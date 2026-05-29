POLÉMICA EN EL SENADO: EL PRO ANUNCIA BATALLA PARA SOSTENER EL PLIEGO DE LA JUEZA MICHELLI

Como anticipó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión

del Gobierno abre una grieta con los bloques dialoguistas

que firmaron el despacho

Martín Goerling

Por Silvia Rajcher

El PRO rechazó este viernes la decisión del Gobierno nacional de retirar del Senado el pliego de jueza de Verónica Michelli por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y anticiparon que buscará sostener esa postulación.

"Desde el @proargentina sostenemos su postulación", señaló el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, uno de los firmantes del dictamen de la comisión de Acuerdo del Senado a favor de la funcionaria judicial.

"La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones. Frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional", afirmó.

Como anticipó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión del Gobierno abre una grieta con los bloques dialoguistas que firmaron el despacho y no están dispuestos a aval la resolución del presidente Javier Milei.

El Gobierno envió el miércoles pasado una nota firmada por el presidente Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques para retirar el pliego de Michelli, que ya tiene dictamen favorable de la comisión de Acuerdos, cuyo presidente Juan Carlos Pagotto, no lo elevó para su tratamiento en el recinto de sesiones.

Desde ayer voceros del radicalismo y bloques provinciales venían advirtiendo que no estaban dispuestos a acompañar esa resolución y señalaban que era un antecedente "muy grave" rechazar un pliego solo porque no le gusta las investigaciones de un familiar de la postulada.

Incluso señalaban que no votarán a favor de esa medida si el oficialismo decidió ponerlo en la discusión el próximo jueves cuando se debata los proyectos de Inviolabilidad Privada y el acuerdo con los dos fondos buitres.

Pero el primer bloque de los seis bloques que firmaron el despacho de hacer público su rechazo a la decisión del Gobierno fue el PRO, por medio de un tuit que publicó su titular y miembro de la comisión de Acuerdos, Goerling Lara.

Uno de los argumentos de los opositores para sostener la postulación de la secretaria del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, es que no tiene ninguna impugnación.

Sesión

El problema que atraviesa la LLA es que se tiene que votar el retiro del pliego en el recinto de sesiones y sin los bloques dialoguistas no tiene la mayoría para imponer su criterio, y por lo tanto lo mas probable que ese pedido del Gobierno no se trate en la sesión del próximo jueves.

Los bloques de la UCR, PRO, Primero los Salteños, Independencia, Frente de la Concordia, Provincias Unidas y Convicción Federal que firmaron el despacho buscarán tener una posición acordada, aunque los macristas ya adelantaron su posición sobre este pliego.

Hasta ahora hay 73 de los 77 candidatos que expusieron en Audiencias Públicas que ya tienen dictámenes favorables y se han comunicado a la Mesa de Entrada para ser debatido en el recinto de sesiones.

Solo quedan pendientes, además de la postulación de Michelli, los pliegos de Juan Galván Greenway, e Alejandro Catania la Cámara en lo Penal Económico, y de Juan Manuel Mejuto-cercano a Justicia Legítima-candidato a la a Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital

En cambio, el Gobierno decidió ahora impulsar los pliegos para integrar el Tribunal del Fuero Penal Económico de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, que había objetado por sus fallos que favorecieron al presidente de la AFA, Carlos "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.__IP__

Sin embargo no se podrán tratar este jueves ya que aún no reúne el despacho las nueve firmas necesarias para convertirse en un despacho, con lo el presidente de la comisión de Acuerdos, Pagotto, deberá buscar que los libertarios firmen ese dictamen para que este en condiciones de ser tratado en el recinto de sesiones.

© Noticias Argentinas