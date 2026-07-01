Reforma electoral: se reactivó la rosca en el Congreso y el oficialismo negocia con la UCR un sistema de colectoras

El Gobierno tiene muy avanzado el diseño de una

alternativa al proyecto original, que incluye la

eliminación de las PASO.

Diego Santilli y Patricia Bullrich en el Senado, iniciaron las primeras conversaciones

para definir la agenda parlamentario. (Foto/NA)

Por Sebastián Hadida

Tras la reunión en la Casa Rosada del presidente Javier Milei con los bloques oficialistas de la Cámara de Diputados y del Senado, donde se definieron las prioridades de la agenda parlamentaria para este segundo semestre, recuperó impulso la rosca por la reforma política y electoral, con negociaciones a varias puntas pero que tienen al radicalismo en la mira como principal contraparte.

La caída de Manuel Adorni permitió correr los ruidos e interferencias que estaban contaminando los acuerdos en el Senado, donde la reforma electoral —que incluye la supresión de las PASO y el régimen de Ficha Limpia— estuvo trabada durante meses, tras la presentación de un primer proyecto.

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete cayó bien en todo el conglomerado de dialoguistas que se mostraban inflexibles con Adorni en funciones, pero que con el "Colo" ya en funciones bajaron las defensas y están abiertos a escuchar ofertas.

A tal punto fue recibido con beneplácito el encumbramiento del ahora exministro del Interior que en la ceremonia de asunción asistieron 14 gobernadores afines.

Este clima de renovación de la confianza —que estaba minado por los escándalos de Adorni— se traslada también al Congreso, donde Santilli cumple un rol fundamental como ariete de Karina Milei para reconstruir los vínculos con los aliados.

En este contexto, según supo la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Gobierno tiene muy avanzado el diseño de una alternativa al proyecto original, que incluye la suspensión o eliminación de las PASO pero en el marco de un combo más grande para seducir a los dialoguistas.

Dentro de este espectro, en el que entran el PRO y partidos provinciales, la prioridad en la negociación es con el radicalismo, porque tiene nada menos que 10 integrantes en el Senado.

En el oficialismo entienden que el bloque que preside el correntino Eduardo "Peteco" Vischi tiene la llave para desatascar la reforma política.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias de La Libertad Avanza en la Cámara baja, la propuesta que está terminando de pulir el Gobierno contiene un sistema de "colectoras" en la categoría de diputados nacionales para que la UCR y el PRO puedan competir con listas propias dentro de la alianza electoral, en igualdad de condiciones, sin ser víctimas del "dedo" de Karina Milei.

Estas "colectoras", que no llevarán ese nombre por el desprestigio que conlleva esa denominación en la cultura política argentina, se unirán en la parte más alta de la boleta única en una única fórmula presidencial.

"Están avanzadísimos los diseños de la boleta única con este esquema", se entusiasman en el oficialismo, que descartan que la Cámara Nacional Electoral admita planteos opositores sobre supuesta inconstitucionalidad del nuevo sistema.

Para la categoría de senadores nacionales, el Gobierno no propondrá ningún tipo de modificación ya que el sistema de elección, en ese caso, está determinado por la Constitución Nacional.

De todos modos, confían en que el propio sistema de votación para elegir las bancas pertenecientes a la Cámara alta generará los incentivos suficientes para que las fuerzas políticas entiendan que es necesario unirse para evitar una dispersión contraproducente.

"Están rosqueando a morir", relataron las fuentes consultadas de La Libertad Avanza sobre la reanudación de las negociaciones con el radicalismo y el PRO.

Sobre las posibilidades de que la reforma sea ley, señalaron que "si sale allá (por el Senado), sale también acá (en Diputados)".

Si bien las negociaciones avanzan a todo vapor, es difícil que el tema pueda reflotarse en comisiones antes del receso invernal, por lo que los cañones apuntan a agosto como el mes clave para la reforma electoral.

En Diputados, mientras se avanza con la discusión de la ley "anti barras" del Gobierno, están expectantes de lo que vaya resolviendo el Senado con los distintos proyectos que lo tienen como cámara iniciadora.

El Senado tiene en parrilla el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", que espera una nueva fecha de recinto tras la suspensión de la sesión del jueves pasado.

También se acumulan en la Cámara Alta la iniciativa sobre sociedades comerciales, la nueva ley de Salud Mental, la derogación de la norma de etiquetado frontal de alimentos y el proyecto de prevención de la ludopatía digital.

A medida que el Senado vaya sacando del horno estos temas y los gire, la Cámara de Diputados recobrará protagonismo, pero hoy la pelota está más en la cámara que preside Victoria Villarruel, con Patricia Bullrich como protagonista de las acciones.

Junto a Santilli, tiene como primera misión destrabar los acuerdos con los dialoguistas y gobernadores para reencauzar a la brevedad la aprobación de la reducción del Régimen de Zonas Frías, pendiente desde la media sanción en Diputados del 20 de mayo pasado.

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