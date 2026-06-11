La inflación se desaceleró en mayo y fue del 2,1%: qué espera la City para los próximos meses

Tal como anticipaba el mercado, el Índice de Precios al Consumidor presentó una nueva baja el mes pasado,

luego del 2,6% de abril



Por Marcelo Mussi

La inflación volvió a desacelerarse en mayo, tal como preveía el mercado. Según informó este jueves el INDEC, el IPC del quinto mes del 2026 fue de 2,1%, luego del 2,6% de abril.

De esta manera, la inflación acumula un suba del 14,7% en lo que va del año y marcó un alza interanual del 33,2%.

La inflación mensual bajó así por segundo mes consecutivo y registró su variación más baja desde septiembre del año pasado.

Según anticiparon economistas y consultoras, la tendencia a la baja continuaría en los próximos meses y estiman que recién en agosto podría perforar el 2%.

Inflación de mayo 2026: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Según informó INDEC, a nivel de las categorías, los precios Estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de las Verduras compensado por la caída en Frutas. Le siguen Regulados (2,4%) por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (1,9%) tuvieron subas vinculadas a Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía. La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,9%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos; mientras que en Noreste, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo la mayor incidencia por aumentos en Gas en garrafa y Alquileres de la vivienda.

Tal como analizó Julián Neufeld, Economista en la Fundación Libertad y Progreso, "la principal novedad fue el comportamiento de la inflación núcleo (+1,9%), que perforó la barrera del 2%. Esto demuestra una fuerte desaceleración en los precios libres de factores estacionales o regulados; es decir, el componente que marca la tendencia más genuina de los precios fue el que más cayó".

"Hacia adelante, ponemos el ojo en Washington ante las declaraciones de Trump sobre una posible escalada en Medio Oriente. A nivel local, el rubro transporte (+2%) se mantuvo contenido gracias al colchón de precios en surtidor (buffer) que YPF inició en abril y extendió hasta finales de junio, pero si los conflictos bélicos no aflojan, la oferta de insumos energéticos podría presionar este rubro en los próximos meses", remarcó.

Proyecciones económicas: qué inflación espera la City para junio

En cuanto a las proyecciones de inflación para el actual junio, los economistas relevados por iProfesional indican que seguirá una leve tendencia a la baja en los próximos meses.

"Para junio vemos un mes con baja estacionalidad y con precios de productos regulados pisados, ya que se aumentaron los subsidios al gas y electricidad, se postergó el incremento de los impuestos al combustible e YPF sigue pisando los precios. Por lo que, es probable que, de no mediar sorpresas, la inflación siga desacelerándose y se sostenga en torno al 2% ", resume Menescaldi.

En este sentido, el último REM publicado por el Banco Central a inicios de mayo pronostica para junio un incremento del índice de precios al consumidor (IPC) de 2,1% mensual.

"Se está retornando al sendero de la desinflación. Luego de varios meses complicados, la demanda de pesos se normalizó parcialmente y el apretón monetario del BCRA empieza a surtir efecto. Juega a favor un mercado cambiario calmado que, sin vencimientos de deuda sustanciales cerca, deja un mes de junio sencillo para extender la paz cambiaria. En lo que resta del año, la inflación seguirá bajando y probablemente cerrará el año en torno al 26% anual", menciona Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

En tanto, Julián Leandro Neufeld, economista de la misma entidad, indica que "los ojos deberían estar puestos en Medio Oriente. Hoy Irán suspendió las negociaciones por la paz con EE.UU. y el cierre del estrecho de Ormuz no parecería tener un fin cercano. Eso, sumado a la pérdida de capacidad de producir gas licuado en Qatar, plantea un panorama de precios energéticos altos".

Por otro lado, menciona que la quita de algunos subsidios en Argentina "profundiza el aumento, especialmente para las personas de ingresos medios. Resultará vital observar los precios de los regulados, que este mes tuvieron aumentos importantes, más que nada en los servicios básicos".

Qué pasará con la inflación en los próximos meses

Respecto a las proyecciones de inflación publicadas por el REM del BCRA para los próximos meses, continúa la expectativa de que recién en agosto que viene podría establecerse por debajo del 2% mensual .

"En el quinto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,3% para mayo, sin cambios respecto del REM previo. Así, quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) también reportaron una inflación de 2,3% mensual para mayo, una baja de 0,1 punto porcentual respecto al REM anterior", detalla el informe del Banco Central.

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para mayo en 2,2%, una caída de 0,1 punto porcentual frente a la encuesta del mes pasado.

En el mes a mes, para el corriente junio se espera una inflación de 2,1% y para julio se aguarda un valor de 2% mensual. Y recién en agosto se ubicaría en 1,8%.

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