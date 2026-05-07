BLOQUE DE LA COALICIÓN CÍVICA ABANDONA EL INTERBLOQUE «UNIDOS» CON MENSAJE A LAS OTRAS FUERZAS DE LA ALIANZA

Argumentaron que “en el contexto actual que atraviesa la Argentina, es necesario poner el interés nacional por

encima de cualquier otra consideración”

Mónica Frade y Maximiliano Ferraro

Nacionales - Sorpresiva ruptura en la Cámara de Diputados en la mañana de este jueves, luego de que los miembros del bloque de la Coalición Cívica comunicaran su salida del interbloque Unidos, alianza que integraban junto a legisladores de los bloques Provincias Unidas y Encuentro Federal, con un claro mensaje para aquellos miembros que responden a sus gobernadores.

Los miembros del bloque, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, argumentaron su decisión en “otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.

Con 22 integrantes, este interbloque igualaba en número el de Fuerza del Cambio –compuesto por el Pro, la UCR, el MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-, con el que competía por el lugar de tercera fuerza en la Cámara baja detrás de La Libertad Avanza y el peronismo. A partir de esta ruptura, el interbloque que conduce Cristian Ritondo pasa a ocupar el tercer lugar, y Unidos, el cuarto.

También fundamentaron que es una “necesidad de representar con absoluta claridad y sin condicionamientos el interés general de los argentinos, y de mantener nuestro compromiso histórico con la República, la Constitución y la integridad pública”.

“Entendemos y respetamos las necesidades y los desafíos que enfrentan quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar y gobernar las provincias, pero creemos que, en el contexto actual que atraviesa la Argentina, es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, plantearon en otro tramo del comunicado en un claro mensaje a los diputados del interbloque que responden directamente a sus gobernadores como Gisela Scaglia –titular de Unidos- quien obedece a Maximiliano Pullaro, mientras los cordobeses a Martín Llaryora.

En ese sentido, señalaron que la crisis de legitimidad que afecta al Gobierno nacional agravada por las serias sospechas de corrupción que pesan sobre las altas autoridades del Poder Ejecutivo “exige una actitud firme y coherente que sólo podremos sostener plenamente a partir de la autonomía de nuestro bloque parlamentario”.

“En estos tiempos de incertidumbre, seremos leales a la Constitución Nacional y a nuestros principios humanistas, actuando con firmeza y claridad política”, manifestaron.

En otra línea, apuntaron contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Frente al enorme esfuerzo realizado por la sociedad argentina, resulta especialmente grave que existan funcionarios cuestionados por incrementos patrimoniales y estilos de vida incompatibles con la austeridad que se le ha exigido a la ciudadanía”.

Por ello, advirtieron la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo un “ordenamiento macroeconómico debe complementarse urgentemente con políticas que fortalezcan la salud y la educación públicas, y que atiendan la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan los jubilados y los trabajadores, en una economía real que continúa sin mostrar señales claras de recuperación. Sectores todos que continúan siendo objeto de una embestida permanente por parte del Gobierno nacional, sin señales de rectificación”.

Por último, aclararon que, más allá de las diferencias políticas y de esta decisión institucional, seguirán manteniendo el diálogo político construido, promoviendo acuerdos y acciones comunes cada vez que sea necesario defender la Constitución Nacional, las libertades, el federalismo, los derechos, las luchas históricas y el equilibrio republicano “frente a cualquier abuso o avasallamiento del poder”.

De esta manera, la Coalición Cívica repite así lo que sucedió en la primera mitad de la gestión mileísta, cuando originalmente sus miembros -entonces seis- formaron parte del bloque Hacemos Coalición Federal, que conducía Miguel Pichetto, hasta que decidieron dejar el mismo y funcionar de manera independiente.

Informe: Parlamentario.com