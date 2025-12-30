DISUELVEN LA AGENCIA DE DISCAPACIDAD Y TRANSFIEREN SUS FUNCIONES AL MINISTERIO DE SALUD

La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que no implicará suspensión

de pensiones ni recortes de prestaciones

Manuel Adorni

Nacionales - El Gobierno anunció este martes que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como organismo independiente y que todas sus funciones pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones. La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según Adorni, la ANDIS —creada en 2017 para coordinar políticas públicas en discapacidad— acumuló con el tiempo “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, una crítica que cae bastante cerca del espíritu de gestión de este gobierno para todos los organismos públicos.

El funcionario aseguró que esta transformación no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones para personas con discapacidad, un dato que vale la pena subrayar en un contexto donde todo se reduce o se reorganiza con la etiqueta de “eficiencia”.

La absorción por Salud también incluye auditorías permanentes, criterios sanitarios en la administración de políticas de discapacidad y la eliminación de cargos políticos —Adorni mencionó la supresión de 16 puestos y una caída de casi el 46% en la estructura jerárquica de la entidad.

Críticas de la oposición

Tras el anuncio, desde la oposición salieron a criticar la disolución de la ANDIS y recordaron la causa por supuestas coimas, que este año estalló a través de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo, quien mencionaba como presunta beneficiaria a nada más y nada menos que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

"Quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad. No es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad", advirtió el jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade resaltó que "el gobierno, una vez más, utiliza su propia corrupción, no para deshacerse de los corruptos, sino para eliminar Estado. A los primeros, si son propios, los cubre".

"Durante el 2025, como nunca antes, los discapacitados fueron brutal blanco de abandono y ataque. La disolución del organismo específico para garantizarles protección, anticipa la continuidad de esta 'política'", agregó.

La diputada de UP Gabriela Estévez consideró que se trata de "otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias: después de dos años de recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción, el gobierno cierra la ANDIS por 'falta de transparencia'. ¡Pero si las coimas las cobraron ellos!".

"Más caja para @Mariolugones_ar. ¿Qué puede malir sal?", ironizó el diputado socialista Esteban Paulón, mientras que Daniel Arroyo, quien fue legislador hasta el pasado 10 de diciembre, apuntó que "disolver la ANDIS es un retroceso grave".

Autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y quien comandó la comisión por la que pasó ese debate, señaló que "la discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte. Este cambio vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha. No volvamos al modelo médico".

Por su parte, el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano aseveró que "pueden disolver la estructura de la ANDIS, pero no pueden dejar de hacer dos cosas: aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso (en cinco oportunidades). Dar explicaciones sobre el famoso 3% que iba a bolsillos de funcionarios y no a personas con discapacidad".

Informe: Ámbito.com, Parlamentario.com y Agensur.info