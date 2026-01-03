CAPTURA DE NICOLÁS MADURO / REACCIONES INTERNACIONALES A LOS ATAQUES DE ESTADOS UNIDOS SOBRE VENEZUELA

Mandatarios y dirigentes políticos de diversos países se expresaron sobre la detención del presidente venezolano

por parte de tropas estadounidenses

Nicolás Maduro

Venezuela - Dirigentes de varios países reaccionan ante los ataques de EE.UU sobre Venezuela y la detención, según informó el propio presidente de EE.UU, Donald Trump, del presidente del país, Nicolás Maduro y su esposa.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó este sábado la «profunda preocupación» de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, atribuyó a una «gravísima agresión militar» estadounidense.

«El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región», manifestó Petro en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Previamente, el gobernante colombiano aseguró que Caracas estaba siendo bombardeada y señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU «deben reunirse de inmediato» para abordar la situación, pero sin mencionar a Estados Unidos.

Tras reafirmar el compromiso de Colombia con los principios de la Carta de la ONU, «en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales», Petro dijo que su Gobierno «rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil».

Petro, anunció un refuerzo de la seguridad en la frontera con Venezuela para atender una eventual llegada masiva de refugiados de ese país tras el ataque de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados», manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X en el que señaló que estuvo siguiendo los acontecimientos en Venezuela en un consejo de seguridad durante la madrugada.

También, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció este sábado un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de frontera con Venezuela ante los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Caracas y otros lugares de ese país.

Según el ministro, «se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera».

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que tiene una fuerte presencia el ELN, grupo al que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte del Gobierno de EE.UU. «cruzan una línea inaceptable».

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este sábado su «posición a favor del ensayo democrático» en Venezuela que dio un triunfo electoral al opositor Edmundo González Urrutia y abogó por una «transición» ordenada del poder en ese país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

«Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo», expresó Mulino en un mensaje en X.

El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó este sábado la «agresión militar» de Estados Unidos contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región.

«En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo», señala el comunicado oficial.

Irán condenó el ataque militar de Estados Unidos como «violación flagrante del derecho internacional».

Por su parte, el Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los «ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana» y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe «como una zona de paz».

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas», indica un comunicado emitido por la Cancillería.

En cambio, el presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, mediante una publicación en X con el mensaje: «La libertad avanza. Viva la libertad carajo».

Milei, una de las figuras más cercanas a Trump en la región, celebró el anuncio de la captura de Maduro pocos minutos después de su publicación en la red social Truth Social.

A la reacción del presidente argentino le siguió la de la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que escribió un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase «Venezuela será libre».

México rechazó «enérgicamente» el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, con acciones en Caracas y otras ciudades del país, y en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la vez que urgió a Naciones Unidas a «actuar inmediatamente».

«El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)», aseveró un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, compartido por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este sábado el «criminal ataque» de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que «nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada».

«#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América», advirtió en su cuenta de X.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó «enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela».

«Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país», señaló.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) acusó este sábado a Estados Unidos de cometer un «acto criminal de guerra» contra Venezuela, después de que el presidente Donald Trump confirmara un ataque contra el país suramericano y la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«A todos los criminales narco chavistas les llega su hora», aseguró este sábado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras conocerse el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

«A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente», indicó en su cuenta de la red social X.

«A María Corina Machado y Edmundo González y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador», finalizó en su mensaje Noboa, quien no reconoció el Gobierno de Maduro proclamado en las últimas elecciones y quien estuvo en diciembre pasado en Oslo para acompañar a la líder de la oposición en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó este sábado la «preocupación y condena» de su Gobierno por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y llamó a una salida pacífica a la crisis.

«Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país», señaló Boric en un mensaje difundido en la red social X.

El mandatario chileno reafirmó, además, la adhesión de Chile a los principios básicos del Derecho Internacional, entre ellos la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la integridad territorial de los Estados.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado «legítimo» el ataque de Estados Unidos en Venezuela para defenderse del narcotráfico, aunque precisando que la intervención militar de un país extranjero no es «la vía» para acabar con una dictadura.

«El Gobierno cree que la acción militar exterior no es la vía a recorrer para poner fin a regímenes totalitarios pero al mismo tiempo considera legítima una intervención de naturaleza defensiva contra ataques híbridos a su propia seguridad, como en el caso de entidades estatales que alimentan y favorecen el narcotráfico», dijo en un comunicado.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, elogió la operación militar dirigida por Trump y celebró la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y el fin de su «tiranía ilegal».

«Israel elogia la operación de Estados Unidos, liderada por el presidente Trump, quien actuó como líder del mundo libre. En este momento histórico, Israel se solidariza con el pueblo venezolano, amante de la libertad, que ha sufrido bajo la tiranía ilegal de Maduro», escribió en un mensaje en su cuenta de X.

El régimen de Xi Jinping condenó el sábado la operación de Estados Unidos en la que fue capturado el dictador Nicolás Maduro, acciones que, según Pekín, amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe.

“China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado.

El ministerio resaltó que este comportamiento de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y pone en riesgo la estabilidad regional. Pekín reiteró su oposición firme a cualquier acto de esta naturaleza.

Informe: EFE