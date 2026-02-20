REFORMA LABORAL / CON DICTAMEN FAVORABLE EN COMISIÓN EL SENADO TRATA EL PROYECTO EL 27 DE FEBRERO

Este viernes, el oficialismo logró que el plenario en

comisión diera vía libre para su tratamiento definitivo

en el recinto

- El Gobierno aceleró el trámite legislativo de la reforma laboral y obtuvo este viernes el dictamen en el Senado, con lo cual llevará el proyecto al recinto el próximo 27 de febrero para convertirlo en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias.

De esta manera, el oficialismo se encamina a sancionar de manera definitiva la Reforma Laboral, ambiciosa iniciativa del gobierno de Javier Milei, que se espera exhiba el logro legislativo en su discurso del próximo 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa.

Luego de la aprobación en Diputados, marcada por una jornada con nuevos incidentes en las calles y el paro nacional convocado por la CGT en oposición al proyecto, este viernes se llevó a cabo el plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que había sido citado incluso antes de que la Cámara baja debata el tema, lo que despertó cuestionamientos de la oposición.

En una enfática defensa del proyecto, que también arrancó con un descargo para negar cualquier tipo de prebendas en torno a la ley, Patricia Bullrich expresó ante los presentes en el Salón Azul: "Este Congreso y este Gobierno ha decidido tener en esta ley un proceso de construcción democrático. Algo que no viví los ocho años que fui diputada, cuando el kirchnerismo fue gobierno y eso sí que era una escribanía".

Recordó entonces que la iniciativa "entró el 11 de diciembre" y "recibimos a más de 1.500 organizaciones, mails, reuniones presenciales, atendimos a todos". Al señalar que se necesitaba tiempo para analizarla, "se postergó (su debate) para no hacerlo a las apuradas".

Como una de las críticas de los miembros de Unión por la Patria que más se escuchó fue que quienes votaron a favor "no leyeron la ley", y por eso luego se tuvo que dar marcha atrás con el artículo que modificaba las licencias por enfermedad, la jefa del bloque LLA dijo que "es una mentira que no conocían el dictamen. Todos los senadores conocíamos perfectamente lo que estábamos votando, incluso hubo abstenciones en ese artículo y senadores que dijeron que no estaba de acuerdo".

Luego, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social apuntó contra UP: "Ustedes lo que quieren es el tiempo para no cambiar nada nunca y vivir en una ficción. Para ustedes es moralmente fácil decir que el mundo del trabajo está bien, que los trabajadores tienen derechos, cuando el 43% no tiene un solo derecho y la otra mitad está medio en blanco y medio en la informalidad".

"Nosotros tomamos el toro por las astas y ponemos sobre la mesa un problema que existe", defendió y los acusó de "no leer los números" porque "la tasa de desempleo en la Argentina va a la baja; y va a ir mucho más a la baja cuando la relación entre empleadores y empleados sea más libre".

En el final, Bullrich subrayó que "el viernes que viene el país va a tener un punto adelante, que el intento permanente de voltear gobiernos lo impidió. Lo impidió en el gobierno de (Raúl) Alfonsín, con 13 paros generales, lo impidió en el gobierno de (Fernando) De la Rúa, en el de (Mauricio) Macri. No lo va a impedir en el gobierno de (Javier) Milei.”

En el arranque, luego que se informaran los reemplazos de integrantes en ambas comisiones -movimiento para asegurarse el quórum-, se abrió el debate. El primero en exponer fue Jorge "Coqui" Capitanich, quien habló de una "violación flagrante del artículo 14 bis de la Constitución Nacional".

"Nosotros mantenemos nuestras objeciones de carácter estructural respecto de la afectación de los derechos del trabajador, de los derechos colectivos, de la organización de la justicia del trabajo y del impacto desde el punto de vista fiscal", sostuvo.

También, reclamó que "las observaciones que formulamos que no han sido tenidas en cuenta". Y agregó que "es extremadamente regresiva la reforma tributaria" que se introduce mediante la ley, la cual contiene una "reducción significativa de derechos" y "no contribuye a la generación de empleo".

A su turno, también por el bloque Justicialista, Mariano Recalde apuntó que el texto había sido girado dos horas antes desde Diputados. "Nunca habíamos visto que se tratara de una manera tan rápida, tan exprés, tan afectada e irregular en su procedimiento", dijo y mencionó que el proyecto de 218 artículos "modifica 18 leyes, deroga 11 leyes y suma 21 entre derogaciones parciales". "Son todas leyes que fueron tratadas en el Congreso por separado y que merecían un debate profundo", se quejó.

