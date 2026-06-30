TERREMOTOS EN VENEZUELA / LA ONU AFIRMA DE QUE LA SITUACIÓN HUMANITARIA «SE DETERIORA RÁPIDAMENTE»

A través de la ACNUR se señaló que «hay una grave escasez

de alimentos y servicios básicos colapsados». Ya son 1.719

los muertos, 5.034 los heridos y 50.000 personas siguen desaparecidas.

Campamento instalado en el puerto en La Guaira (Venezuela) tras

los terremotos. (Foto/EFE)

Venezuela - La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está coordinando la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos en Venezuela, dijo este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas «se ha deteriorado rápidamente».

Según la Agencia, se observa «una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada».

El organismo indicó que las primeras evaluaciones sobre el terreno -realizadas los pasados días 26 y 27 en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo- confirman que hay un aumento de la vulnerabilidad de la población desplazada.

Preocupación por los menores no acompañados

Según las cifras actualizadas, cerca de 16.000 personas han resultado afectadas de tal modo que han debido buscar un lugar alternativo para vivir, aunque no todas lo han conseguido y deben permanecer en las calles.

«La mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 % permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene», señaló en Ginebra la portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf.

Asimismo, el 17 % de los encuestados reportó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias, por lo que el Grupo de Protección de Naciones Unidas -liderado por ACNUR, pero en el que también participan otras agencias de la ONU, como Unicef- ha puesto en marcha una campaña en favor de la identificación, localización y reunificación familiar.

«Caos logístico»

Wolf indicó que en colaboración con Caritas se ha habilitado un centro para la recepción y almacenamiento de donaciones para facilitar la distribución de asistencia.

Un responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela declaró el lunes a EFE que se está produciendo un «caos logístico» por la cantidad de personas que intentan con buena voluntad aportar ayuda de forma espontánea e invocó a que haya una organización logística para respetar la dignidad de las personas y una adecuada distribución de la ayuda.

Preguntada por EFE sobre las informaciones que circulan en redes sociales sobre falta de transparencia por parte de las autoridades venezolanas en la entrega de la ayuda, Wolf se limitó a responder que en casos como éste las agencias de Naciones Unidas «suelen apoyar la respuesta liderada por el gobierno, lo cual también ocurre en esta situación».

Sistema de salud colapsado

Por su parte, la OMS advierte que el sistema sanitario venezolano está bajo fuerte presión, con centros de salud dañados, hospitales saturados, retrasos quirúrgicos y riesgo de brotes de enfermedades entre los desplazados. Hasta el momento, las autoridades confirman 1.719 personas muertas, más de 5.000 heridos y cerca de 16.000 damnificados.

"Los servicios de salud están sometidos a una presión extrema, con centros que funcionan por encima de su capacidad" ante la llegada masiva de casos de traumatología tras el doble terremoto de la semana pasada en Venezuela, declaró el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una rueda de prensa en Ginebra, y advirtió que "existe un riesgo mayor de brotes de enfermedades".

Las perturbaciones en los servicios de salud y en las redes de agua y saneamiento, combinadas con los desplazamientos de población, podrían favorecer brotes "de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina". También podrían acelerar la propagación "de enfermedades de transmisión vectorial e hídrica", en particular la fiebre amarilla, el dengue, el chikunguña, el zika y la malaria, señaló.

"La presidenta interina (Delcy Rodríguez) informó que 38 hospitales resultaron afectados", indicó Lindmeier. Al 27 de junio, la OMS logró recopilar informes de la situación de 21 centros de salud repartidos entre Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón: tres están en estado crítico, seis cpresentan on daños estructurales o solo funcionan parcialmente, y los demás siguen operativos, aunque bajo fuerte presión, detalló el portavoz de la OMS.

Servicios forenses y morgues

Las primeras evaluaciones de la OMS ponen de manifiesto alteraciones en la atención a los pacientes debido a la sobrepoblación de los centros, el aumento de las listas de espera quirúrgicas (en particular en traumatología-ortopedia y neurocirugía), los fallos en las medidas de bioseguridad y la presión a la que se ve sometido el personal.

"Entre las principales carencias figuran el colapso de los servicios forenses y de las morgues, así como la insuficiencia de los sistemas de registro de víctimas y de seguimiento de personas desaparecidas", añadió el portavoz.

El balance oficial del doble sismo, todavía muy provisional, alcanzó los 1.719 muertos y 5.034 heridos, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La ONU, por su parte, señala que alrededor de 50.000 personas siguen desaparecidas.

Informe: EFE, AFP, Reuters y Agensur.info