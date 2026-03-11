DENUNCIAN Y PIDEN INTERPELACIÓN A MANUEL ADORNI POR EL VIAJE DE SU ESPOSA EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL

La acusación es por peculado y defraudación al Estado.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, incorporada a la comitiva presidencial

Nacionales - Convertida en una ácida crítica del Gobierno desde que abandonó las filas de La Libertad Avanza, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el vocero presidencial Manuel Adorni, a raíz de la revelación de que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a bordo de la aeronave presidencial ARG-01 durante la reciente gira oficial del Poder Ejecutivo a los Estados Unidos. La presentación sostiene que ese viaje constituyó un uso indebido de un bien del Estado y podría encuadrar en los delitos de peculado, defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad.

La denuncia se apoya en declaraciones públicas del propio funcionario, quien reconoció en una entrevista televisiva que su esposa abordó el avión presidencial desde Buenos Aires. Consultado sobre el motivo de esa decisión, Adorni afirmó: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, y explicó que desde Presidencia la “invitaron” a sumarse a la comitiva “porque no había otra forma”. La denuncia resalta que, según los registros públicos, la señora Angeletti ya tenía adquirido un pasaje comercial con destino a Nueva York para el 26 de febrero, el cual terminó abandonando para abordar el avión oficial.

Pagano sostiene que el hecho de que la cónyuge del funcionario se incorporara al viaje oficial sin cumplir funciones públicas, y sin encuadrar en la normativa que regula la composición de delegaciones del Estado, configura un beneficio personal indebido. Según precisa la denuncia, el régimen de viajes oficiales establece límites estrictos a la integración de comitivas, permitiendo un máximo de un funcionario por evento internacional y fijando criterios para acompañantes no oficiales. Para la diputada, la modificación de la lista oficial de pasajeros para permitir la presencia de Angeletti vulnera esas disposiciones.

El escrito enfatiza que la aeronave presidencial constituye un bien público destinado exclusivamente al cumplimiento de funciones oficiales y que su utilización para trasladar a una persona particular encuadra en el tipo penal de peculado, entendido como la aplicación de bienes del Estado a un uso ajeno al interés público. Añade que el perjuicio no se limita al costo proporcional del pasaje comercial no utilizado, sino al costo operativo del vuelo que el Estado asume para transportar a quienes no tienen vinculación funcional con la misión oficial.

La denuncia también invoca el delito de defraudación contra la administración pública, al considerar que el uso de la aeronave para trasladar a la cónyuge del funcionario implicó un detrimento patrimonial para el Estado. Junto con ello, imputa abuso de autoridad, al sostener que Adorni habría excedido las atribuciones propias de su cargo para obtener un beneficio personal. En esa línea, cita doctrina penal según la cual el abuso se configura cuando un funcionario, prevaliéndose de su investidura, realiza actos no autorizados por la ley o que exceden los límites de su competencia.

Pagano subraya además que la conducta denunciada se agrava porque el propio vocero interviene recientemente en decisiones vinculadas a partidas presupuestarias —incluidos los Aportes del Tesoro Nacional—, lo que lo coloca en una posición de mayor responsabilidad en la administración de recursos públicos. Según argumenta, ese contexto obliga a un estándar de conducta aún más estricto.

La presentación incorpora prueba documental, audiovisual e informativa: la nota periodística en la que Adorni justificó el viaje de su esposa; la entrevista televisiva donde reconoce los hechos; el listado de pasajeros de la aeronave ARG‑01; los requisitos oficiales para integrar comitivas; el costo de operación del avión; la existencia o no de una autorización formal para incluir a Angeletti; y la resolución administrativa que establece el régimen de viajes oficiales. También requiere que se cite al diputado Esteban Paulón, autor de un pedido de informes previo sobre el caso, para aportar información.

Como petitorio, solicita que se dé curso a la denuncia, que Pagano sea citada a ratificarla y aportar la prueba instrumental; que se corra vista al fiscal para determinar responsabilidades; y que se investigue la eventual participación de otros funcionarios que hubieran autorizado o facilitado el embarque de la cónyuge del vocero presidencial.

La legisladora concluye que la gravedad institucional del episodio exige una investigación exhaustiva para determinar si hubo una violación deliberada de la normativa vigente y si se utilizó el aparato estatal en beneficio particular, contrariando los principios de transparencia y uso responsable de los recursos públicos.

Pedido de informe

“Yo vengo una semana a deslomarme y quería que mi esposa me acompañe”, así justificó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la presencia de su esposa dentro de la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos, lo que despertó duras e irónicas críticas del arco opositor.

A través de las redes sociales, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cargó especialmente contra la oposición aliada a La Libertad Avanza: “La moral como política de Estado. Para los republicanos intermitentes y de ocasión. En otras épocas hubiera sido motivo de escándalo, pedidos de explicaciones y discursos inflamados sobre la austeridad en la función pública. Hoy, en cambio, reina un silencio bastante elocuente. La vara moral y de austeridad, selectivas”.

“Y así, lo que antes era ‘indignación republicana’, ahora pasa a ser apenas una anécdota de gestión. Total, lo que importa es el fondo… cuando conviene”, agregó el “lilito”.

Desde Unión por la Patria, bloque que ya pidió la interpelación de Adorni, el diputado Itaí Hagman escribió: “Viajar a NY y alojarse en un hotel de lujo. Pobre Adorni, después de deslomarse trabajando así va a necesitar unas vacaciones”.

“@madorni te esperamos en la Cámara de Diputados después de ‘deslomarte’ en Nueva York en compañía de tu esposa, pagados con la plata de todos los argentinos”, publicó la massista Sabrina Selva, mientras que la santafesina Florencia Carignano fustigó: “ ‘Quería que mi esposa me acompañe’, con la TUYA! ¿Cómo era eso de la moral y coso? Qué lindo que es pagarle entre todos el viaje a la mujer de ADORNI… viva el amor”.

Informe: Parlamentario.com y Agensur.info