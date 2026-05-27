CENTENARIO / MILES DAVIS, EL GENIO TACITURNO Y REVOLUCIONARIO QUE CAMBIÓ EL JAZZ PARA SIEMPRE

Del bebop a la música electrónica, pasando por infinitos experimentos y rupturas, la huella del genial trompetista

sigue marcando la historia de la música y la cultura afroamericana, desafiando límites

Por Guillermo E. Pintos

Se ha contado muchas veces, pero no está de más una vez más. Era 1987 y Miles Davis estaba en la Casa Blanca. Ronald Reagan lo había invitado a una cena de gala, uno de esos eventos donde el poder político se viste de cultura para darse un barniz de sofisticación. El problema era que casi ninguno de los presentes sabía quién era el hombre de traje impecable que sostenía su copa con la misma indiferencia con que solía darle la espalda al público en sus conciertos.

Nancy Reagan

se inclinó hacia él y le preguntó, con toda la candidez de quien genuinamente ignora que tiene al lado a

uno de los músicos más influyentes del siglo XX

, qué había hecho en su vida para merecer estar allí.

Miles Davis

no parpadeó. Con la cara seria que era su marca registral, respondió: “Bueno, yo

cambié el curso de la música cinco o seis veces

. ¿Y usted qué hizo, además de acostarse con el presidente?”

En un momento de la velada,

La anécdota circula desde hace décadas entre músicos, críticos y aficionados al jazz como una de las mejores síntesis del carácter de Miles Davis: un hombre de pocas palabras que, cuando las usaba, las lanzaba como granadas. Pero más allá del humor corrosivo, la respuesta encerraba una verdad histórica que la historiografía musical ha terminado por ratificar. No exageraba. Desde el bebop de los años cuarenta hasta la electrónica de los ochenta, su trayectoria atravesó y redefinió prácticamente todos los paradigmas del jazz moderno, y su influencia se extendió hacia el rock, el funk, el hip hop y la música electrónica con una profundidad que pocos artistas del siglo XX pueden reclamar. Al cumplirse el centenario de su nacimiento —el 26 de mayo de 1926 en Alton, Illinois— la pregunta ya no es si cambió la música, sino cuántas veces lo hizo y por qué eso importa más que nunca.

El sonido que nadie esperaba

Miles Dewey Davis III creció en East St. Louis en el seno de una familia afroamericana de clase media. Su padre era dentista; su madre tenía formación musical. Ese contexto de relativa estabilidad económica fue inusual para un joven negro en el sur profundo de los años treinta y le permitió dedicarse casi exclusivamente a la música desde muy temprano. A los 13 años recibió su primera trompeta. Bajo la tutela de Elwood Buchanan, maestro de la Lincoln High School, aprendió a tocar sin vibrato, persiguiendo un sonido puro, directo y controlado que se apartaba radicalmente del modelo estridente asociado al swing y a la tradición de Louis Armstrong.

Esa decisión técnica, aparentemente menor, fue en realidad el germen de una estética que cambiaría la forma en que se concibe el instrumento.

Mientras sus contemporáneos competían por la nota más alta o el fraseo más veloz, Davis cultivó lo opuesto: un tono oscuro, casi sin ornamentos, rodeado de silencios que no eran vacíos sino estructuras. Cada nota parecía escogida con una economía radical, como si el espacio entre los sonidos tuviera tanto peso como los sonidos mismos. Esa economía no era timidez técnica sino una concepción filosófica del fraseo: menos es más, siempre que el menos sea exacto.

El uso recurrente de la sordina Harmon amplificó ese efecto. La sordina añade un timbre metálico y ligeramente velado que en sus manos se convertía en una voz casi humana, susurrante, capaz de transmitir fragilidad sin perder firmeza. Esa sonoridad se volvió tan asociada a su figura que hoy, para muchos oyentes, el sonido de trompeta con sordina en jazz “suena a Miles”, independientemente de quién sea el intérprete. En un plano más amplio, su apuesta por el lirismo y el espacio abrió la puerta a una concepción menos pirotécnica del solo de jazz, donde la emoción se construye tanto por lo que se toca como por lo que se omite.

