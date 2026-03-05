Carolina Moisés
Nacionales - La jefa del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés, apuntada por sus excompañeros de bancada kirchnerista por la ruptura del bloque y la aceptación de asumir un cargo en el Senado, salió al cruce este miércoles del ministro de Economía, Luis Caputo.
En una entrevista concedida al diario El Cronista, luego de haber abandonado el interbloque que preside José Mayans, la jujeña declaró: “Tenemos que construir el peronismo del futuro y salir de la lógica dogmática kirchnerista”.
“Coincido totalmente con Carolina. El kirchnerismo solo puede hundirlos con ellos”, escribió en la red social X “Toto” Caputo y la respuesta de la legisladora no tardó en llegar. “¡Qué raro que coincidas conmigo ya que estoy proponiendo reorganizar el peronismo para ganarles a ustedes!”, lanzó.
Y le pidió: “En vez de preocuparte por nuestros problemas internos mejor dedícate a cambiar tu modelo. La economía no miente: la recaudación volvió a caer en febrero con 7 meses consecutivos de desplome real”.
“El consumo está frenado y los números de @ARCA_informa son desesperantes: el IVA cayó un 13.6% y el impuesto al cheque un 7.7%”, continuó y catalogó estos números como parte del “fracaso” del modelo económico del ministro.
Además, Moisés, que votó a favor del Presupuesto 2026 -uno de los motivos por el cual fue suspendida del PJ jujeño-, se quejó que con esa baja en la recaudación hay “menos plata para Jujuy” cuando “el 85% de nuestro presupuesto depende de Nación”.
“Ajuste en los municipios: Si no hay recursos, no hay obras ni servicios. Espiral descendente: Menos consumo = menos actividad = más crisis”, analizó y concluyó contra el Gobierno: “Están asfixiando a los argentinos y a todas las provincias”.
El intercambio ocurre en medio de la tensión política que atraviesa la senadora con el kirchnerismo. Moisés abandonó el interbloque peronista del Senado y hoy preside el bloque Convicción Federal junto a los senadores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.
La ruptura se produjo tras desacuerdos con la conducción del espacio que encabeza José Mayans. En ese contexto, Moisés también asumió recientemente como vicepresidenta del Senado.
La legisladora se define como parte de un "peronismo opositor" y sostiene que acompañará o rechazará proyectos del Gobierno según su impacto en las provincias, al tiempo que cuestiona que el superávit fiscal se sostenga a partir de un ajuste que, según afirma, afecta a los gobiernos provinciales.
Informe: Parlamentario.com
