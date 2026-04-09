ORDENAN LEVANTAR EL SECRETO FISCAL Y BANCARIO DE MANUEL ADORNI, DE SU ESPOSA Y DE UNA CONSULTORA FINANCIERA

Manuel Adorni
Nacionales – El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, para avanzar con un análisis más detallado sobre sus situaciones patrimoniales y, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, citó a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito.
El magistrado atendió el pedido presentado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó examinar los movimientos bancarios, financieros y fiscales de Adorni, Angeletti y la consultora AS Innovación Profesional. Este procedimiento implica que los investigadores pueden revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones de impuestos relacionadas con los implicados, sin limitaciones.
Por ley, la información bancaria y fiscal está protegida como confidencialidad. El levantamiento –basado en los artículos 39 de la ley 21.526 (ley de entidades financieras) y artículo 101 de la ley 11.683 (régimen de procedimientos fiscales)– solo se permite con la autorización de un juez.
En la resolución, el juzgado dispuso también la apertura de los datos contemplados por el artículo 22 de la ley 25.246, que refiere a información protegida bajo la ley de lavado de activos.
El levantamiento del secreto permite rastrear el flujo de fondos, detectar transferencias, compras, tenencias o inversiones no declaradas y refutar eventuales explicaciones de los investigados.
La fiscalía busca reconstruir los circuitos financieros y verificar si se produjeron maniobras que configuren delitos económicos, lavado de activos o evasión fiscal.
Por otro lado, la nueva tanda de citados a declarar que se dio a conocer son cinco, entre ellos Pablo Martín Feijoo, que es amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue dueña del departamento de Caballito de la calle Miró que luego adquirió el exvocero presidencial, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Su nombre surgió a partir del allanamiento que realizó la Policía Federal Argentina en la Inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad, y se deberá presentar en los tribunales el 22 del corriente mes.
Se busca establecer cómo funcionó la operación inmobiliaria desde su origen, para esclarecer cómo llegó a manos de Adorni, ya que al parecer adquirió el departamento de Caballito pagando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados a un año, sin interés.
Los otros cuatro citados a declarar fueron los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi (deberán hacerlo el 20 de abril), el encargado del edificio de la calle Miró (22 de abril) y Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cuá (27 de abril).
Informe: NA, Infobae y Agensur.info
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