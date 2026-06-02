PIDEN INVESTIGAR AL GOBIERNO POR PRESUNTA DISCRIMINACIÓN AL INTENTAR RETIRAR EL PLIEGO DE UNA CANDIDATA A JUEZA FEDERAL

La medida fue solicitada por el fiscal Guillermo Marijuan

tras la denuncia presentada por representantes de

Reset Republicano

María Verónica Michelli, la candidata a jueza federal cuyo pliego es cuestionado por

el Gobierno Nacional.

Nacionales - El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó abrir una investigación penal para determinar si el Poder Ejecutivo retiró el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal solo por ser cuñada de un periodista. La denuncia que dio origen al caso se presentó el 29 de mayo de 2026 en la Justicia Federal de Comodoro Py.

En las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich se diferenció de la postura oficial y anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión del Poder Ejecutivo. Bullrich comunicó su postura personalmente y posteriormente ratificó su decisión a través de sus redes sociales.

En la red social X, la senadora señaló: “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”.

La postura de Bullrich podría acelerar los tiempos en el Senado, sobre todo porque la nominación de Michelli cuenta con las firmas necesarias para obtener dictamen, pero el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), se niega a presentar el documento.

La postura de Bullrich amenaza con abrir una crisis en el oficialismo. Tal como informó La Nación, es un hecho inédito que una jefa de bloque parlamentario anuncie públicamente que votará en contra de la orden emanada por el Gobierno que la puso al frente de la bancada oficialista. Mucho más cuando la orden de vetar a Michelli fue dictada por la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei.

El eje de la denuncia

La acusación apunta contra la Casa Rosada por haber ordenado el retiro del único pliego cuestionado en ese grupo de enviados al Senado, el de Michelli, quien estaba propuesta para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

Según la denuncia presentada por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, integrantes de Reset Republicano, la decisión no tuvo que ver con los antecedentes o la capacidad profesional de la abogada. El argumento central es que la única razón para apartar a Michelli fue su parentesco con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones periodísticas sobre el Gobierno nacional.

La denuncia también sostiene que no hubo explicaciones formales y que ningún otro pliego presentado en ese período fue devuelto.

Los pasos que pidió el fiscal Marijuan

El dictamen de la Fiscalía puso el foco en la necesidad de recolectar datos precisos sobre el trámite del pliego de Michelli en el Senado. Entre las medidas requeridas, Marijuan pidió que se ratifique la denuncia original y se certifique si hay otras causas abiertas por estos hechos.

El fiscal también solicitó que el Senado informe si el pliego de Michelli estaba incluido oficialmente, su estado actual, los pasos registrados en el expediente y si hay constancia de alguna nota formal por parte del Poder Ejecutivo solicitando el retiro.

Otra diligencia clave será citar al periodista para declarar como testigo. El objetivo es confirmar el vínculo familiar con la jueza propuesta y esclarecer si recibió algún aviso o comunicación relacionada con el retiro del pliego. Según el requerimiento, se buscará saber si existió “algún tipo de advertencia y/o aviso o cualquier tipo de comunicación vinculada con el retiro del pliego”.

El dictamen deja abierta la posibilidad de que el juez ordene medidas adicionales. La presentación, por sorteo quedó radicada en el Juzgado Federal 6, subrogado por Daniel Rafecas.

El pedido fiscal menciona la Ley 23.592, que castiga la discriminación en la función pública. Según este marco, sería delito excluir a una persona de un cargo estatal por motivos ajenos a su idoneidad, como podría ser un dato de parentesco.

En este caso, se investiga si el Ejecutivo incurrió en discriminación directa al retirar el pliego por el solo hecho de que Michelli es cuñada del periodista.

La semana pasada, el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad, expresó su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de solicitar el retiro del pliego de Michelli. Ricardo Gil Lavedra, saliente presidente del organismo, señaló: “El retiro de pliegos ya enviados por el Poder Ejecutivo es una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”. “En cualquier caso, corresponderá al pleno del Senado aceptar o rechazar el retiro evaluando los motivos en que se funda, para evitar arbitrariedades o abusos”, agregó.

Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud por parte del Ejecutivo Nacional. “Debe destacarse que el pliego en cuestión cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas”, destacaron.

Informe: Infobae, LN, agencias y Agensur.info