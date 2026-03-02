MILEI CONTRA LA OPOSICIÓN / «LA JUSTICIA SOCIAL ES UN ROBO, MANGA DE LADRONES, DELINCUENTES Y MENTIROSOS»

El Presidente dio un discurso confrontativo, lleno de

Javier Milei inauguró la sesiones ordinarias del Congreso con un discurso

confrontativo y duros cruces con la oposición. (Captura de video)

Nacionales - El presidente Javier Milei inauguró la 144 Asamblea Legislativa con un discurso extenso, confrontativo y plagado de insultos e interpelaciones directas a la oposición, a la que acusó de “golpistas” y de “defender privilegios” mientras reivindicó la estabilización macroeconómica, el endurecimiento de la seguridad y la agenda aperturista del Gobierno. “Hemos venido a determinar que esta miseria decadente se terminó”, afirmó, y convocó a “abrazar la moral como política de Estado”.

Aproximadamente a las 20 comenzó la Asamblea Legislativa, con la presidencia de Victoria Villarruel, acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Desde el inicio marcó el tono. Aseguró que hace “dos años” el país estaba “en crisis terminal” y que su administración evitó “una hiperinflación”, para enseguida celebrar lo que llamó uno de los períodos extraordinarios “más productivos de nuestra historia”. Enumeró como logros “el primer presupuesto sin déficit fiscal en 100 años”, la “ley de inocencia fiscal”, la reforma penal juvenil y la “modernización laboral”, y subrayó la firma del acuerdo MERCOSUR–Unión Europea y un entendimiento con Estados Unidos. “La justicia social es un robo”, lanzó, en una de las frases que más ruido generaron en el recinto.

“Hoy volvemos a mirar al futuro con esperanza”, señaló el presidente Javier Milei luego de hacer un racconto de lo que encontró al llegar al poder. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente recibió el primer aplauso de su discurso al decir que “sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente”.

“Hoy, tan solo en unas pocas semanas, en lo que ha sido el período extraordinario más productivo de la historia y cumpliendo nuestras promesas de campaña hechas en 2025, podemos decir: 1) hemos aprobado el primer Presupuesto sin déficit fiscal, libre de default en 100 años”, dijo.

Resaltó también la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, “donde después de años de saqueo de la política y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

“Me gustaría invitarlos a hacer memoria de a dónde venimos y entender a dónde vamos y por qué este año va a ser tan importante. La Argentina estaba en una situación de crisis terminal. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis argentinas”. “Hoy sabemos que hay un camino hacia adelante, estamos haciendo cosas que teníamos pendientes desde hace décadas”.

Milei se cruzó con la oposición en el recinto, mientras el oficialismo cantaba “presidente, presidente”. “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente también de ustedes, aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa la mano de los bolsillos ajenos”, dijo y agregó: “Sigan con las operaciones, que después los voy a buscar cuando les caiga la justicia”.

En ese punto, Milei volvió a cruzarse con el kirchnerismo que lo cuestionaba: "A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, manga de ladrones, delincuentes, por eso tienen a la suya presa (en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner). La gente sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, sigan mintiendo a la gente, sigan mintiendo, ¡manga de ladrones, manga de chorros! ¡Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos! ¡Va a seguir presa por el memorándum de Irán! ¡Porque es una chorra! ¡Porque fueron los más chorros de la historia!".

"Yo entiendo que ustedes suman con dificultad, pero vayan y miren los números. Les cuento que la tasa de desempleo bajó a pesar de que aumentó la oferta, quiere decir que aumentaron los puestos de trabajo más de lo que aumentó la oferta. Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. Pero que puedo esperar de ustedes si en el último gobierno emitieron 28 puntos del PBI, tres en el último año para ganar una elección".

"Ustedes que usaron los planes sociales para robarles a la gente", les gritó a los legisladores opositores. "Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar", remató el mandatario.

“Nos convertimos en el primer país de la región en promulgar el acuerdo con la Unión Europea”. “Es nuestra convicción que el comercio, en su efecto con la competencia, eleva los niveles de vida”. Además, logramos un acuerdo comercial con EE.UU., tras el sabotaje de hace 21 años que fue impulsado por la dirigencia. “Aún resuena la frase de Chávez: ‘ALCA, ALCA, al carajo’, y después nos quieren convencer de que no nos lleva a Cuba, con Venezuela en el medio”.

Mientras hablaba de las reformas que aumentaron los puesto de trabajo, se cruzó con la oposición: “No tomamos el país en condiciones normales. Nuestra moneda nacional había sido destrozada por la emisión descontrolada. La falta de inversión y seguridad jurídica destruía puestos de trabajo”.

“Vean los números, entiendo que suman con dificultad, pero vean los números”, le achacó a la oposición que lo desmentía. ”La tasa de desempleo cayó, pese a que cayó la oferta. Sería divertido debatir con ustedes si supieran algo. ¿Qué puedo esperar de ustedes, que en el último gobierno emitieron 28 puntos del PBI, tres en el último año para ganar una elección?”.

Milei, en relación a la apertura de importaciones: “No sorprende que haya personas siniestras y algunas de ellas golpistas que, en nombre de la defensa de la industria nacional, bajo la pátina de un nacionalismo de pacotilla, defienden el proteccionismo y el control de capitales con su consecuente brecha cambiaria. Esto es abrazar la bandera argentina con la única intención de robar a los argentinos de bien”.

