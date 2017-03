“Eligieron el oportunismo a través de un paro”

Jujuy - En un acto que fue inaugurado por uno de los docentes de la provincia, que llamó a la unión de todos los argentinos, y que contó con un breve discurso del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el presidente Mauricio Macri inauguró el ciclo lectivo 2017, que inició con un paro docente en la mayor parte del país.

"Estoy feliz de estar acá junto a los chicos, los docentes, las autoridades, toda la comunidad de Volcán en un momento como este, después de haber vivido una tragedia como la que vivieron. De la ahí salió la solidaridad, el coraje", dijo el Presidente respecto al alud que sufrió la zona por las fuertes lluvias.

Luego, el mandatario habló sobre la necesidad de hacer obras para que se eviten estas catástrofes, la importancia de cuidar el medio ambiente, la importancia de educar a los más chicos: "Vamos a hacer lo que no se hizo por décadas: las obras que nos aseguren que no nos vuelva a pasar lo mismo. Durante muchas décadas no nos ocupamos de cuidar el medio ambiente en el mundo, fuimos afectándolo y por eso estas lluvias".