Bullrich ocupa espacios y avanza, mientras Adorni no sale del lodazal

Patricia Bullrich durante la entrevista que mantuvo con el presidente

de Chile, José Antonio Kast. (Foto/Parlamentario)

Por José Ángel Di Mauro

Con gestos casi diarios, Patricia Bullrich construye. No sabe bien todavía para qué exactamente lo está haciendo, pero lo hace persistentemente. Sabe que lo suyo incomoda a los ahora propios, pero no le importa. Más bien, es ese su íntimo objetivo. O mejor dicho, que eso suceda no le incomoda y hasta piensa que le conviene.

Mientras eso sucede, en la centralidad del poder no dejan de lamentarse por no poder dejar en el camino el caso Adorni, que sigue acumulando capítulos aun cuando se descontaba que había sido superado. No fue así.

Pensaban en el gobierno que cuando el escollo de la presentación en el Congreso fuera superado -dependiendo de la manera que eso sucediera-, podrían dejar de una vez el tema de lado. Lo cual no implicaba que no hubiera costos que pagar: por ejemplo -obvio- la carrera electoral del exvocero estrella del gobierno definitivamente trunca. No así, tal vez, la carrera política, pues los Milei sueñan con que el funcionario pueda reinventarse y recomponerse de la adversidad, para volver a serles útil. Ejemplo: aun con una imagen negativa alta, Aníbal Fernández siguió siéndole muy útil a los gobiernos K durante mucho tiempo.

Para los Milei, Adorni salió airoso de su incursión en la Cámara baja y la fase 2 se puso en marcha el lunes pasado cuando se presentó en una nueva conferencia de prensa. Ahí no respondió nada de lo que le preguntaron sobre su patrimonio, pero por lo menos no terminó peleándose con los periodistas, el mismo día en el que se reabrió -con enormes restricciones- la Sala de Periodistas de la Rosada. Como sea, mientras Adorni trataba de cambiar el clima adverso en torno a sí, el contratista que realizó los arreglos en su casa del country Indio Cuá revelaba nuevos y lapidarios datos sobre sus onerosos gastos en dólares. Si su situación judicial ya es complicada, su imagen pública ya se ve irremontable.

El otrora implacable vocero, ganador contundente y sorpresivo de las elecciones porteñas de 2025 y seguro candidato a jefe de Gobierno 2027 -con todas las de ganar- es hoy un meme permanente. Cada día las redes se pueblan de humoradas sobre su persona: una de las últimas, la aparición de una pizza que lleva su apellido como denominación, y un subtítulo: “Inentendiblemente ricas”. Una pizza promovida entre otras cosas por su “cascada de queso incluida”.

La “cascada” de su pileta, que luego el Presidente intentó minimizar sin éxito -“eran dos cañitos de agua”, dijo-, fue otro misil para la credibilidad y el buen gusto del devaluado funcionario.

La presidenta del bloque oficialista del Senado encontró en Adorni una manera de concreta de diferenciarse, en el marco de un gobierno que tiene tolerancia cero hacia las diferencias. Entrevistada por Eduardo Feinmann, el miércoles le pidió al jefe de Gabinete no dilatar la presentación de su declaración jurada para contribuir de esa manera a descomprimir la crisis y permitirle al gobierno a salir del atolladero en el que está sumergido desde hace dos meses. Las palabras de Patricia Bullrich impactaron de lleno en la Rosada y el Presidente pidió salir al aire por un canal amigo para recuperar la centralidad. Muy molesto, como su hermana, con la senadora, Javier Milei aseguró que ya era un hecho que Adorni adelantaría la presentación de sus papeles, aunque no precisó fechas. Tampoco lo hizo el propio jefe de Gabinete durante la amable charla con Alejandro Fantino por Neura. A esta altura, no hay otra explicación para la demora que la imposibilidad de justificar sus gastos.

En rigor, se especula con que Manuel Adorni argumente haber recibido una herencia de su padre. Se habla de dos propiedades; parece (y sería) insuficiente. En su conversación con Fantino, el funcionario dijo que su madre vive y su padre falleció “hace mucho”. En la única declaración jurada que presentó hasta el momento, no se hablaba de herencias.

