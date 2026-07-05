Reforma electoral: senadores radicales resisten las colectoras y frenan el proyecto

Senadores del radicalismo que no apoyan el proyecto oficial de establecer un sistema

de colectoras en el nuevo proyecto de reforma electoral. (Foto/NA)

Por Silvia Rajcher

El Gobierno depende de la decena de votos del radicalismo para eliminar las PASO y establecer un sistema de colectoras en la boleta única de Papel (BUP), pero hasta ahora la mayoría de los senadores de la UCR se resisten a esta idea del oficialismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno diseña un sistema electoral novedoso para tentar al PRO y la UCR para que acepten eliminar las elecciones primarias, pero el sistema de colectoras genera rechazos en el radicalismo, que quiere mantener el sistema de primarias.

El Poder Ejecutivo envió en abril un proyecto al Senado para tratar una amplia reforma electoral, que tiene como punto central anular las PASO y quitar el financiamiento de las primarias, que no tuvo el consenso necesario, ya que ninguno de los dos aliados quiere eliminar ese sistema de elecciones de candidatos.

Por eso motivo, esa iniciativa se encuentra frenada en el Senado y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, espera que en agosto pueda avanzar el debate si se logra consenso entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

En ese sentido serán claves las negociaciones que realice el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en julio con los mandatarios provinciales, la jefa del bloque de senadores de la LLA, Patricia Bullrich y los bloques aliados para poder alcanzar un acuerdo, aunque el principal problema es la posición que asuma la UCR que está dividida.

El oficialismo tiene que reunir 37 votos positivos para aprobar la reforma electoral en el Senado y solo tiene 21 miembros, con lo cual necesita el aval de 16 legisladores que solo puede alcanzar con la UCR.

El bloque radical tiene 10 miembros de los cuales de los cuales casi la mitad no responde a las directivas de un gobernador, lo que lleva a negociaciones individuales.

Hasta ahora las posiciones se dividen entre aquellos que quieren mantener las PASO y aquellos que aceptan que no sean obligatorias para la ciudadanía o para los partidos alianzas sin internas, pero a la mayoría no le cierra el tema de las colectoras.

Voceros señalaron a la Agencia de Noticias Argentinas que aún es prematuro anticipar la postura sobre las colectoras porque el Gobierno recién está armando esa propuesta y no mantuvo ninguna reunión con la UCR.

Hasta ahora solo se muestran mas predispuestos a analizar la propuesta del Gobierno los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Chaco Leandro Zdero. Los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri no definieron su posición, pero la acordarán con Cornejo.

En la UCR hay tres legisladores que no responden a ningún mandatario porque pertenecen a provincias gobernadas por el peronismo, y muchas veces han votado en contra de los proyectos del Gobierno.

Se trata del senador Maximiliano Abad, que quiere mantener las PASO. En los últimos días, la UCR bonaerense, de la cual fue presidente, se pronunció a favor de mantener las elecciones abiertas. En esa situación también están el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama.

En el bloque la radical Silvana Scheinder es la que sí responde al mandatario chaqueño Zdero, con lo cual su postura dependerá de los acuerdos que alcance el gobernador con Santilli.

En cambio, el presidente del bloque de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, presentó un proyecto para quitar la obligatoriedad de votar en las elecciones primarias, mientras su coterránea, Mercedes Valenzuela, aún no definió su postura.

En tanto, la santafesina Carolina Losada que no responde a su gobernador Maximiliano Pullaro, en este punto comparte el criterio del mandatario de su provincia de mantener a las PASO.

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