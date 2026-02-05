INGRESA A DIPUTADOS EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA

Nacionales - Después de haber sido incorporado al temario de sesiones extraordinarias, ingresó formalmente a Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, suscripto por el presidente Javier Milei en la ciudad de Asunción el pasado 17 de enero. El documento se encuentra en proceso de carga en el sistema legislativo ya que tiene una extensión mayor a 5.000 páginas.
Entre varios puntos comerciales, el Acuerdo estará compuesto por un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35% del comercio global. Desde el Poder Ejecutivo Nacional creen que va a “generar oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible”.
Con relación a su tratamiento, la Cámara de Diputados, en consenso con los bloques de la oposición dialoguista y los aliados, receptará los nombres de los vocales hasta este viernes que van a integrar las comisiones de Relaciones Exteriores y la de MERCOSUR. Las mismas quedarán constituidas el próximo martes.
A pesar de tener acuerdos con diferentes bloques dialoguistas, en Unión por la Patria mostraron reparos y presentaron un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que evalúe los impactos de este Acuerdo.
En línea con el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, el oficialismo confía en tener el número para avanzar en el recinto de la Cámara baja. De todos modos, según constató parlamentario.com, la idea de ir con un sólo tema al hemiciclo la próxima semana, por ahora, se mantiene vigente.
El Acuerdo de Libre Comercio
Según informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando se llevó a cabo la ceremonia de firma del Acuerdo que presenció Milei junto a los líderes de los países del MERCOSUR, se va a estructurar en “los pilares comercial, de cooperación y político”. Para los países del MERCOSUR, se espera un incremento de las exportaciones a la UE y un impulso a la actividad económica mediante acceso preferencial al mercado europeo, con “la liberalización del 92% de los aranceles y mejoras sustanciales para productos agroindustriales”.
Además, la UE se compromete a reconocer 220 Indicaciones Geográficas (IG) del MERCOSUR, de las cuales 104 son argentinas; un Fondo de Cooperación Reforzada de hasta 1.800 millones de euros para Mercosur (subvenciones y garantías); la recuperación de preferencias comerciales para exportaciones clave como el biodiésel, aceites, langostinos y cítricos; y ventajas inmediatas para productos competitivos como la carne, soja, frutas, legumbres, mate, té, bebidas y productos pesqueros.
De todas maneras, la Unión Europea organizará el Foro UE–Argentina de Inversión y Comercio el próximo 1 y 2 de junio en la Ciudad de Buenos Aires en virtud de “consolidar el diálogo entre actores públicos y privados, identificar oportunidades concretas de inversión y fortalecer las cadenas de valor birregionales”.
Informe: Parlamentario.com y Agensur.info
