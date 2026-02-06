CONFIRMAN MOVILIZACIÓN DE LA CGT CONTRA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN LABORAL PERO SIN PARO GENERAL

Nacionales - Con la sesión extraordinaria confirmada para las 11 del próximo miércoles 11 de febrero, Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, anunció que van a movilizarse en contra del proyecto de Ley de Modernización Laboral, pero no habrá paro general. La concentración se fijó para las 15 en la Plaza de los Dos Congresos.
El anuncio se llevó a cabo en la sede de la Confederación General de Trabajo este viernes, donde el consejo directivo resolvió no realizar huelgas. Algunos gremios propusieron un cese de actividades de 12 a 24 horas; mientras que otros sindicatos más beligerantes con el gobierno de Javier Milei llevaron a la mesa la de idea de un paro general de 48 horas. Ninguna prosperó.
El secretario general del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, habló en la sede de Azopardo y ratificó el “plan de acción que comenzó cunado se presentó el proyecto de ley”. Explicó, además, que buscan “movilizar para llevar adelante nuestra protesta que será multitudinaria y contundente”. En su discurso apuntó contra los senadores nacionales que ingresaron por boletas peronistas y que tendrían decidido acompañar al oficialismo en el recinto.
Además, anunció que habrá réplicas de la movilización en las sedes de las casas de gobierno de varias provincias en rechazo a la reforma laboral. Con relación al poroteo de la Modernización Laboral, uno de los lideres cegetista apuntó contra la oposición dialoguista y lanzó: “Hay que preguntarles si van a defender los derechos de los trabajadores o los de un proyecto político que les es ajeno”.
El pedido de sesión extraordinaria contó con la firma de Patricia Bullrich y los presidentes de bloques aliados. La redacción definitiva será presentada por la jefa de bancada del oficialismo una vez que la sesión comience, ya que el texto fue dictaminado el pasado 18 de diciembre. En aquella ocasión, La Libertad Avanza optó por darle prioridad al tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026, mientras que la CGT se había movilizado a la Plaza de Mayo.
Además de los gremios, diferentes organizaciones políticas peronistas y de izquierda están llamando a convocarse el próximo miércoles. El Gobierno nacional desplegará el Protocolo Antipiquetes para evitar cortes de calle, pero se prevé que varias arterias se vean afectadas por la movilización. También se va a instalar un anillo de seguridad alrededor del Congreso con masiva presencia de fuerzas de seguridad.
La sesión está convocada a las 11 y se descuenta que el oficialismo tenga dificultad en la confección del quórum ya que hay 44 legisladores que adhieren al pedido. De todas maneras, el contenido del proyecto de ley es extenso y su votación en general y en particular llegaría recién a la noche del miércoles.
Informe: Parlamentario.com
