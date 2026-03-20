CASO $LIBRA / VUELVEN A PEDIR LA INTERPELACIÓN DE KARINA MILEI Y ADORNI

La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda elevó,

además, un pedido de informes y acceso a la información

pública dirigido a Javier Milei

Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA

Nacionales - Maximiliano Ferraro y el resto de los diputados que integraron la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA presentaron este viernes un proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei. En los detalles exigen conocer su participación en la publicación del token a partir de los resultados del peritaje que reveló conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

La presentación del texto estuvo acompañada de un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigido al presidente de la Nación, Javier Milei, y otra resolución para citar a Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados.

A primera hora de este viernes, Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, emitió un comunicado por el que “reafirmó su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”.

En ese sentido, confirmó que los resultados del peritaje electrónico que reveló una lista con llamadas telefónicas y que se hicieron conocidos por versiones periodísticas eran parte de la “investigación en curso”, y agregó que “ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas”, si no que “es orientador”.

El proyecto de resolución lleva la firma de Maximiliano Ferraro acompañado por Sabrina Selva, Juan Marino, Nicolás Massot, Pablo Juliano, Itaí Hagman, Julia Strada, Florencia Carignano, Rodolfo Tailhade, Esteban Paulón y Nicolas Del Caño. En la parte resolutiva, los firmantes reiteraron que Karina Milei se encuentra “imputada” en la causa judicial en trámite y propusieron que asista acompañado de sus letrados defensores.

En relación a la interpelación, los legisladores exigen que informe respecto a “la finalidad de las siete comunicaciones con Novelli entre el viernes 14 y el domingo 16 de febrero del 2025” reveladas por el peritaje informático de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal sobre el teléfono móvil de emprendedor crypto.

También exigen conocer si existieron llamadas o conversaciones por WhatsApp, Instagram, Telegram u otras plataformas; sobre el contenido de una videollamada que habría tenido Santiago Caputo a las 23.37 de esa noche; el relato sobre desde cuándo conoce al empresario crypto; y el trasfondo de una supuesta videollamada entre Javier, Karina Milei y Novelli datada del 23 de abril del 2021.

El otro punto que los diputados buscan esclarecer por medio de la interpelación a Karina Milei es sobre la autorización de ingresos a Casa Rosada y la Quinta de Olivos: el proyecto de resolución apunta a conocer en detalle los presuntos ingresos de Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis entre julio del 2024 y febrero del 2025.

Además, la iniciativa mencionó que la interpelación también tiene como propósito conocer a través de la secretaria general de Presidencia de la Nación “los acuerdos contractuales, pagos y la monetización de la imagen presidencial”; “la participación en la noche del lanzamiento de $LIBRA y la gestión de la crisis”; “la designación de Sergio Morales en la Comisión Nacional de Valores y los controles institucionales”; y “la destrucción de evidencia y la preservación de comunicaciones”.

En los fundamentos, los diputados firmantes invocaron el artículo 71 de la Constitución Nacional, el cual faculta a la Cámara de Diputados a "hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes".

“El ejercicio de la potestad interpelante no es discrecional cuando los hechos públicamente conocidos revelan la posible comisión de graves irregularidades por parte de una funcionaria con rango ministerial”, explicaron los firmantes, quienes reiteraron que “la circunstancia de que la interpelada sea simultáneamente imputada en sede penal no neutraliza, sino que refuerza la necesidad del control legislativo: son planos distintos, con lógicas distintas, que se complementan y no se excluyen”.

Informe: Parlamentario.com