Además, el porteño advirtió que el proyecto "se aprobó todo a libro cerrado" y dudó de "la negociación de votos con distinto tipo de contraprestaciones; todavía no sabemos si hubo coimas. Eso ocurre cuando uno vota una ley que no le hace bien a la gente".

Luego, Recalde defendió las reformas laborales durante el kirchnerismo: "El país tuvo el desempleo más alto cuando usted era ministra, ese desastre vinimos a arreglar los peronistas y este desastre lo vamos a venir a arreglar otra vez". "Bueno, si ganan las elecciones lo arreglarán", le retrucó Bullrich.

En tanto, la riojana Florencia López, que protagonizó un duro cruce con la jefa de LLA, arrancó: "En las versiones taquigráficas vamos a aparecer los que estuvimos al lado de los trabajadores y los que traicionaron a los trabajadores". Tras criticar todo el trámite parlamentario, la peronista cuestionó que "nos convocaron a tratar una modificación que todavía no se había tratado en Diputados", por eso "esta ley, si es que sale, va salir con vicio de nulidad absoluto", alertó.

"No quieren que la gente se dé cuenta de que esto no es ninguna ley de modernización laboral, sino de precarización laboral", expresó y aseguró que "cada día que pasa la gente se da cuenta que esto es un verso, por eso el apuro".

Más adelante, Juliana Di Tullio manifestó: "Les quiero decir a los trabajadores que el oficialismo está firmando dictamen para que los argentinos no tengan más derechos". "No deberíamos estar acá, lo saben todos. Están violando el artículo 103 del reglamento", reclamó y sumó que el plenario fue convocado "antes de la aprobación de la ley, que fue hace un par de horas atrás".

La kirchnerista habló de una "degradación institucional" que derivará en presentaciones judiciales contra la ley. Tras mencionar los despidos en Fate y cierre de empresas, fustigó a los senadores dialoguistas que "ya son todos violetas" y firmaron el dictamen junto a LLA. "Después está el peronismo, que cuando volvamos vamos a tener que derogar esto que ustedes van a votar", cerró.

Por su parte, el titular del bloque Convicción Federal, Fernando Salino, cuestionó el tratamiento del proyecto: “No es un procedimiento serio el de esta ley. No respetaron absolutamente nada”. “¿Qué carrera están corriendo? ¿Cuál es el apuro?”, preguntó.

“Hay como un misterio político. A lo mejor hay un elemento subyacente que desconocemos, o un vencimiento, un plazo perentorio y por eso hay que correr. Pero corrieron tanto que se pegaron un tropezón. ¿Para qué corren esta carrera? En un país con un montón de problemas sin resolver”, insistió.

El miembro del interbloque peronista advirtió y añadió que "están alfombrando el camino de cada demanda porque está todo mal”.

En una breve intervención, Alicia Kirchner denunció que en el proyecto “hay una reforma tributaria encubierta. Es una ley ómnibus porque se hicieron aportes que no se respetaron. Es un atropello tremendo que daña la Constitución y la justicia social”.

En el tramo final, la oficialista Carmen Álvarez Rivero enfatizó que "hay 10 millones de argentinos en la informalidad que esperan" y "este es un tema prioritario, urgente". "Hay que aprovechar la oportunidad que el presidente Milei nos está dando", consideró y argumentó que "esta ley es para desarrollar la Argentina, va a venir más inversión, vamos a tener más producción, más empresa y obviamente eso se va a traducir en más trabajo".

Al responder las críticas de UP, el economista libertario Agustín Monteverde rechazó en todos sus términos la variedad de “falsedades e infamias que se vertieron por parte de la oposición”, y aclaró que “los aliados y nosotros hemos leído cada artículo”.

“Los hemos escuchado aterrorizar sistemáticamente y advirtiendo pronósticos catastróficos de lo que viene, con falsedades de que sacaban las horas extras, algo que se va a demostrar en el poco tiempo de que todo eso es una falsedad”, apuntó contra el bloque opositor y les respondió sobre los tiempos de tratamiento: “Llegó rápido de Diputados porque somos eficientes y tenemos apuro por cambiar y erradicar de una vez la estructura vetusta de fracaso y miseria que ha hundido a este país. Tenemos apuro por hacer próspera y grande a la Argentina. Tienen una desconexión total con la sociedad”.

Informe: Ámbito.com, Parlamentario.com y Agensur.info