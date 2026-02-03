REFORMA LABORAL / CONFIRMAN PEDIDO DE SESIÓN PARA EL MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO

La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia

Bullrich, mantuvo una reunión con titulares de bloques dialoguistas en la Cámara Alta

Patricia Bullrich confirmó que se pidió sesión para el miércoles 11 a fin de tratar el

proyecto de Modernización Laboral. (Foto/NA)

Nacionales - Con fuerte hermetismo respecto a las modificaciones que se harán al dictamen del proyecto de Modernización Laboral, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y jefes de bloques dialoguistas del Senado resolvieron este martes confirmar el pedido de sesión para el próximo miércoles 11.

Tras una cumbre de más de dos horas, la líder del oficialismo y el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, confirmaron que irán al recinto dentro de una semana y que el texto definitivo se conocerá recién el mismo día de su tratamiento.

“La ley y los cambios se van a conocer el día que la estemos tratando”, expresó Bullrich ante la prensa acreditada en el Congreso y, consultada sobre si cuentan con los votos para su aprobación, respondió: “Creemos que sí, sino no la convocaríamos”.

En un nuevo encuentro en dos semanas consecutivas con los jefes de bloques, este martes se vieron las caras en el segundo piso del Senado -más precisamente en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical-, los mencionados Bullrich y Vischi, el cordobés Luis Juez (del interbloque LLA), el correntino Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la chubutense Edith Terenzi, la tucumana Beatriz Ávila, la neuquina Julieta Corrozo y la mendocina -radical- Mariana Juri.

A diferencia de la semana pasada estuvo también el presidente del Pro, Martín Göerling Lara, pero faltaron esta vez la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano.

En declaraciones similares a las que dio en la previa de la reunión, Bullrich confirmó que los cambios al texto no se revelarán antes públicamente. “Hemos decidido trabajar sin hablar de cuáles son los cambios a los que hemos llegado a un acuerdo, porque creemos que es mejor trabajar así y que de alguna manera la ley se discuta cuando se tenga que discutir, y no se vaya interpretando parte por parte y generándose una gran confusión”, dijo.

Además, destacó: “Tenemos prácticamente el 95% de los temas cerrados”. No obstante, la jefa del bloque libertario admitió que el capítulo impositivo, más precisamente el cambio en el impuesto a las Ganancias, todavía “está abierto” y es parte de las conversaciones entre gobernadores con los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía).

La reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades que se plantea en la iniciativa despertó en los últimos días la mayor resistencia por parte de los gobernadores, dado el impacto que sufrirían las arcas provinciales al recibir menos fondos coparticipables.

“Acá discutimos como senadores, tomamos decisiones y si después hay alguna resolución de los gobernadores, la analizaremos”, agregó la exministra de Seguridad, que descartó inconvenientes en la eventual votación en particular de un proyecto con casi 200 artículos. “Es cuestión de ordenarse y leer clarito las modificaciones”, expresó y aseguró que “el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado”.

En cuanto al articulado referido a Ganancias, Vischi ratificó: “Hasta ahora estamos en duda, es uno de los temas que nos preocupa, porque tiene que ver con previsiones para las provincias”. Sin embargo, el correntino afirmó que lo están “limando” y hay “algunas alternativas”, pero “va a depender de las últimas reuniones” de negociaciones que se den. Sobre todo, entre Casa Rosada y los gobernadores.

El jefe de la UCR valoró que avanzaron “en varios temas que surgían dudas”. “Quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el proyecto al que se está arribando. Vamos a tratar de llegar a ese día con pleno acuerdo del proyecto”, sumó el correntino, que trabaja en asegurarle al oficialismo el acompañamiento de los diez integrantes de su bancada.

En manos de Nación y provincias la resolución en torno a la baja en el impuesto a las Ganancias para sociedades (los tramos 2 y 3, del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente), otro de los puntos que la semana pasada los dialoguistas plantearon fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones que se crea y será financiado con recursos de la ANSeS.

Una de las sugerencias había sido acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas. Luego de la reunión, uno de los presentes reveló que hubo respuesta favorable del oficialismo: “Ha tenido buena recepción la propuesta de diferenciar las grandes de las pequeñas empresas”.

Además de la Reforma Laboral, en diciembre pasado se dictaminó el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares, a pedido de provincias mineras, y está incluido dentro de los temas de extraordinarias que competen a la Cámara alta. Una de los senadores asistentes al encuentro aseguró que están “bien” respecto a avanzar, “pero si no llegamos vamos a tratar solo lo laboral” en la sesión del 11.

Informe: Parlamentario.com