Bebop, cool y la primera revolución

En 1944, con 18 años, Miles Davis se trasladó a Nueva York con la excusa de estudiar trompeta clásica en la prestigiosa Juilliard School. Pero la verdadera escuela estaba en los clubes de Harlem y el Village, donde Charlie Parker y Dizzy Gillespie construían el bebop: un jazz de tempos vertiginosos, armonías densas y líneas melódicas repletas de notas que transformó al género de música bailable en arte de escucha atenta. Davis se integró en sus grupos, participó en sesiones fundacionales y absorbió el lenguaje del bebop con una velocidad que lo convirtió en figura emergente del movimiento. Pero incluso allí se distinguía por un enfoque más pausado y melódico, menos dado al exhibicionismo técnico que muchos de sus colegas.

Esa diferencia de temperamento musical lo llevó, entre 1949 y 1950, a liderar un noneto con instrumentación poco convencional —trompa, tuba, instrumentos asociados a la música clásica— junto a arregladores como Gil Evans y Gerry Mulligan. Las sesiones resultantes, reunidas en el álbum Birth of the Cool (1957), se consideran un hito fundacional del cool jazz: un jazz de cámara con arreglos refinados, influencias de la música clásica europea y un énfasis en el color orquestal y la dinámica contenida. La recepción inmediata fue discreta, pero a la larga esas grabaciones se revelaron decisivas como alternativa estética al bebop y como punto de partida para nuevas exploraciones en ambas costas. Miles Davis asumía aquí un rol de líder conceptual que ya excedía la mera prolongación de la gramática Parker-Gillespie: convocaba músicos y arreglistas visionarios en torno a un proyecto sonoro propio.

La colaboración con Evans no terminó allí. Entre 1957 y 1960, ambos construyeron una trilogía orquestal que incluye Miles Ahead, Porgy and Bess y Sketches of Spain, este último considerado paradigma del llamado third stream, corriente que buscaba fusionar jazz y música clásica europea sin subsumir una en la otra. En Sketches of Spain, la trompeta de Davis adapta el “Concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo y otras piezas de inspiración española, asumiendo un rol que recuerda tanto al solista concertante de la tradición clásica como a un cantaor de flamenco. El álbum le valió a ambos un Grammy en 1961 a la mejor composición de jazz de más de cinco minutos y ha sido revalorizado como una de las obras más singulares de su discografía. Desde la perspectiva del legado afroamericano, la operación fue también un gesto de apropiación inversa: un músico negro se apoderaba de una obra icónica de la música europea y la reescribía desde su propio lenguaje, cuestionando jerarquías implícitas sobre qué repertorios merecen el calificativo de “cultos”.

‘Kind of Blue’, la tristeza cool

El álbum Kind of Blue, grabado en 1959 y publicado por Columbia Records, es probablemente su obra más célebre y suele mencionarse como el disco de jazz más vendido de todos los tiempos. Lo que es indiscutible es su influencia: representa un punto de inflexión en la historia del género por su consolidación del jazz modal, un enfoque que desplaza el énfasis de las progresiones armónicas complejas hacia el uso de escalas o modos como base de la improvisación. En lugar de navegar a través de una serie rápida de cambios de acordes, los músicos de Kind of Blue exploran durante largos pasajes un mismo modo, lo que les permite desarrollar ideas melódicas con más espacio, atención al timbre y una climatología emocional sostenida.

La presencia de músicos como Bill Evans, con su sensibilidad impresionista al piano, y de John Coltrane, en plena expansión de su lenguaje melódico, fue decisiva: ambos genios aportaron enfoques complementarios a la exploración de la modalidad, desde la sutileza armónica al torrente lineal. Paradójicamente, esta simplificación aparente de la armonía implicaba una profundización de la escucha colectiva. Sin la red de constantes cambios de acorde, cada elección melódica quedaba más expuesta y debía sostener el interés del oyente por sus matices rítmicos y tímbricos.

Décadas después de su publicación, Kind of Blue sigue ocupando lugares destacados en las listas de vinilos más vendidos. En 2016 se situó entre los diez discos más vendidos en Estados Unidos, y desde 2010 figura entre los cinco álbumes de vinilo más vendidos del periodo, con cifras que superan las 140.000 unidades anuales. El sello Legacy Recordings y los custodios del catálogo de Davis han invertido en ediciones remasterizadas y campañas de difusión que mantienen el disco visible en el mercado físico y digital, consolidando su estatus de clásico vivo.

