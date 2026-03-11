CHILE / KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE Y CENTRARÁ SU GOBIERNO EN LA SEGURIDAD Y LA ECONOMÍA

“Las cosas van a cambiar”, dijo el flamante jefe de Estado

que se convierte en el primer mandatario de ultraderecha

desde el retorno a la democracia, en 1990

José Antonio Kast tras prestar juramento como el nuevo presidente de Chile, en una

ceremonia donde recibió el cargo de manos de Gabriel Boric, su antecesor. (Foto/EFE)

Chile - José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile, el noveno en la historia democrática del país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Tres meses después de su contundente victoria electoral, el líder ultraconservador, de 60 años, casado y con nueve hijos, fue proclamado presidente, recibiendo el cargo de manos del presidente saliente, el progresista Gabriel Boric, durante una solemne ceremonia de "Cambio de Poder" en el Congreso de Valparaíso.

En el Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso, el abogado, de 60 años, recibió la banda presidencial con un escudo bordado. Ningún gobernante desde el retorno de la democracia había incorporado el símbolo institucional, siendo el último el dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

Gabriel Boric recibió a Kast, ubicado en las antípodas ideológicas del izquierdista, sin corbata y con aplausos. El ultraconservador, de corbata, se vio relajado en el camino hacia la testera junto a la primera dama, Pía Adriasola. Incluso se saltó el protocolo, dándose un momento para saludar personalmente a las autoridades extranjeras y locales ubicadas en primera fila.

"Sí, juro", dijo el exdiputado ultracatólico, que con 60 años se convierte en el primer presidente de ultraderecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia, en 1990. En el Salón de Honor del Congreso, la nueva presidenta de la Cámara Alta, la conservadora Paulina Núñez, le impuso la banda presidencial y la medalla de O'Higgins a Kast, que sucede al progresista Gabriel Boric .

En la ceremonia estuvieron presentes el rey de España, Felipe VI, los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Argentina, Javier Milei ; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi. También participó la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La sorpresa la dio el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien suspendió su participación a última hora por problemas de agenda, aunque según la prensa brasileña la cancelación obedeció a la presencia de Flávio Bolsonaro en la ceremonia, considerado su principal rival en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Horas antes, en la residencia oficial de Cerro Castillo, en la vecina Viña del Mar, Kast se hizo una foto oficial con su gabinete, integrado por 24 ministros, en su mayoría sin experiencia política, vinculados al sector privado y la academia. Sus ministros fuertes serán el economista ultraliberal Jorge Quiroz (Hacienda), la exfiscal Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y el exparlamentario Claudio Alvarado (Interior).

Padre de 9 hijos y antiabortista declarado, el gobernante prometió en campaña que no dará la "batalla cultural" en materia de libertades individuales y derechos sexuales y reproductivos y que se centrará en las principales preocupaciones de los chilenos: seguridad, migración irregular y economía. "Las cosas van a cambiar", dijo a la prensa este miércoles, minutos antes de convertirse en el nuevo mandatario.

Kast, que gobernará con el apoyo de su antigua formación -el Partido Republicano, al que renunció este mismo miércoles- y la derecha tradicional, tendrá que lidiar con un Parlamento dividido y sin mayorías claras.

Informe: El País, EFE, DW, agencias y Agensur.info