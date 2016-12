Pesaron el desgaste personal y una obsesión de Macri

El despido de Alfonso Prat Gay del Gobierno obedeció a un mix de desgaste en las relaciones personales y diferencias de criterio con el propio Presidente, cuya secuela podría ser un cañonazo contra las políticas de "gradualismo" económico.

Desde su nombramiento, Prat Gay se sintió el forastero de un equipo económico moldeado con especialistas del macrismo y ex directores ejecutivos de empresas, pero no hizo demasiados esfuerzos para adaptarse y ceñirse al rol de ministro edulcorado que le asignó el Presidente.

Su incorporación constituyó un aporte de la Coalición Cívica ARI -fuerza por la que fue diputado nacional entre 2009 y 2013- al Gobierno de Cambiemos pero en sus doce meses al frente del Palacio de Hacienda se mostró incómodo con la opción de Mauricio Macri de parcelar el abordaje económico en varias carteras.

Macri no cree en un "superministro" de Economía y tras el despido de Prat Gay ratificó la línea compartimentada de gestión: ordenó la subdivisión de Hacienda y Finanzas, en donde ascendió al rango de ministro al hasta ahora secretario Luis Caputo.

El mayor encono del ahora ex jefe de Hacienda apuntaba contra el rol de los coordinadores de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, a quienes debía rendir cuentas y quienes junto a Marcos Peña conforman el primer círculo concéntrico del poder.

Dicen que si la convocatoria no era del Presidente, Prat Gay optaba por mandar a las reuniones del equipo económico a un colaborador porque no se sentía a su altura. La tarjeta roja es, al cabo, otro espaldarazo para los ex CEOs de Lan y Pegasus.