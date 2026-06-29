ELECCIONES EN PERÚ / CONCLUYE EL ESCRUTINIO DEFINITIVO Y KEIKO FUJIMORI SERÁ LA NUEVA PRESIDENTA DEL PAÍS

En votos, la mandataria electa obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Roberto Sánchez se llevó 9.173.755,

solo 49.641 votos de diferencia

La derechista Keiko Fujimori fue confirmada como presidenta electa del Perú tras

la finalización del escrutinio definitivo. (Foto/EFE)

Perú - Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular (derecha), fue confirmada como presidenta electa de Perú al concluir este lunes el escrutinio definitivo de la segunda vuelta electoral del 7 de junio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al cabo de una de las elecciones más reñidas que se tenga registro en ese país.

Según detalló el organismo oficial, al finalizar el 100 por ciento del conteo de las 92.766 actas, Fujimori acumuló el 50,135 por ciento de los votos válidos, mientras que su contrincante, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró el 49,865 por ciento, reportó la agencia Xinhua y supo Noticias Argentinas.

En votos, Fujimori obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez se llevó 9.173.755. Esto representa una diferencia de solo 49.641 votos.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, concluye exitosamente su cuarto intento de acceder a la primera magistratura peruana luego de las frustradas postulaciones en 2011, 2016 y 2021, en las que fue derrotada en la segunda vuelta en cada ocasión.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio, indicó el diario La República.

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa.

Burneo precisó que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolar, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán la conducción del país durante el periodo constitucional 2026-2031.

Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio. Será la primera mujer electa presidenta del Perú. Sus vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres.

Hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y Susana Higuchi, ambos descendientes de inmigrantes japoneses, Keiko Fujimori ocupó el cargo de primera dama del Perú entre 1994 y 2000, tras la destitución de su madre.

Compleja elección presidencial

Fujimori se alzó así con el triunfo de la elección presidencial más compleja de la historia de Perú, que tuvo a un total de 35 candidatos, lo que hizo que se dispersase el voto y ella fuese la más votada de la primera vuelta con apenas el 17,19 % de los votos, seguido del 12,03 % de Sánchez.

El triunfo de Keiko Fujimori le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad poítica donde Perú ha tenido ocho presidentes en diez años, por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría de ellas con votos del fujimorismo.

Será el regreso del fujimorismo al poder después de veitincinco años desde que padre dimitiese por fax desde Japón, luego de que se destapase un gigantesco escándalo de corrupción en su administración que lo llevó posteriormente a ser condenado a 25 años de cárcel por ello y por delitos de lesa humanidad.

La líder y candidata del partido fujimorista Fuerza Popular hizo una campaña con la principal promesa de «recuperar el orden», en un momento donde la principal preocupación de los peruanos se ha vuelto el incremento de la inseguridad ciudadana por el auge del crimen organizado.

Fujimori concurrió por cuarta vez a los comicios presidenciales con una reivindicación total del legado de su difunto padre, que sentó los pilares del crecimiento económico y apertura comercial del país, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) con una estrategia que le costó la cárcel junto a los escándalos de corrupción ligados a su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos, que está próximo a salir de prisión.

País «prácticamente dividido»

Fujimori declaró este lunes que recibe su triunfo en la segunda vuelta presidencial de Perú «con gran responsabilidad», pero sabiendo que su país «está prácticamente dividido», al alzarse con el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % a favor del izquierdista Roberto Sánchez.

En declaraciones a periodistas en su casa, en Lima, Fujimori dijo que las puertas del diálogo están «siempre abiertas» tanto para su rival electoral como para otros líderes de las distintas bancadas en el nuevo Congreso bicameral, después de que Sánchez dijo que no reconocería un eventual gobierno fujimorista.

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) manifestó a los periodistas que las primeras medidas que adoptará al frente de la Presidencia serán «en primer lugar recuperar el orden, y en segundo, tomar medidas preventivas de cara al fenómeno (climatológico) de El Niño», que se anticipa que será fuerte en los próximos meses en el territorio peruano.

Asimismo, Fujimori insistió en que tiene «la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados», en referencia a sus votantes y a los de Sánchez, y que lo próximo será nombrar los equipos de transferencia y armar el gabinete ministerial, después de recibir sus credenciales como presidenta electa de la República.

«Tenemos nombres tentativos, pero no voy a anunciar ningún nombre hoy», respondió Fujimori al ser consultada sobre sus futuros ministros.

Informe: NA, EFE, agencias y Agensur.info