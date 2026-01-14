HA MUERTO MELANIA PÉREZ, LA PURA VOZ…

Melania Pérez y su canto
Por Nelson Francisco Muloni
La voz esencial de la cantora, se ha callado. Ha muerto Melania Pérez. A los 76 años se ha ido la cumbre expresiva del canto, la conmovedora magnificencia de los tiempos, de la memoria, en el sentir del canto popular.
Melania recorrió todo lo humano del canto, de la música de su tierra, a la que siempre volvía a compartir con sus amigos, con sus afectos y a dejar su voz , increíblemente melodiosa y plena de colores, con un territorio sin límites.
Melania Pérez cuando integraba Las Voces Blancas
Otros describirán su trayectoria musical, aquella hilvanada desde su recordado paso por Las Voces Blancas hasta el Dúo Herencia, con su compañero de siempre, el Hicho Vaca, y sus cristalinas entregas como solista.
Melania Pérez e Hicho Vaca, en el Dúo Herencia
Despedir a Melania Pérez, es intentar comprender cómo esta cantora ha podido llegar a la universalidad de la música con su inmensa voz, solamente elevándola entre todas las voces. En estas misma página se dijo, alguna vez, que Melania era “la pura voz…nacida para ser voz”.
Por eso el dolor es tanto. Porque además, ha muerto la alegre compañera de charlas y música, la de compartir miradas con la gente que la saludaba por la calles de esta Salta a la que siempre volvía. Porque era suya esta tierra que la envolvía con sus paisajes, con sus mujeres y hombres a los que les dejaba la singularidad de su maravillosa voz.
Las bagualas, los carnavalitos, las zambas seguirán, de seguro, germinando en el recuerdo de la voz de Melenia Pérez aunque no podrán evitar el luto de la partida. No habrá nuevas creaciones pero lo que ha dejado Melania Pérez difícilmente podrá ser olvidado porque su voz, como se dijo, era la memoria del canto y de los tiempos.
Desde toda la urgencia y la profundidad de este dolor, te despido, amiga del alma…
