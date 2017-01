PRINCIPIO Y FIN / Macri ha muerto

Macri ha muerto, Néstor también, y Alfonsín, Ricardo, antes, y Ricardito y Cristina después, y ni hablar de quien esto escribe, por supuesto. Nada queda de ellos y de nosotros en la memoria de nadie, sólo algunos datos que los pibes en edad escolar copian de Wikipedia, o como se vaya a llamar el chip implantado, la aplicación o el sitio de moda para cortar y pegar información.

De un instante a otro, trasladados al año, ponele, 2050, nos encontraremos con que todas nuestras preocupaciones, inquietudes, reclamos, querellas, broncas, dudas y conflictos actuales se habrán disuelto junto con nuestros cuerpos, no tendrán objeto o habrán perdido el sentido.

Ya sabremos cómo terminó lo que entonces no sabíamos cómo continuaría. Si se iniciaron los juicios, si se dictaron sentencias con condenas de prisión efectiva en cárcel común y por cuánto tiempo, quién zafó, quién se murió sin pagar –como en su momento, el “capo” mafia de la AFA que arruinó el fútbol argentino– y quién sigue vivo, ya desmemoriado para siempre o aún vendiendo el relato de pasado heroico en el que oculta sus vergüenzas. De todos modos, para el ejercicio que nos proponemos, de mirar la oscura noche con “los ojos ciegos bien abiertos”, como canta el Indio Solari, es mejor dar por muertos o agonizantes a casi todos los que ocupan ahora, para bien o para mal, los titulares de portales y diarios. Se sugieren algunos nombres, además de los ya mencionados más arriba –Moyano, Báez, De Vido,, Boudou, Recalde, Cavalieri, Duhalde, Barrionuevo, De Mendiguren, Rattazzi, Magnetto, Tinelli,, Lorenzetti–, y siguen las firmas a gusto del consumidor. Cada uno puede tirar apellidos como si sazonara con un salero su receta especial de salsa criolla. Es importante moler el odio y la mala leche con unos chorros de criminales comunes para que el sabor agridulce no se pase de punto y, también, que no se escurran del revuelto de responsables viejos cabrones sueltos. Un Máximo Kirchner protestando contra los jóvenes de entonces porque se pierden los valores nac & pop y ya nadie juega a la Play Station, unacosando sexualmente a Mirtha Legrand en el geriátrico y alucinando que para eso el pueblo lo eligió presidente.Los delirantes, los provocadores, los gritones destemplados, interrumpen, molestan y joden, en cualquier época y lugar.