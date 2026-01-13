ALCANZA AL 2,8 % LA INFLACIÓN DE DICIEMBRE Y 2025 CIERRA CON EL MENOR ÍNDICE DE LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS

Según datos que dio a conocer el INDEC, el acumulado

- El INDEC dio a conocer el dato de inflación de diciembre, que fue del 2,8%. De esta manera, el 2025 cerró con una inflación acumulada de 31,5%, el nivel más bajo para el IPC en los últimos ocho años.

De todas formas, los primeros relevamientos de consultoras advierten que en enero la tendencia de los precios se mantiene en alza y difícilmente pueda perforar el 2%.

Según informó INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado(1,1%) y Educación (0,4%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

El logro que el Gobierno puede celebrar, de todas formas, es que en 2025 la inflación anual fue la más baja desde 2017. En los últimos años, el IPC anual fue el siguiente:

En 2017, la inflación anual fue 24,8% En 2018: 47,6% En 2019: 53,8% En 2020: 36,1% En 2021: 50,9% En 2022: 94,8% En 2023: 211,4% En 2024: 117,8% En 2025: 31,5%

El análisis del mercado

Al analizar la inflación de diciembre, desde Adcap Research sostuvieron que el dato se ubicó por encima del 2,5% de noviembre, 2,3% de octubre y 2,1% de septiembre. "El dato superó el consenso de Bloomberg (2,5%), que estaba alineado con nuestra propia estimación. En términos interanuales, la inflación trepó a 31,5%. Diciembre marca la mayor inflación mensual desde septiembre de 2024", agregó.

"La desinflación siempre fue esperable como un proceso no lineal. Aun así, la dinámica inflacionaria reciente no habría sido anticipada por el mercado apenas unos meses atrás. Diciembre representa el cuarto incremento mensual consecutivo, con una aceleración sostenida de la inflación general desde mayo, cuando se ubicaba en 1,5% m/m", detalló.

"La inflación núcleo se aceleró a 3,0%, desde 2,6% en el mes previo, impulsada principalmente por alimentos, con subas concentradas en carnes. Los precios regulados también mostraron una mayor velocidad, con un aumento de 3,3% m/m frente al 2,9% anterior, reflejando ajustes en tarifas de servicios públicos. En contraste, los precios estacionales se mantuvieron contenidos, con una variación de 0,6%", señaló.

Al referirse a las perspectivas, desde Adcap sostuvieron: "Nuestras estimaciones preliminares para la inflación de enero se ubican en 2,3%, con riesgos sesgados a la baja ante la moderación de los precios de los alimentos".

"La inflación de diciembre en Argentina se ubicó en 2,8%, por encima de lo esperado por el mercado (2,3% según el REM). La sorpresa al alza se explica en parte por factores estacionales y algunos ajustes de precios relativos, aunque no cambia de manera sustancial el diagnóstico de desinflación en curso. Hacia adelante, esperamos que a partir de enero el proceso retome una senda descendente, apoyado en la normalización monetaria y en una demanda de dinero más firme", sostuvieron por su parte desde Sailing Inversiones.

Transcurridos los primeros días del 2026, la inflación de enero promete quedarse también por arriba del 2 por ciento. Así como sucedió desde septiembre hasta acá; y que en la ciudad de Buenos Aires midió 2,7% para el último mes del año.

Sería el quinto mes consecutivo con una inflación mensual por encima del 2%.

Si bien aún se desconoce oficialmente el IPC de diciembre, en la CABA el índice dio el mencionado 2,7% y todas las consultoras coinciden en que el mes pasado fue uno de los más altos del año en materia de inflación.

De acuerdo a las últimas mediciones de las consultoras, ya no se trata exclusivamente de la suba de los precios de la carne.

Otros artículos de la mesa familiar también se están acomodando al alza, a un ritmo superior al que mostraron hasta hace algunos meses.

Los lácteos y los aceites, por el lado de los productos de almacén, y algunos estacionales, en especial las verduras y algunas frutas de estación.

Inflación en enero 2026

En el equipo económico aguardaban que el primer mes del año podría quedarse en torno al 2%. Sin embargo, la novedad vino por el lado de la carne.

El precio de la hacienda suele bajar en el primer mes del año en Cañuelas, algo que esta vez no sucedió. Al menos hasta ahora.

"Estamos igual que diciembre. La oferta sigue ajustada: o sea bajar, el precio no va a bajar", dice a iProfesional Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural y productor ganadero.

"Enero es un mes donde normalmente el precio de la hacienda en pie baja y la carne mantiene los precios de diciembre en los comercios; incluso con algunas ofertas. Pero esta vez, los precios en Cañuelas no bajaron", completa el especialista.

Desde los frigoríficos consultados por iProfesional, esta semana que comienza tendrá, incluso, algún ajuste al alza adicional. "Nosotros calculamos un alza del 3% al 4% en promedio para este mes", reconoce un reconocido empresario del sector.

"La inflación semanal nos dio 0,8%. Se aceleró en el rubro aceites y también con las verduras", resume Sebastián Menescaldi, economista jefe de Eco Go.

Para esa consultora, el rubro de los "Alimentos consumidos dentro del hogar" tiene una proyección del 2,7% para el mes (con una proyección de 0.5% para las próximas tres semanas) y los consumidos fuera del hogar, un 1,3%, sigue sin moverse demasiado respeto del mes anterior.

"Con estas proyecciones, el total del mes de alimentos y bebidas quedaría en el 2,4%. Con todas las categorías relevadas, la inflación de enero está en 2,3%", concluye Menescaldi.

La consultora Analytica, bajo la dirección del economista Ricardo Delgado, midió un escenario similar.

"Durante la primera semana de enero registramos una variación semanal de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,7%", refirió el último informe de la consultora.

"Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,4% durante enero", destacó Delgado.

El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en frutas (+5,8%), verduras (+5,2%) y carnes y derivados (+3,8%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran lácteos (+0,9%) y otros alimentos (+0,8%) que incluye snacks, salsas y condimentos.

Informe: iProfesional