El Segundo Gran Quinteto: la frontera del post-bop

La aparición de la vanguardia del free jazz, liderada por figuras como Ornette Coleman, planteó desafíos profundos a las estructuras tradicionales de la improvisación a comienzos de los años sesenta. Davis respondió reorganizando su grupo y formando, a partir de 1964, el llamado “Segundo Gran Quinteto” con Wayne Shorter en el saxo, Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el contrabajo y Tony Williams en la batería. Este dream team se convirtió en uno de los laboratorios más influyentes de la historia del jazz, con un enfoque que Davis describía como “time, no changes”: un sentido de tiempo y pulso flexible, con estructuras armónicas implícitas más que explícitas, que incorporaba elementos del free sin abandonar por completo el andamiaje del jazz tonal.

La música del Segundo Quinteto se situaba en una frontera: demasiado estructurada para ser free jazz stricto sensu, demasiado abierta para ser clasificada como hard bop tradicional. La historiografía posterior la etiquetó como post-bop, aunque la clasificación apenas alcanza a describir su complejidad.

Electricidad, funk y la segunda gran ruptura

A finales de los años sesenta, Miles Davis comenzó a mirar más allá del jazz para inspirarse en el rock, el funk y la música electrónica emergente, impulsado en parte por su relación con Betty Mabry, quien lo introdujo a artistas como Jimi Hendrix, Sly & the Family Stone y James Brown. Este giro se cristalizó en el álbum In a Silent Way (1969), su primera grabación plenamente eléctrica y una de las obras fundacionales de la fusión. Davis combinó instrumentos eléctricos —pianos Fender Rhodes, órgano, guitarras— con un enfoque minimalista y atmosférico, donde largas secciones repetitivas y la edición de estudio a cargo del productor Teo Macero crearon una sensación casi ambient, activa y serena a la vez.

El paso siguiente fue Bitches Brew (1970), grabado en agosto de 1969, donde se sumergió de lleno en un sonido denso, eléctrico y polirrítmico que rompía con la mayoría de las convenciones del jazz tradicional. Con una gran formación que incluía múltiples teclistas, guitarristas y percusionistas, el disco se basaba en grooves inspirados en el rock, improvisaciones largas y una intensa manipulación de las cintas en el estudio. Macero ensamblaba segmentos de distintas tomas para construir las piezas definitivas, tratando el estudio de grabación como un instrumento creativo en sí mismo. Algunos críticos lo acusaron de traicionar al género; otros vieron en él la apertura de un camino decisivo hacia una nueva síntesis entre jazz y rock.

La deriva eléctrica se radicalizó en On the Corner (1972), donde llevó la fusión hacia un territorio influido por el funk callejero, las músicas africanas, la poesía hablada de The Last Poets y las exploraciones electrónicas de figuras como Stockhausen. Su trompeta, pasada por un pedal wah-wah, se convirtió en un elemento más dentro de una textura rítmica hipnótica, construida sobre bajos repetitivos, percusiones densas y fragmentos de guitarra y teclados entrelazados sin jerarquía clara. El álbum fue vilipendiado por gran parte de la crítica de jazz de la época, que lo consideró ruidoso y excesivamente orientado al mercado negro urbano. Medio siglo después ha sido revalorizado como pieza clave para entender la génesis de numerosos estilos posteriores, desde el funk más experimental hasta el hip hop, el house y el ambient. El ensayista Greg Tate señaló que la música grabada por Davis entre 1969 y 1975 “presagia el punk, el hip hop, el house, el new jack swing, el worldbeat, el ambient o el dub”, es decir, muchas de las innovaciones sonoras que marcaron la música popular de los quince años siguientes.

La influencia de Miles Davis trasciende la música, impactando en la representación afroamericana y los derechos civiles en Estados Unidos y el mundo

‘Tutu’ y los 80: la tercera reinvención

Tras un retiro de cinco años motivado por problemas de salud y adicciones, Miles Davis regresó a la escena a comienzos de los ochenta con una nueva dirección estética. En lugar de volver al jazz acústico, se rodeó de músicos jóvenes y adoptó sonoridades cercanas al pop, al R&B contemporáneo y a la electrónica, con sintetizadores, cajas de ritmos y producciones más cercanas a la música de estudio mainstream de la época. El álbum Tutu (1986), producido junto al bajista y arreglador Marcus Miller, se convirtió en el emblema de este periodo: líneas de trompeta melódicas y flotantes sobre bases rítmicas programadas y un sofisticado diseño de sonido que algunos críticos leyeron como nueva traición al jazz y otros como prueba de su capacidad de reinvención. Comercialmente, los años ochenta representaron la etapa de mayor reconocimiento masivo, con giras con entradas agotadas y una visibilidad mediática que lo situaba como celebridad global más allá del circuito jazzístico.