Patricia Bullrich suena para cubrir la candidatura que por obvias razones ya no ostentará Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. Se dice que Karina Milei, quien hace y deshace en LLA en materia de candidaturas, no quería a la senadora para esa competencia, aunque dadas las circunstancias le habría dado “vía libre para jugar” allí. La excandidata presidencial aceptó el convite y comenzó a caminar la Ciudad; el viernes incluso en compañía de Pilar Ramírez, mano derecha de KM en el distrito.

Patricia Bullrich también visito Chile, donde fue recibida por el alcalde de Santiago. Allí hizo declaraciones en tono de campaña: puso a la capital trasandina como un ejemplo de avance en aspectos clave de la vida urbana, contrastándola con los desafíos pendientes en Buenos Aires, sobre todo en materia de limpieza, transporte, tránsito y presión impositiva. El diputado bullrichista Damián Arabia -ex Pro y hoy ferviente libertario- ya se pintó la cara contra su anterior partido, al postear un mensaje de advertencia al partido amarillo: “Buenos Aires es una ciudad extraordinaria, pero que hace muchos años que no avanza. Que no logra resolver los mismos problemas de siempre”.

Pero cuando la senadora se mostró también con el presidente José Antonio Kast, la visita de Bullrich un cariz presidenciable.

La expresidenta del Pro difundió días pasados un video que muchos interpretaron como de campaña a jefa de Gobierno, pues buena parte de las imágenes correspondían a la Ciudad; pero también había imágenes del interior, lo que lleva a pensar que la senadora piensa ser candidata en 2027, mas no le cierra la puerta a ninguna alternativa.

Más que la foto con Kast, fue el saludo con Mauricio Macri en la Fundación Libertad lo que inquietó más a Karina Milei. Si bien al expresidente se lo vio casi incómodo y poco receptivo en esa interacción con su exprotegida política, nadie descarta que las partes vuelvan a sintonizar en los meses venideros, reviviendo eventualmente una revancha de lo que sucedió en 2023.

“Atentos con la señora”, dijo esta semana ante empresarios un experimentado dirigente que supo integrar lo que fue JxC y hoy busca reconstruir una alternativa “racional” a Milei. Se refería a Bullrich.

Otro dirigente valoró ante este medio el hecho de que la senadora sea la única en condiciones de plantarse ante el gobierno: “Tiene votos propios, una imagen positiva que supera al Presidente y los hermanos Milei no pueden prescindir con ella, porque “se les desmorona el Senado”.

Con juego propio, la jefa del bloque oficialista negoció modificaciones a los textos enviados por el Poder Ejecutivo para que puedan avanzar en el Senado. Incluso llegó al extremo de aceptar llevar ficha limpia por afuera de la reforma electoral, cosa de la cual las autoridades de la Cámara baja se enteraron por la prensa. Tan es así que Martín Menem mandó a Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo a hablar con Bullrich para confirmarlo.

Desde el entorno de Bullrich se fastidian ante el enojo proveniente de Diputados. Alguien muy cercano a la senadora se quejó ante este medio diciendo que “Menem le promete a Karina sacar las leyes como las mandan y no lo hacen; nosotros sí, y nos cuestionan todo”…

Sobre el juego propio de la expresidenta del Pro alcanza con un botón de muestra: el miércoles pasado la Comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión recibió a un grupo de periodistas y organizaciones periodísticas que expusieron sobre el cierre de la Sala de Periodistas de la Rosada y su posterior apertura con fuertes limitaciones para el accionar de la prensa en esa dependencia. “No tiene el menor sentido, no podemos ver nada. Hoy estar ahí y estar afuera es lo mismo”, se quejó la periodista Liliana Franco al describir las restricciones que padecen los periodistas ahora en su accionar en Casa de Gobierno, y confesó estar tentada con poner una silla afuera, donde por lo menos podrían ver quién entra o sale, cosa que ya no pueden en el interior de la Rosada.

El rosario de quejas del periodismo fue escuchado atentamente por la jefa del bloque oficialista del Senado, sentada en primera fila.

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