COACHING OFICIAL / Efecto Mirtha

A Macri le falló el entrenamiento para las entrevistas.

Cuando Alfonsín designó a sus ministros, un periodista escribió: “Jura un gabinete de amigos”. Molesto, replicó el radical recién asumido: “¿Y qué quiere?, ¿que nombre un gabinete de enemigos?”. Se defendía a sí mismo y al grupo de hombres fieles que lo acompañaron en la campaña (López, Grinspun, Borrás, Carranza), con mal o buen tiempo.

Pasaron entonces meses de gestión oscilante, zarandeos varios y notoria pérdida de influencia electoral. Apremiado, Alfonsín no sólo disolvió a su equipo de preferidos. También incorporó otros que se volvieron íntimos (caso Juan Sourrouille) y, a cuatro meses de los comicios legislativos de 1985, impuso un plan económico (Austral) que le permitió ganar con holgura lo que estaba perdido gracias a una efímera estabilización monetaria, disminuir la inflación y mejorar la actividad productiva. Quien hoy invoque este antecedente en las inmediaciones de la Casa Rosada será convertido en Lucifer a fumigar con letal insecticida. Ni los propios radicales se atreven a recordar este ejemplo propio, sin duda el último de su pasada grandeza partidaria.