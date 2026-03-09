CASO $LIBRA / «LAS PRUEBAS MUESTRAN QUE JAVIER MILEI Y SU CÍRCULO ÍNTIMO ESTÁN HASTA LAS BOLAS»

Hayden Davis y Javier Milei
Nacionales - El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) consideró este lunes que Javier Milei "y su círculo más íntimo" están "hasta las bolas" respecto de la causa de la criptomoneda $LIBRA, luego que se diera a conocer un borrador del contrato que el presidente habría firmado con Hayden Davis, promotor del token.
En ese sentido, el legislador, quien presidió la Comisión Investigadora $LIBRA durante el año pasado, apuntó contra el fiscal y el magistrado de la causa: "La actitud de (Eduardo) Taiano y del propio juez federal (Marcelo) Martínez de Giorgi es muy grave, porque está claro que acá está habiendo encubrimiento".
"Cada vez que vemos las pruebas que van a apareciendo y que, a su vez, también estaban en el informe final de la Comisión Investigadora, muestran que Javier Milei y su círculo más íntimo están hasta las bolas", enfatizó en diálogo con Radio 10.
Tras la revelación de la abogada Natalia Volosin, quien en el portal La Justa publicó el presunto acuerdo que habrían firmado Milei y Davis, hallado en el peritaje al celular de Mauricio Novelli, Ferraro subrayó que "hay una cantidad de pruebas y no hay razón alguna para que Taiano no haya citado a nadie para a prestar declaración indagatoria".
"(Taiano) ha cajoneado pruebas en noviembre, que son nada más y nada menos que documentos extraídos del peritaje al celular de Mauricio Novelli, que muestran claramente cómo se negoció y orquestó esta estafa que montó Hayden Davis y que tuvo al presidente de la Nación como pieza clave para que esto sucediera", señaló el diputado en relación a que este material no fue incorporado al expediente.
Ferraro anticipó que junto a otros de sus pares que participaron de la comisión están "evaluando solicitar las sanciones disciplinarias al fiscal Taiano y seguramente vamos a pedir una reunión con el procurador General, el doctor (Eduardo) Casal".
Además, recordó que durante la investigación de la comisión tuvieron "una sola reunión con el fiscal, que fue totalmente al cuete" y que se la pidieron "por la intermediación del propio Casal". "Él (por Taiano) nos dijo que iba a seguir manteniendo en secreto el expediente. Pero el juez Martínez de Giorgi se había comprometido a poder mostrar algún tipo de pruebas y esto no sucedió", contó.
Finalmente, el porteño resaltó: "A partir de enero vimos todo lo que sucedió con otras investigaciones periodísticas y varias de ellas ratifican el informe final de la Comisión Investigadora".
Informe: Parlamentario.com
