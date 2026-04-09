MÁS ESCÁNDALO LIBERTARIO / LA DIPUTADA SALTEÑA MARÍA GABRIELA FLORES ADMITE QUE USA PASAJES OFICIALES PARA LOS VIAJES DE SU HIJO

La legisladora aseguró que “no es delito” ese dispendio

aunque dos normas sobre ética en la función pública

contradigan sus inadecuadas expresiones

María Gabriela Flores



Salta

- La diputada salteña por La Libertad Avanza

María Gabriela Flores

reconoció abiertamente que utilizó pasajes oficiales del Congreso para costear los viajes de su hijo.

“En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso; esto no es un delito”, afirmó la legisladora en diálogo con FM Noticias 88.1 Salta.

La confesión de Flores surgió tras la difusión de una imagen en la que se la ve abordando un avión junto a su hijo en el Aeropuerto de Salta, según informaron medios locales. Lejos de desmentirlo, la legisladora, consultada por este uso inadecuado de los fondos públicos, dijo: “Mi hijo estudia Abogacía en Buenos Aires así que va y viene”.

Y añadió: “También le he dado pasajes para otras cosas. Al que me sacó la foto, le mando saludos. No tengo nada que esconder”.

En tal sentido, explicó que su hijo, mayor de edad que se encuentra cursando estudios universitarios, asiste a la Facultad de Derecho en la Ciudad de Buenos Aires, y ante la insistencia de los locutores, reiteró: “Sí, mi hijo viajó conmigo con pasajes del Congreso porque va y viene de Buenos Aires a Salta”.

De todas maneras, la diputada salteña con mandato desde diciembre del 2025 referenció que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos, los cuales contemplan la asignación de pasajes aéreos y terrestres. Además, Gabriela Flores expresó que los mismos "pueden ser utilizados de manera flexible".

Los viáticos oficiales están diseñados para cubrir gastos estrictamente vinculados a la función legislativa.

El artículo 2 de la Ley 25.188 (Ética en la función pública) sostiene: “Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.

Asimismo, el artículo 3 del decreto 1084/2024 refuerza esta prohibición: “Prohíbese a los funcionarios públicos, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del estado nacional con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal”.

El extracto de la entrevista en un programa de radio salteño fue compartido por la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica Mónica Frade, quién vinculó la polémica protagonizada por Flores con la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

“Si Adorni permanece en su cargo, si se regalan dinero del Banco Nación en créditos hipotecarios, si $LIBRA goza de buena salud y Andis sigue dando vueltas....los libertarios se sienten con similares ‘derechos’. Son la peste”, escribió en X.

"Mi hijo estudia abogacía en Buenos Aires, va y viene. Así que viaja con pasajes del Congreso". Tranqui la diputada salteña de LLA María Gabriela Flores. No es solo Adorni. Todos los libertarios de repente están convencidos de que vivir con la tuya es un derecho adquirido. pic.twitter.com/N4RknfTeMg — Resistencia Noticias (@ResistenciaNoti) April 8, 2026

El escándalo no requiere peritajes sofisticados ni documentos filtrados para tomar forma: surge de una afirmación en voz propia que siembra dudas con una fuerza difícil de desactivar. Porque cuando la justificación valida aquello que debía disipar, la consecuencia deja de circunscribirse al plano técnico o burocrático y se transforma, de lleno, en un problema político.

Para colmo, el hecho salió a la luz al mismo tiempo que su alejamiento de la titularidad de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, un elemento que amplifica el efecto y abre múltiples interpretaciones sobre la oportunidad —o la coincidencia— que rodeó a la legisladora.

En un escenario donde la austeridad y la crítica al uso de recursos públicos ocupan el centro del debate, la contradicción se vuelve aún más evidente y difícil de disimular.

Informe: LN, Parlamentario.com, FM Noticias (Salta), Todo Jujuy y Agensur.info