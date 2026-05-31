COLOMBIA / ABELARDO DE LA ESPRIELLA E IVÁN CEPEDA DEFINEN EN SEGUNDA VUELTA LA PRESIDENCIA DEL PAÍS

El candidato ultraconservador se impuso con el 43,7 % de

los votos al aspirante de izquierda, Iván Cepeda, (40,9 %)

y volverán a enfrentarse el 21 de junio

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Colombia - Colombia definió quiénes serán los dos finalistas de la carrera presidencial más imprevisible de los últimos años. Abelardo de la Espriella, el abogado que construyó su campaña sin maquinaria partidista, e Iván Cepeda, senador y candidato del Pacto Histórico, competirán mano a mano durante las próximas tres semanas para definir quién es el próximo presidente de Colombia.

El objetivo de ambos aspirantes de ganar en primera vuelta quedó en veremos por la dispersión de los votos en los demás candidatos. Ambos tendrán que tender puentes con otros sectores para conseguir los votos suficientes para llegar a la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella, el abogado ultraconservador que se presentó como el outsider que rompería con todo, ha ganado la primera vuelta con el 43,7% de los votos, con el 99% de las mesas escrutadas. Iván Cepeda, aspirante de la izquierda heredera de Gustavo Petro, obtuvo el 40,9% de los votos. El 21 de junio, los colombianos elegirán presidente entre dos candidatos opuestos en fondo y forma en una de las elecciones más polarizadas que se recuerdan.

Paloma Valencia, la candidata del expresidente Álvaro Uribe, sumó el 6,9% del conteo (1,6 millones de votos), un auténtico batacazo electoral que evidencia el desgaste del exmandatario que dominó la política colombiana durante dos décadas. Sergio Fajardo, el candidato del centro, superó el 4% con más de un millón de votos. Será el porcentaje de esos dos candidatos—menos de tres millones de votos— y el del resto de aspirantes que quedó en los márgenes, el que acabe por inclinar la balanza en la segunda vuelta.

Las mesas de votación para elegir al próximo presidente de Colombia cerraron este domingo a las 16:00 hora local, luego de ocho horas de participación de millones de colombianos en el territorio del país sudamericano y también en 67 naciones donde la Registraduría dispuso puntos para el sufragio desde el pasado día 25.

Según las autoridades, la votación se desarrolló con normalidad durante una jornada marcada por el Plan Democracia, un operativo de seguridad coordinado por el Ministerio de Defensa y que involucró a más de 400.000 hombres de las diferentes fuerzas para garantizar la seguridad.

Los comicios estuvieron acompañados por 26 organizaciones y misiones internacionales, con 1.500 observadores que buscan garantizar la transparencia de la jornada electoral en los más de 13.000 puestos de votación habilitados.

El resultado tiene ganadores y perdedores que van más allá de los nombres en el tarjetón. Gustavo Petro termina su mandato con su candidato en la final pero con un desempeño inferior al esperado. Álvaro Uribe termina esta jornada habiendo perdido con cara y con sello: su candidata quedó eliminada y el electorado que él construyó durante veinte años eligió este domingo a alguien que nunca le pidió su bendición. Y Paloma Valencia, que llegó a esta campaña con todos los respaldos institucionales imaginables, pagó el precio de una estrategia que intentó ser dos cosas al mismo tiempo y terminó siendo ninguna de las dos con suficiente convicción.

De la Espriella, fenómeno electoral

Lo que Abelardo de la Espriella logró este 31 de mayo no tiene precedente reciente en la política colombiana. Un candidato sin partido, sin maquinaria, sin el respaldo de ningún partido con representación significativa en el Congreso y con la enemistad declarada del establecimiento político tradicional clasificó a la segunda vuelta presidencial. Desplazó a Paloma Valencia, la candidata que tenía el respaldo del Partido Liberal, del Conservador, de la U y de Álvaro Uribe, y se convirtió en el nuevo referente de la derecha colombiana.

Y no solo eso, logró hacerlo en primer lugar y con la votación más alta de la historia de Colombia en una primera vuelta, desafiando a la mayoría de los pronósitcos de analistas y mediciones de intención de voto que lo ubicaban en un empate técnico con Iván Cepeda.

Por ello, vendrán tres semanas de máxima tensión política. Por un lado, De la Espriella tendrá que decidir si le apostará a radicalizar, aun más, su discurso o mostrará una faceta inédita de moderación para recoger votos de centro. Por el otro, Iván Cepeda y el gobierno Petro harán lo posible para remontar la diferencia que les sacó el abogado.

En todo caso, los dos aspirantes tendrán que recomponer relaciones con todos los sectores posibles. De la Espriella con Paloma Valencia y el uribismo institucional que apoyó a la senadora hasta último minuto; Cepeda con figuras de centro que tienen varias reservas sobre sus posturas alrededor de la paz total y la posible convocatoria a una asamblea constituyente.

Informe: Cambio Colombia (Bogotá), El País (España), NA, agencias y Agensur.info