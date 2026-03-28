Adorni «aprobó» para el área presidencial de Casa Rosada, pero «puertas adentro» dicen que se le acabó el crédito

La polémica conferencia de prensa expuso al jefe de

Gabinete a una interna sin retorno en el Gobierno



Por Fernando Ramírez

A Adorni le dieron la misma oportunidad que al hoy olvidado “Profe” José Luis Espert y para sus creadores y protectores, Javier y Karina Milei -la cúspide presidencial-, zafó. Pero para sus enemigos “puertas adentro”, se le acabó el crédito, vistas las primeras repercusiones de la fallida y polémica conferencia de prensa.

Adorni “no la ve (la famosa frase de campaña de La Libertad Avanza)”, dicen sus enemigos “puertas adentro”, en referencia a que, según ellos, hizo lo contrario a lo que el asesor Santiago Caputo le había sugerido: “Mostrarse firme pero empático con los periodistas y no ‘sacarse’ nunca”.

“Y no solo que los toreó infantilmente, sino que no fue creíble (que era el objetivo de la convocatoria a los acreditados), dejó más dudas que antes”, dijeron a parlamentario.com fuentes del primer piso de la Casa Rosada, hoy distantes del área presidencial.

Sin embargo, para “El Jefe”, Karina Milei, el exvocero presidencial y jefe de Gabinete aprobó, porque le gusta su estilo a veces ofensivo, en realidad el mismo que cultivó en muchas conferencias de prensa -cuando eran diarias en el albor de la gestión libertaria- en la que sus adláteres de las redes sociales decían que “domaba” a los acreditados en la Casa Rosada.

Pero el jefe de Gabinete se malacostumbró a las preguntas fáciles y sin repreguntas, y se cebó con Eduardo Feinmann semanas atrás cuando lo llamaron para explicar el indebido viaje de su esposa Bettina Angeletti a la “Adorni Week”, y le dijo -sin ponerse colorado- que había ido a “deslomarse” cinco días por el país a Manhattan, sin darse cuenta de que estaba frente a uno de los periodistas top de Argentina, que lo hizo trastabillar como nunca.

Desde ese día ingresó en un torbellino de declaraciones hiper programadas pero confusas, y el colmo fue la conferencia de prensa en Casa Rosada del miércoles, a lo Espert -a todo o nada-, en la que insistió con su errática -o antojadiza- visión de que se puede separar la vida privada de la pública en un funcionario de semejante rango.

No era fácil su ingreso a la arena de la Sala de Periodistas y no lo fue: estuvo dubitativo, ansioso y alterado, y hasta un par de veces tartamudeó.

Y desbarrancó, pero llegó casi al paroxismo tras atacar verbalmente al quinto periodista que preguntaba, al “sacarse” y cometer un grave yerro -el más grave y el que no debía cometer- al interrumpir intempestivamente la conferencia de prensa y retirarse presuroso, casi furioso.

Lo curioso, como ocurrió con el excandidato libertario Espert, es que periodistas fanáticos del oficialismo salieron a pedir su renuncia tras la conferencia de prensa.

En las filas libertarias muchos se cuestionan si Adorni no es hoy un anatema, si vale la pena el costo mediático que se está pagando (el 70% de la gente considera que los hechos por los cuales se lo investiga implican “corrupción”). A propósito de la justicia, llama poderosamente la atención -si es que debiera llamar- la lentitud del juez Ariel Lijo para adoptar medidas investigativas.

Pero esa es otra cuestión porque parece ser que Adorni es una caja de Pandora que acumula “males”, como otra propiedad en Caballito.

Y en las redes sociales lo tienen a maltraer con la publicación de videos de programas bizarros en los que participaba en su época de “periodista”, época en la que era calvo.

En el área presidencial saben que la ofensiva contra Adorni es porque era número puesto para lidiar con Jorge Macri la jefatura de Gobierno porteña, posibilidad que se dilata.

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