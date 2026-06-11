CRÍTICAS A ADORNI / «ESTO ES UNA OMISIÓN ÉTICA», «UNA VERGÜENZA», «LADRONZUELO DE GUANTES BLANCOS», «PATO CRIOLLO»

Desde la oficialista Bullrich pasando por la vicepresidenta Villarruel, dirigentes opositores cuestionaron duramente

al jefe de Gabinete por su declaración jurada

Patricia Bullrich y Manuel Adorni

Nacionales - La jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que presentara su declaración jurada al sostener que "es más que un error".

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", fustigó la senadora en declaraciones a las que accedió la agencia Noticias Argentinas.

En la misma línea, amplió: "Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar".

Las palabras de la legisladora tuvieron lugar luego de que el funcionario presentara el detalle de su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

No es la primera vez que Bullrich marca un contrapunto con la Casa Rosada, en particular con el tema que involucra al ministro coordinador. Lo hizo hace algunas semanas, cuando pidió que anticipara la declaración jurada y lo repitió el pasado jueves en la sesión en la Cámara de Diputados en la que se abstuvo de votar el pliego de María Veronica Michelli.

Sin embargo, en Balcarce 50 le bajan el tono a las declaraciones de la senadora. "Todo pasa. Tira pero no termina de romper", aseguró un integrante de la mesa política que vuelve a reunirse este jueves en Casa Rosada.

“Una vergüenza”

La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como "una vergüenza" la declaración jurada de Manuel Adorni para intentar justificar su crecimiento patrimonial a partir de la tenencia de criptomenadas. La vicepresidenta volvió a diferenciarse del gobierno nacional con una dura crítica al jefe de gabinete tras el anuncio que el funcionario hizo este miércoles por la noche en un canal de noticias intentado explicar sus gastos en dólares desde que integra la administración de Javier Milei.

"Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", fue la definición de Villarruel ante la consulta de un usuario de la red social X sobre la declaración jurada de Adorni en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El jefe de gabinete había sostenido que con su esposa, Bettina Angeletti, "ganamos unos 300 mil dólares en bitcoins" como principal argumento para explicar sus gastos e incremento patrimonial.

“Ladronzuelo de guantes blancos”

Tras las declaraciones de Adorni en el canal LN+, el legislador afirmó que "nos dejó varios interrogantes. ¿Podemos creerle cuando nos vuelve a decir que cometió un error?".

"Nos dice que cuando murió su padre encontró un dinero en la casa que él mismo después dijo que tuvo que refaccionar y vendió junto a su hermano y su familia, pero el padre murió en el 2002. Ese dinero recién aparece 24 años después y dentro de los 30 días en los que estamos insertos en este escándalo", observó.

Para el dirigente de la CC, lo que presentó el ministro coordinador "más que declaración jurada es una declaración fraguada, y muy seguramente dibujada para que pueda de alguna manera con esa estrategia intentar zafar de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito y por posible evasión fiscal".

"Si tenía esta plata en negro, ¿por qué recurrió a que dos jubiladas le diera una hipoteca?", planteó en diálogo con radio La Red y opinó que " Adorni ya es un salvavidas lleno de lingotes de plomo, en el cual es casi inentendible como el presidente (Javier) Milei se aferra".

En este sentido, el porteño dijo sentir "bronca y tristeza" porque "hay un gran sector de la sociedad que acompañó y ha hecho un esfuerzo muy grande para sostener a este Gobierno, ¿y vamos a permitir tener un jefe de Gabinete que se reconoce evasor? Que se adhiere a un régimen simplificado de Ganancias... es vergonzoso. Y los funcionarios públicos del Ejecutivo y el Legislativo deberíamos estar totalmente excluidos".

Para Ferraro, "no es solo la declaración jurada de 2025, no le cierran los números dentro de todas las mentiras que tuvimos que andar escuchando". Además, añadió que "Adorni comparte abogado con uno de los cueveros cripto por donde convirtieron la guita en física, cash, del caso $LIBRA".

“Pato criollo”

El diputado nacional Pablo Juliano (Provincias Unidas), quien desde hace tres meses pide la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, sostuvo este jueves que, tras la presentación de la declaración jurada, “Adorni no tiene aptitudes” para continuar en su cargo.

“Es un pato criollo el jefe de Gabinete. Está disociado mentalmente. ¿Es realmente contador? ¿Cómo puede ser que haya terminado la carrera? Lo primero: ¿quién pierde un pendrive con 500 mil dólares? Además, dice que la esposa ocupaba cargos gerenciales, cobraba en negro y en realidad aparece como monotributista”, lanzó el radical luego de las explicaciones sobre su patrimonio que el funcionario dio durante una entrevista televisiva.

En ese sentido, el legislador recordó: “Vino al Congreso a mentirnos. Nos dijo que las declaraciones juradas tenían dos componentes, uno público y otro privado relativo a su cónyuge, pero que él en lo público no había hecho ninguna 'ocultación', porque esa fue la palabra que utilizó”. “Y ahora cree que es gratuito ir a la televisión a reconocer que se había comido declarar casi 500 lucas verdes en negro”, enfatizó.

Para el legislador, Adorni “no tiene actitudes para ser jefe de Gabinete” y “debería haber renunciado”. “Si tiene una estima para con el presidente (Javier) Milei, debería haber presentado su renuncia de manera inmediata. Porque le mintió en la cara al Congreso de la Nación, pero, además, y todavía peor, se burló en la cara a los 46 millones de argentinos que vivimos en este país”, subrayó.

En declaraciones a radio Splendid, Juliano señaló que el funcionario “reconoció que no pudo hacer bien las DD.JJ. de 2023, de 2024 y 2025, que presentó más de 20 rectificaciones. Y resulta que tiene título de contador y maneja el presupuesto de la Nación argentina”.

“Creo que arrancó otro capítulo más de esta crisis política. No son los elementos iguales que antes de anoche. Él intentó sensibilizar a la audiencia y la verdad es que la gente sigue pensando que es chorro”, sentenció.

Informe: NA, Parlamentario.com, Ámbito.com y Agensur.info