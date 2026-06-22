«SI FUERA FUNCIONARIO DE SANTA FE, ADORNI NO ESTARÍA EN EL CARGO DESDE HACE RATO»

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, se

diferenció de la decisión del gobierno nacional de mantener

en el cargo al señalado Jefe de Gabinete

Maximiliano Pullaro



Santa Fe

- El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, disparó con munición gruesa contra el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni. Las denuncias que pesan sobre el funcionario y su permanencia en el cargo desataron un cuestionamiento frontal desde Rosario.

"Si fuera funcionario de Santa Fe no estaría desde hace rato en su cargo", arremetió el mandatario provincial sin vueltas. La frase llegó apenas dos días después de compartir escenario con Adorni en los actos por el Día de la Bandera.

Pullaro no respaldó los pedidos opositores para avanzar con una moción de censura en el Congreso. Pero dejó una línea roja bien marcada. Bajo los criterios que rigen en su administración provincial, una situación así habría generado consecuencias inmediatas.

"Al menos le hubiésemos exigido ir a la Justicia mucho más rápido y que explique todo", sentenció en diálogo con Radio2.

El gobernador consideró que la polémica trasciende a una persona o a un gobierno específico. Para él, el verdadero perjuicio recae sobre la confianza ciudadana en las instituciones.

"No es una situación feliz para nadie. Le hace mal a la República Argentina", sostuvo durante la entrevista radial. Además, opinó que el escándalo golpeó a una gestión nacional que hasta hace pocos meses atravesaba sus mejores momentos en términos de imagen pública.

Pullaro vinculó el episodio con un problema estructural de la política argentina. La pérdida de credibilidad generada por los escándalos de corrupción erosiona la confianza social.

"A veces la gente piensa que somos todos iguales", advirtió el mandatario. Según explicó, cada caso de este tipo perjudica a quienes intentan desarrollar gestiones basadas en transparencia y eficiencia.

"Golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar", señaló. Para él, la dirigencia tiene la obligación de responder rápidamente cuando surgen sospechas o denuncias que afecten la confianza pública.

Honestidad, austeridad y eficiencia

El gobernador aprovechó para exponer cuáles son los requisitos que impone a los integrantes de su gabinete. "Yo les pido a mis funcionarios honestidad, austeridad y eficiencia", aseguró.

En ese marco, remarcó que la honestidad debe ser un requisito básico para cualquier persona que ocupe un cargo público. "No robar es fácil. El problema es ser eficiente y ser austero en la gestión", expresó.

Para Pullaro, la ciudadanía no sólo exige transparencia sino también resultados concretos, especialmente en un contexto económico complejo donde gran parte de la población enfrenta dificultades para llegar a fin de mes.

El contraste con la situación de Adorni quedó implícito en cada declaración. Santa Fe opera con un código de conducta que, según el gobernador, no tolera zonas grises ni demoras en las explicaciones.

Ni saludo ni miradas cruzadas

Las declaraciones llegaron apenas 48 horas después de que Pullaro y Adorni compartieran el acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario. El presidente Javier Milei encabezó la ceremonia frente al Monumento Nacional.

Consultado sobre si había saludado al jefe de Gabinete durante la jornada, el mandatario santafesino reconoció que no existió ningún contacto. "No lo saludé, pero no por nada en especial", explicó.

Según relató, al llegar mantuvo conversaciones con otros integrantes del gabinete nacional. Entre ellos, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva.

Luego, los funcionarios se retiraron sin que se produjera un encuentro con Adorni. "No cruzamos ni saludo ni mirada. Tampoco le hubiese negado el saludo, pero no se dio", aclaró.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, invitada por Pullaro y no por la Casa Rosada, fue una de las voces más críticas sobre la participación de Adorni en la ceremonia.

Al ser consultada sobre el respaldo que recibió el funcionario durante la jornada, afirmó: "No era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni".

Incluso fue más allá. "Lo de Adorni está totalmente de más", sentenció la vice sobre la presencia del funcionario en el centro de la escena política durante la celebración.

Rechazo a la moción de censura

Pese a su postura dura, Pullaro tomó distancia de los sectores que promueven una interpelación o una moción de censura contra Adorni en el Congreso.

"El presidente pone sus funcionarios y los saca", afirmó. De esta manera, dejó en claro que considera que la responsabilidad política sobre la continuidad del gabinete corresponde exclusivamente al jefe de Estado.

Sin embargo, volvió a insistir en que una situación similar dentro de Santa Fe habría tenido otro desenlace. "Ya hubiese estado hace mucho tiempo sentado ante la Justicia explicándole a un fiscal o a un juez si es necesario", sostuvo.

"Si esa explicación le cerraba a la Justicia, le iba a cerrar a la sociedad y posiblemente lo mantendríamos en el cargo si esa explicación era sólida. Pero no hubiésemos mantenido una situación así durante tanto tiempo", agregó.

A pesar de sus críticas hacia Adorni, el gobernador admitió que mantiene una buena relación institucional con la Casa Rosada. Manifestó en reiteradas oportunidades la necesidad de construir consensos para resolver los problemas económicos y sociales del país.

El mensaje quedó claro: Pullaro separa aguas entre su gestión provincial y los estándares nacionales. Santa Fe marca un camino distinto en materia de transparencia y respuesta ante las denuncias.

Informe: NA