Gajes del oficio presidencial

Por Pablo Sirvén

Últimamente, el Presidente no duerme del todo bien. Lejos de lo que podría suponerse, no es por las muchas y cruciales asignaturas pendientes que tiene por delante su administración ni por las presiones que soporta.

Suele comentar a sus íntimos que en septiembre último la cabeza le hizo "clic" y que, desde entonces, empezó a sentirse en eje con ser quien encarna la máxima responsabilidad política del país.

Casi no ve televisión, pero reconoce una afición aguda a Netflix: está al día con las series internacionales más taquilleras y hasta le gustó la nacional El marginal. Por culpa del strea- ming ya casi no le queda tiempo para leer.

Se asume como líder magro y no expansivo. "No creo en ese tipo de liderazgo, aunque es fácil tentarse", reconoce. "No hay líderes mesiánicos ni ministros indispensables", advierte. Tiembla el gabinete.

Si logra, en algún momento, una pujante reactivación económica, y llueven las inversiones extranjeras, la historia lo pondrá en el lugar de continuador del legado trunco del presidente Arturo Frondizi. Pero si la depresión del consumo se empecinara, su paso por el poder quedaría más asociado con el período de Carlos Menem, con quien el kirchnerismo residual todo el tiempo intenta identificarlo. Macri suele asociar la política con un gran transatlántico cuyo rumbo no se puede cambiar instantáneamente, aunque cree que ya se inició, para no detenerse, un "enorme cambio cultural".

Es curioso que también use el verbo "empoderar", tan transitado por la ex presidenta. "Empoderar a otros es muy difícil porque el Gobierno no es como una empresa", razona, en la que el organigrama es vertical y no en paralelo entre áreas inconexas entre sí, como sucede en el Estado. De ahí, sus últimos esfuerzos vehementes para reforzar la "estructura de coordinación" de la Jefatura de Gabinete, que terminó costándole el puesto a Alfonso Prat-Gay.