AVATARES OFICIALISTAS / Déjà vu (parte I)

Qué significa que el Presidente tenga que explicar eventuales actos de corrupción de sus allegados.

Quizá sea demasiado frondoso el inventario para un primer año de gobierno. De la nebulosa de los Panamá Papers y de lo que sus propios hombres de la administración han escrito sobre las sociedades en el exterior, a las ambiciones de su primo Angelo Calcaterra, quien juraba vender pertenencias y bártulos a los chinos, irse del país y, ahora, por arte del birlibirloque, le autorizaron un banco (Interfinanzas), el primer tramo de la autopista ribereña y ejecuta con la tunelera el soterramiento del Sarmiento. Ni hablar de las últimas licitaciones en energía nuclear logradas por el hermano de la vida del mandatario, Nicolás Caputo. Como en otros tiempos, nadie de la competencia privada protesta, el club funciona como antes con Báez o López; siempre habrá entrada para los socios obedientes.

Se advirtió ahora en el propio Macri cuando, inicialmente, se desligó de Arribas (dijo que tendrá que aclarar la imputación por los depósitos en Suiza) hasta dos días más tarde, en que asumió que las delaciones brasileñas no afectaban a su colaborador, tampoco a su gobierno., de la no existencia de delito expresada por sus abogados y por la tranquilidad de que esos hechos non sanctos no afectan su popularidad en las encuestas: a nadie parecen inquietarle estos fenómenos turbios, como tampoco importó hallar los fondos de Santa Cruz en el principio de Néstor Kirchner presidente.