También, en otro pasaje del discurso, apuntó contra los diputados de la Izquierda: “Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabes qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento". Tras una reacción en el recinto, el mandatario continuó: “¿Qué te pasa, Chilindrina Trotska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trotska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando".

“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó.

Y sumó: “Al haber logrado salir de la tormenta durante el primer año con un enorme sacrificio hecho por la sociedad argentina, las condiciones estaban dadas para una economía en la que nuestro país pudiera crecer fuertemente, ya que a inicios del año la economía se expandía a una tasa del 6% y se aceleraba camino al 8”.

La intervención estuvo atravesada por chicanas y descalificaciones en vivo. “Manga de ladrones… por eso tienen a su líder presa”, dijo, en referencia a la oposición, a la que también llamó “kukas” y “chorros”. “Ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes… me encanta domarlos. Me encanta hacerlos llorar”, provocó, en diálogo tenso con los escaños opositores. “¿Qué te pasa, Chilindrina trozca? Seguí llorando, Chilindrina”, ironizó en otro pasaje, mientras acusaba a sus adversarios de “no saber leer un número” y de “sumar con dificultad”.

En materia económica, Milei volvió sobre su relato de estabilización: “Eliminamos en tan solo 6 meses el déficit cuasifiscal… y comenzamos el proceso de recomposición de reservas”, dijo, para insistir en que la inflación “terminó en 2025 en torno al 30%”, y que la actividad “creció 6,6% punta a punta en 2024” y “3,3% en 2025”. Defendió la baja de impuestos y la desregulación como ejes de un “resurgimiento económico”, y atribuyó la turbulencia del último año a un “ataque” opositor y mediático que, según afirmó, buscó “derrocar a este Gobierno” y “costó 25.000 millones de dólares en PBI”.

“Gracias al accionar implacable de la doctora Patricia Bullrich… bajamos la tasa de homicidios en un 17% a nivel nacional, y los homicidios en Rosario en 65%”, sostuvo al repasar su política de seguridad, reivindicando el “protocolo antipiquetes” y la promesa cumplida de “cero piquetes”: “pasaron de nueve mil por año a cero”. “El que las hace, las paga”, repitió. También se detuvo en el reordenamiento del gasto social: “Eliminamos las transferencias discrecionales” y “aumentamos las automáticas”, y reivindicó subas de AUH y otras prestaciones.

El Presidente hizo una defensa cerrada de la apertura comercial y cargó contra lo que llamó “fetiche industrialista”. “¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando afuera se paga 1400?”, dijo, para acusar a la “protección” de ser un “robo” que “restringe la libertad” y beneficia a “empresarios prebendarios” y “políticos corruptos”. “Restringir el comercio es cercenar la libertad de disponer del dinero que una persona se ha ganado con el sudor de su frente”, argumentó, presentando la apertura como un imperativo moral, además de económico.

Milei alternó los cruces con anuncios. Aseguró que el RIGI ya aprobó proyectos “por 25.000 millones de dólares” y que evalúa otros “45.000 millones”, con “32 proyectos en 11 provincias”. Prometió “convertir al RIGI en política de Estado” y “reducir 20% la planta estatal” —dato que ubicó ya en ejecución—. “Hemos realizado más de 14.500 desregulaciones… detrás de cada regulación había un curro, un tongo”, dijo, al elogiar el trabajo del Ministerio de Desregulación. En transporte y energía, proyectó exportaciones del complejo energético por “50.000 millones de dólares” en cinco años y la “modernización más grande en un siglo” de los ferrocarriles de carga.

“Hemos realizado más de 14.500 desregulaciones… detrás de cada regulación había un curro, un tongo”.

El tramo internacional tuvo otro pico de tensión discursiva. Reivindicó el alineamiento con Estados Unidos y afirmó que, ante un “contexto golpista”, “el gobierno de Donald Trump acudió en ayuda” de la Argentina “para defendernos contra el embate desestabilizador”. “Es hora de hacer de esto una política de Estado… Make Americas Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego”, arengó, y habló de construir “el siglo de las Américas”. “La era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado”, dijo, para proponer una “alianza estratégica duradera” en un mundo “de grandes naciones que compiten por cadenas de valor verticales”.

También prometió un paquete masivo de iniciativas legislativas: “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales… nueve meses ininterrumpidos de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”, anunció. Y, en el plano judicial, pidió “juicios por jurado” a nivel federal, profundización del sistema acusatorio y endurecimiento del Código Penal: “Para poder seguir avanzando en nuestra consigna: el que las hace, las paga”.

El cierre buscó épica y dejó otra declaración de principios: “Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado… Es nuestra verdadera tarea y nuestro verdadero mandato”, dijo. Y proclamó “el Año de la Grandeza Argentina”: “Los invito a pensar en sus nombres grabados en piedra, como aquella generación que cambió el destino de nuestra patria”. La despedida, fiel al estilo que dominó toda la presentación, llegó con su eslogan: “¡Viva la libertad, carajo! Hagamos grande a la Argentina nuevamente”.

Informe: LN, Ámbito.com, Infobae, Parlamentario.com, Perfil y Agensur.info