MILEI OFICIALIZA ESTE VIERNES EL LLAMADO A SESIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE EXTENDERÁN DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE

Javier Milei durante la jura de los nuevos diputados realizada el último miércoles
(Foto/Presidencia)
Nacionales - El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. En ese período, que se extenderá entre el 10 y el 31 de diciembre, el Gobierno buscará tratar el Presupuesto 2026 junto a Inocencia fiscal; y reformas centrales para el oficialismo como: la laboral, la tributaria y la actualización del Código Penal.
Mientras que respecto de los cambios en el régimen laboral se espera tener al menos media sanción al término de diciembre, las reformas tributaria y penal quedarían para un eventual convocatoria a sesiones en febrero. Incluso, podrían seguirse discutiendo durante el período ordinario.
El llamado de este viernes se oficializará en la publicación del martes del Boletín Oficial. En el gobierno libertario contemplan la extensión del período de sesiones extraordinarias para febrero, cuando se daría un nuevo tramo para abordar otras iniciativas antes la apertura del año legislativo el 1° de marzo.
Los interlocutores con el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli.
Bullrich ya inició algunos intercambios y Menem deberá replicar esa lógica luego de haber conquistado la primera minoría legislativa en la Cámara baja con 95 legisladores.
Una tarea similar lleva adelante realiza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escoltado por Santilli en los contactos con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de sumar voluntades legislativas para sancionar las reformas de segunda generación que diseñó Milei.
El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca dar certeza a los personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.__IP__
La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el Presupuesto 2026, fue girada a la Cámara de Diputados en junio pero el oficialismo nunca la había puesto en tratamiento. Ahora, con la nueva conformación del cuerpo, busca aprobar lo antes posible el proyecto para incentivar el uso del dinero “guardado” en el colchón.
Si bien la prioridad es la sanción del proyecto de Presupuesto 2026, La Libertad Avanza (LLA) también quiere incluir el debate de este proyecto que es clave para que se pueda utilizar ese dinero no registrado en la economía real, sin sufrir persecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Informe: LN, NA y Agensur.info
0 comments :
Publicar un comentario