Desde la perspectiva de la historia de la música electrónica y la producción de estudio, Tutu y otras grabaciones de esta etapa han sido revalorizadas por su uso de la programación de sintetizadores y por la forma en que integran la improvisación jazzera en entornos sonoros programados. Productores y músicos electrónicos han citado estos discos como influencia, valorando la manera en que combinan improvisación orgánica con manipulación tecnológica. La imagen de un Davis ya mayor, vestido con ropas llamativas, tocando frente a audiencias de rock y pop, subraya su papel como figura transgeneracional capaz de encarnar la continuidad y la mutación de la experiencia afroamericana a través de distintas eras mediáticas.

El nuevo hombre negro: masculinidad y derechos civiles

La figura de Miles Davis no puede entenderse solo desde la música. Su impacto cultural radica también en la construcción de un modelo particular de masculinidad negra durante las décadas de 1950 y 1960, un periodo que algunos analistas han descrito como una “crisis de la masculinidad” en Estados Unidos. El crítico Gerald Early, en un ensayo para la revista Daedalus, contrapuso a Miles Davis con el entrenador de fútbol americano Vince Lombardi, señalando que ambos representaron, desde campos distintos, formas de liderazgo masculino intensamente observadas por la sociedad. Mientras Lombardi encarnaba una ética de sacrificio y virilidad asociada al deporte blanco, Davis representaba una masculinidad artística, negra, sofisticada y a la vez desafiante, que reconfiguraba el lugar del hombre afroamericano en el imaginario público.

}n el escenario, era famoso por tocar a menudo de espaldas al público, una postura interpretada como gesto de desdén hacia las expectativas del entretenimiento tradicional. Este lenguaje corporal austero reforzaba la imagen de un hombre concentrado en su visión interior, casi inaccesible. Fuera del escenario, cultivó una imagen alineada con el ethos de la posguerra: trajes a medida, coches deportivos, una vida de consumo conspicuo que comunicaba éxito y poder en términos que el mainstream blanco entendía, pero encarnados ahora por un hombre negro. Esta combinación de cool distanciado y ostentación material lo convertía en una figura aspiracional para jóvenes afroamericanos y en una presencia inquietante para sectores de la sociedad blanca. La noción de cool asociada a su figura ha sido reinterpretada como una forma de resistencia sutil frente al racismo sistémico: en lugar de responder con violencia o servilismo, su performance de calma y elegancia funcionaba como un modo de afirmar dignidad en un mundo hostil.

A diferencia de otros artistas como Nina Simone o Max Roach, Davis no se destacó por un activismo político explícito, pero su música y su figura desempeñaron un papel en la política de la representación afroamericana. Martin Luther King Jr. describió el jazz como la banda sonora perfecta para la lucha por la libertad, una música que “habla por la vida” y tiene la capacidad de transformar las realidades más duras en esperanza. En ese contexto, la presencia de músicos negros como Davis, Coltrane o Sonny Rollins en grandes escenarios, exigiendo ser reconocidos como artistas serios, fue en sí misma un acto político, aunque no estuviera acompañado de consignas explícitas.

En su periodo eléctrico, su sensibilidad se alineó más abiertamente con el Black Power y el orgullo afroamericano urbano. On the Corner ha sido interpretado como una digestión sonora del entorno del gueto, donde peinados afro, ropas vistosas, el soul y el funk servían como expresiones de resistencia frente a la brutalidad policial y la marginación. Al adoptar estas estéticas sonoras y visuales, se alineaba con una política cultural que afirmaba el valor de la vida negra en sus propias coordenadas, no en términos de respetabilidad impuestos por la sociedad blanca.

