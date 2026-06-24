Porque yo lo valgo

Por Carmen Posadas

¿Conocen el último capricho de los ultra ricos? Convencidos de que son seres superiores, buscan iniciar sus propias dinastías inseminando a mujeres seleccionadas que cumplan con ciertos cánones (ser guapas, inteligentes, caucásicas, con medios propios y sin pareja conocida). Según dicen ellos, sus fines son solo altruistas. Elon Musk, por ejemplo, piensa que es necesario evitar el colapso del mundo occidental que producirá la inmigración descontrolada, por lo que ofrece su semen para engendrar hijos con lo que él llama “carga genética conveniente”. El mismo enfoque eugenésico tiene el ruso Pável Dúrov, fundador de Telegram (fortuna estimada en 17 000 millones de dólares), que a sus 41 años ha procreado ya más de 100 hijos. Para facilitar el proceso, ha abierto una clínica llamada Altra Vita, donde su esperma congelado está disponible y al que pueden acceder mujeres escogidas.

fabricando

niños en California por gestación subrogada, en especial varones “de alta calidad”, según sus propias palabras. “Tengo más de 100 hijos” –ha confesado–, aunque su ex novia sostiene que son 300 y subiendo. Hay más aspirantes a extender su carga genética por el orbe, pero mis archi procreadores favoritos son Galip y Kristina Ozturk. Esta esforzada pareja ha tenido 20 hijos entre marzo de 2020 y julio de 2021: Uno de ellos nacido de Kristina, y el resto gestado por distintos vientres de alquiler. Su objetivo es llegar a 105 hijos antes de que Kristina cumpla 30 años (ahora tiene 25). Para lograr su sueño pagan entre 8.000 y 10.000 dólares a cada madre gestante y cuentan con la ayuda de 16 niñeras que se ocupan de su prole. Sin embargo, el caso más polémico de todos es el de Jonathan Jacob Meijer, que no es millonario pero que ha hecho de la donación de esperma primero un negociete y ahora reto personal que lo convertirá en el ser humano con más hijos del planeta. A pesar de que las leyes de Holanda, su país de origen, limita el número de hijos a 25 por donante, Meijer ha continuado vendiendo su esperma por internet y en el año 2023

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las autoridades holandesas estimaron que podía tener entonces unos 1 000 hijos repartidos por el mundo.

Pero no todos los super procreadores son occidentales. Xu Bo, magnate chino de los videojuegos (3 500 millones en el banco) y antifeminista confeso, lleva años

¿Por qué esta fiebre conejil? ¿A qué obedece el deseo de esta gente de multiplicarse hasta límites grotescos? Por supuesto existe el componente sietemachos de cubrir el mayor número posible de hembras y dejar su impronta. Esa pulsión ha existido siempre. Basta ir a los libros de historia y comprobar qué ocurría- y aun ocurre- en guerras e invasiones. El dato nuevo es que ahora, gracias a los avances tecnológicos, el número de hijos que pueden engendrarse es (casi) ilimitado. Y yo me pregunto ¿no pensarán estos superprocreadores en las consecuencias de su “altruismo”? No es por capricho que está limitada la cantidad de hijos que un donante puede engendrar. Se trata de evitar que dentro de unos años esos hijos de un mismo padre se emparejen sin saber que son hermanos, con los peligros que entraña la consanguinidad. Pero, si quieren que les diga la verdad, de toda esta lista de pirados, la que me tiene patidifusa es Kristina Ozturk. Los hombres pueden ir por ahí alegremente teniendo hijos de los que no se ocupan porque saben que ya lo harán sus madres. ¿Pero en qué estará pensando esta señora? Por muy millonaria que sea y aunque cuente con un ejército de niñeras, supongo que sabrá que los niños necesitan una madre, no una fabricante en serie de criaturas. También me pregunto qué pasará si ella y su marido se divorcian. ¿Se van a repartir la prole entre los dos, cincuenta churumbeles para ti y cincuenta para mí? La conclusión que yo saco de todo esto es que ya nadie se toma la molestia e pensar en las consecuencias de sus actos. La irresponsabilidad es total, enciclopédica, cósmica. Propiciada además por todos los avances técnicos, médicos, etcétera, que la multiplican y, lo que es peor, la blanquean y normalizan. Visto lo visto, ¿Cuál será el próximo caprichete de aquellos que se creen con derecho a todo y porque yo lo valgo? Manténgase atentos a sus pantallas, la función no ha hecho más que comenzar.

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