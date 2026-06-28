MILEI OFICIALIZA LA DESIGNACIÓN DE DIEGO SANTILLI COMO NUEVO JEFE DE GABINETE

El anuncio lo realizó el propio Presidente, informando que

el juramento será el martes, a las 16. Manuel Adorni

también se va de YPF

Fotografía con la que Javier Milei anunció la designación de Diego Santilli como

nuevo jefe de Gabinete.



Nacionales

- El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de que Manuel Adorni presentara su renuncia en medio de la investigación que atraviesa por presunto enriquecimiento ilícito.

Este anuncio se llevó a cabo luego de la reunión que el presidente Javier Milei pautó en la Quinta de Olivos, este mismo domingo, junto a la secretaria de Presidencia Karina Milei y para determinar el cierre de la transición y afianzar la gestión.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, con el ingreso de Santilli en esta función, el oficialismo retomaría la agenda y las negociaciones políticas como sucedió en la gestión del primer jefe de Gabinete de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Francos.

El anuncio oficial se dio a las 20 luego de una breve reunión entre el mandatario y el dirigente del PRO que supo sumarse al Gobierno violeta en la Quinta presidencial de Olivos. El mandatario lo hizo con una foto en su cuenta oficial de X con el flamante ministro coordinar y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!“, anunció el mandatario.

A diferencia de los anteriores jefes de Gabinete de Milei, Santilli asumirá con consenso interno, por la confianza con Karina Milei y por la buena relación con Santiago Caputo. Ambos lo sugerían como la mejor opción. Esa es la novedad en esta designación en contraposición a Posse, Francos y Adorni.

La decisión la tomó Milei. Como casi todas las que importan en su gobierno, la tomó él. Y cuando el Presidente eligió a Santilli para reemplazar a Adorni en la Jefatura de Gabinete, lo hizo desde una convicción que se fue construyendo a lo largo de ocho meses de gestión compartida: la de que el ministro del Interior había demostrado, en silencio y con resultados, ser el hombre que la segunda mitad del mandato necesitaba.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

Esa convicción tuvo como antecedente la relación que Santilli construyó con Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza— y la buena sintonía que acumuló con el asesor Santiago Caputo. En un gobierno donde la confianza se gana despacio y se pierde rápido, ese doble vínculo sin fricciones funcionó como una señal de capacidad política. Pero la decisión fue del Presidente. Y eso, en el esquema de Milei, lo dice todo.

El segundo a su cargo será Ignacio Devitt, que tal como anticipó La Nación absorberá las funciones de Interior, una cartera que se disolverá.

El dirigente bonaerense con origen en PRO había ocupado el cargo de titular de Interior desde noviembre de 2025 y desde ese lugar aceitaba los vínculos con los gobernadores.

“Muchos éxitos”, escribió la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich. La senadora había cuestionado la permanencia de Adorni. De hecho, lo cuestionó en público por demorar la presentación de su declaración jurada.

Bullrich dilató la interpelación a Adorni, pero mostró su desacuerdo. Dio un ultimátum. “Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente”, puso en X, en clara alusión a la salida del ahora exjefe de gabinete.

Adorni también renuncia a YPF

Por otra parte, Adorni dejará de ser director titular de YPF, de acuerdo a lo que dejaron trascender fuentes oficiales. “La decisión está tomada. Se formalizará la semana que viene”, explicaron en la Casa Rosada.

Adorni fue formalizado en el directorio de la petrolera el 30 de enero de este año, con un salario asignado de 95 millones de pesos. No podía cobrarlo porque era al mismo tiempo funcionario nacional.

La oposición reclamó en las últimas horas que Adorni abandonara el directorio para no quedarse con una suerte de “premio” consuelo al salir de la Casa Rosada.

Informe: NA, Infobae, LN, agencias y Agensur.info