Hip hop y funk del futuro

La influencia de Miles Davis se extiende mucho más allá del jazz. En la cultura hip hop, algunos de sus temas han sido directamente sampleados por productores y MCs, integrando fragmentos de su trompeta y sus grooves en nuevas composiciones rap. El álbum Ready to Die de Notorious B.I.G. incluye un sample de Davis, mientras que otros productores han recurrido a fragmentos de Bitches Brew o In a Silent Way para construir atmósferas oscuras y expansivas. Un análisis de referencias en entradas de Wikipedia realizado por The Pudding muestra que la huella de Davis se extiende a álbumes contemporáneos como To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, donde se reconoce explícitamente la influencia del jazz de Davis en la construcción de un relato sonoro sobre la condición negra contemporánea.

En el ámbito del funk, la conexión es igualmente profunda. El saxofonista Pee Wee Ellis explicó que para componer “Cold Sweat”, pieza considerada por algunos como el primer tema de funk plenamente realizado, se inspiró en la forma armónica de “So What” de Davis. Esta anécdota ilustra hasta qué punto el lenguaje de Davis había permeado los cimientos mismos del funk, que a su vez influiría en el giro eléctrico posterior del propio trompetista, en una circulación continua de ideas dentro de la música negra. En el ámbito de la música electrónica, la importancia de Davis radica tanto en su uso temprano del estudio como herramienta compositiva como en la estética de largos paisajes sonoros que articula en discos como In a Silent Way. La edición de cintas, el montaje de secciones improvisadas en estructuras nuevas y el empleo de efectos sobre instrumentos acústicos anticiparon métodos que serían comunes en el dub, la electrónica ambiental y el hip hop.

El centenario de Miles Davis está marcado por una extensa agenda de celebraciones en instituciones musicales y culturales de todo el mundo

El centenario y la economía de los catálogos

Al cumplirse cien años de su nacimiento, la presencia de Davis en el mercado musical sigue siendo extraordinariamente fuerte. En 2025, la firma independiente de gestión de derechos Reservoir Media alcanzó un acuerdo para adquirir aproximadamente el 90% de los derechos de publicación del catálogo de Davis y una parte significativa de los ingresos de grabación, además de establecer un pacto con el patrimonio familiar para gestionar conjuntamente el uso de su nombre, imagen e identidad. Sony, por su parte, sigue controlando las grabaciones de buena parte de su carrera, incluida Kind of Blue, lo que refleja la complejidad de la estructura de propiedad sobre su obra. Sus herederos, representados por su hijo Erin Davis y su sobrino Vince Wilburn Jr., han expresado confianza en que esta alianza contribuirá a mantener viva y accesible su música.

Reservoir ha anunciado su intención de impulsar la presencia de sus composiciones en servicios de streaming y de fomentar su uso en cine, televisión y proyectos educativos. La operación, cerrada a menos de un año del centenario, se inscribe en una tendencia más amplia de financiarización de los catálogos musicales, donde fondos de inversión y compañías especializadas adquieren repertorios para explotarlos mediante licencias en plataformas digitales y sincronizaciones audiovisuales. La forma en que Reservoir y la familia de Davis gestionen el uso de su música en producciones que puedan estar en tensión con los valores que hoy se asocian a su figura será un terreno de disputa simbólica relevante en los próximos años.

En el plano conmemorativo, el patrimonio de Davis presentó el logo Miles Davis 100, que muestra al trompetista en una pose clásica como emblema oficial de las celebraciones del centenario. La Musichead Gallery de Los Ángeles organiza la exposición Miles Davis: A Century of Cool, que presenta fotografías de archivo —incluidas imágenes nunca vistas por su propia familia— para trazar un recorrido visual por sus casi cinco décadas de carrera. La Universidad de California en Irvine programó para febrero de 2026, en el marco del Mes de la Herencia Afroamericana, una celebración titulada 100 Years of Music, Wisdom, and Community: Centennial Celebration of Miles Davis and John Coltrane (100 años de música, sabiduría y comunidad: celebración del centenario de Miles Davis y John Coltrane) que subraya el papel de ambos músicos como gigantes del jazz moderno cuya influencia se extiende a generaciones de músicos en todo el mundo. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por su parte, aprovechó el centenario para destacar partituras manuscritas de Gil Evans para Sketches of Spain, reforzando la imagen de Davis como figura central en historias múltiples: la del jazz, la de la música clásica reimaginada y la de la creación colaborativa.

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