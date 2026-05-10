CAUSA ADORNI / LA JUSTICIA DETECTA OPERACIONES EN CRIPTOMONEDAS Y RASTREAN «TRAZABILIDAD» DE ESOS FONDOS

El fiscal Gerardo Pollicita está llevaando a cabo la

investigación patrimonial del jefe de Gabinete ante la

posibilidad de enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni

Nacionales - La Justicia federal comenzó a analizar los primeros reportes vinculados a la actividad financiera digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, y detectó detectó movimientos con criptomonedas.

El fiscal Gerardo Pollicita recibió respuestas de diversas plataformas operadoras de criptomonedas y billeteras virtuales, tras las órdenes libradas para rastrear el patrimonio del funcionario.

Según dejaron trascender fuentes judiciales a esta agencia, los informes preliminares habrían detectado transacciones en activos digitales, aunque los montos consignados hasta el momento serían de una cuantía inferior respecto a los flujos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.

No obstante, los investigadores no descartan que estos hallazgos sean solo la superficie de una operatoria mayor, por lo que se evalúa solicitar estudios de "trazabilidad" técnica para determinar el origen y el destino final de esos fondos electrónicos.

Esos movimientos deberían haber sido informados en la declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción, pero no figuran en el documento.

La causa, que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, tomó impulso hace poco más de un mes cuando se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

A instancias de la fiscalía, el Banco Central ya fue requerido para aportar un detalle exhaustivo de todos los productos financieros (cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas) registrados a nombre de los imputados desde enero de 2022.

La justicia también rastrea la trazabilidad de los fondos utilizados en viajes y remodelaciones. Testigos y documentación bancaria acreditan, entre otros gastos, USD 4.800 para un vuelo a Punta del Este, USD 5.140 para el regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires, USD 5.800 para un viaje a Aruba en diciembre de 2024 y USD 8.900 en hospedaje en ese destino. El contratista Matías Tabar afirmó bajo juramento que las remodelaciones de la casa en Indio Cuá insumieron USD 245.000 en efectivo y sin factura, un dato que también figura en el expediente.

En conjunto, en poco más de un año el jefe de Gabinete movilizó USD 349.640, una cifra que la justicia considera desproporcionada respecto a sus ingresos como funcionario público y cuyos comprobantes de bancarización o facturación no aparecen en los registros evaluados por la fiscalía.

La lupa de Comodoro Py busca ahora cruzar esos datos con la información proveniente del ecosistema Fintech, para determinar si existe una inconsistencia insalvable entre el patrimonio declarado y el nivel de gastos y ahorros del jefe de ministros.

La sospecha principal era sobre la posible existencia de cuentas en billeteras virtuales y plataformas de inversión. Por ese motivo, el fiscal pidió que se informen vinculaciones “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.

En paralelo, solicitó información a exchanges de criptomonedas como Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango.

La fiscalía aún espera más documentación de otras billeteras y agentes del sistema cripto, para terminar de consolidar la cifra total operada.

Informe: NA, Infobae, agencias y Agensur.info