VUELVEN A SUSPENDER EL INFORME DE GESTIÓN DE ADORNI ANTE EL SENADO QUE DEBÍA REALIZARSE EL 2 DE JULIO

Manuel Adorni
Nacionales - Un giro en la agenda del Senado se produjo este martes, con la cancelación del informe de gestión programado para la próxima semana, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el centro de la polémica.
La confirmación se conoció minutos antes de que arrancara una nueva reunión de Labor Parlamentaria entre los presidentes de bloques de la Cámara alta, que días atrás habían acordado sesionar este jueves e incluso tratar el pedido de interpelación al ministro coordinador, investigado por enriquecimiento ilícito, con fecha para el mismo 2 de julio e impulsado por el interbloque peronista.
Sin embargo, tras un encuentro con aliados, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó a la prensa acreditada que el informe se suspendió por recomendación de ella misma. "No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público", dijo la senadora sobre una presentación que podía convertirse claramente en una virtual interpelación. Incluso, reveló que hay aliados que no quieren hacerles preguntas en calidad de jefe de Gabinete.
Ese acuerdo quedó ratificado en un nueva reunión de Labor Parlamentaria en la que se fijaron las nuevas reglas de juego para la sesión de este jueves, en la que el kirchnerismo quiere impulsar un pedido de interpelación y moción de censura del jefe de Gabinete cuestionado por su notable incremento patrimonial del último año.
Ante la ausencia de Victoria Villarruel, al frente del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei, encabezó el encuentro el presidente provisional, Bartolomé Abdala (LLA-San Luis), y también participaron el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), la peronista salteña Flavia Royón, Carlos Arce (Encuentro por Misionero) y los oficialistas Ezequiel Atauche y Agustín Coto.
“Hay antecedentes de que cuando se pidió una moción de censura se exigió el voto de los dos tercios para habilitar su discusión”, explicó Bullrich, mientras se dirigía a participar de la reunión con los otros jefes de bloque en el Salón Gris de la Presidencia del Senado.
Cada vez más desgastado, Adorni buscó este martes una foto de respaldo con senadores libertarios que lo fueron a ver a Casa Rosada en tandas. Bullrich fue la principal ausente. Tales reuniones se dieron el mismo día en que en la Cámara de Diputados no se alcanzó quórum para tratar pedidos de interpelación y eventual moción de censura.
Por su parte, LLA y bloques dialoguistas mantienen la sesión convocada para este jueves, con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada como uno de los temas principales, pero la nueva reunión de Labor tenía por objetivo rectificar cuál debe ser la mayoría necesaria para tratar el proyecto de interpelación.
Aunque la semana pasada la propia Bullrich avaló que fuera por mayoría absoluta, esto es, la mitad más uno del Cuerpo (37), esto generó tal revuelo que buscarán acordar que, por no contar con dictamen, se requieren dos tercios de los votos para tratarlo sobre tablas. Esto demoraría aún más la fecha de una eventual interpelación. Mientras, el Gobierno gana tiempo.
Informe: NA, LN, agencias y Agensur.info
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