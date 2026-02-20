PROSIGUEN LAS INVESTIGACIONES POR EL PAQUETE EXPLOSIVO QUE ESTALLÓ EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GENDARMERÍA

Cuatro efectivos del cuerpo recibieron heridas de

consideración al manipular el artefacto que estaba

dirigido a un exjefe de ese instituto

El paquete con el mecanismo para explotar al ser manipulado como sucedió en la

Escuela Superior de Gendarmería Nacional. (Captura de video)

Nacionales - Una fuerte explosión sacudió este viernes al mediodía la sede de la Gendarmería Nacional Argentina, en el edificio de la Escuela Superior ubicado en Avenida Paseo Colón 533, en el barrio porteño de Monserrat. El estallido se produjo cuando personal de la fuerza manipulaba una encomienda que había llegado al lugar hacía cuatro meses y que se encontraba bajo resguardo en el piso 11.

Según la reconstrucción oficial, el paquete fue abierto alrededor de las 13.49 y, en ese momento, se produjo la detonación. Como consecuencia, cuatro integrantes de la fuerza resultaron heridos. Dos de ellos sufrieron quemaduras y debieron ser trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Argerich, donde quedaron en observación. Los otros dos efectivos recibieron asistencia médica en el lugar: uno fue sometido a control clínico y el restante requirió suministro de oxígeno.

No hay sospechosos indentificados, pero sí se confirmó que el destinatario del paquete era el ex Comandante Mayor Diego Gasparutti que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, mientras que actualmente se encuentra retirado desde hace cuatro meses y este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el envío que detonó.

Asimismo, el caso es una averiguación de estrago e intimidación pública. De cualquier manera, esta calificación es absolutamente provisoria.

La ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar del hecho y dialogó con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no dio declaraciones a la prensa.

El hecho se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, bajo la responsabilidad de Verónica Lara, que dispuso actuaciones a cargo de PFA, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Los efectivos llevaron a cabo la detonación de un segundo paquete que no tenía explosivos en su interior y el caso, hasta el momento, fue caratulado como "Estrago e intimidación pública".

Tras el estallido, se activó un amplio operativo de seguridad en la zona. Personal de la Policía de la Ciudad perimetró la cuadra y ordenó la evacuación preventiva entre las calles México y Venezuela. También trabajaron en el lugar los Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía Federal Argentina, incluidos integrantes de la Brigada Especial Federal de Rescate y de la División de Explosivos.

Las primeras pericias confirmaron que lo que detonó fue un explosivo. A partir de esa constatación, se procedió a inspeccionar minuciosamente el edificio, en especial el subsuelo y otras áreas sensibles, para descartar la presencia de más artefactos.

Junto al paquete que explotó había otras dos encomiendas recibidas en la misma época. En un primer momento, por precaución, se decidió no abrirlas. Posteriormente, fueron examinadas por especialistas en explosivos, quienes determinaron que no contenían material peligroso.

El llamado al SAME se registró a las 13.24, y durante varias horas el tránsito en la zona permaneció restringido mientras continuaban las tareas de inspección y resguardo.

La explosión ocurrió en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional "Grl Br D Manuel María Calderón", unidad académica dedicada a la formación y perfeccionamiento de oficiales de la fuerza. El establecimiento funciona como centro de actualización profesional y de estudios de posgrado para quienes buscan ascender en la carrera.

En su estructura académica se destaca el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA), creado por la Ley 26.286 y cuyo estatuto fue aprobado por el Ministerio de Educación. Desde allí se amplió la oferta educativa con ciclos complementarios y carreras de grado orientadas a la seguridad pública.

Minutos después del hecho, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se acercó a las inmediaciones del edificio. Permaneció allí aproximadamente 20 minutos y luego se retiró sin formular declaraciones públicas.

Investigación

Por estas horas, la investigación se centra en determinar el origen del paquete, cómo ingresó al circuito administrativo de la institución y cuáles eran las características técnicas del artefacto explosivo. También se analiza por qué la encomienda permaneció cuatro meses bajo resguardo antes de ser abierta.

Mientras continúan las pericias, el edificio retomaba paulatinamente su funcionamiento habitual, aunque bajo estrictas medidas de seguridad. El episodio reavivó la preocupación por la circulación de encomiendas con contenido peligroso y la necesidad de reforzar los protocolos internos en dependencias oficiales.

La explosión, en pleno centro porteño y en una institución clave de formación de la fuerza, generó conmoción tanto dentro como fuera de la Gendarmería. Aunque no hubo víctimas de gravedad, el hecho encendió alertas y abrió interrogantes sobre la seguridad en organismos estatales.

Informe: iProfesional y Agensur.info