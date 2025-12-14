CHILE / JOSÉ ANTONIO KAST GANA POR AMPLIO MARGEN LA SEGUNDA VUELTA Y SE CONVIERTE EN EL NUEVO PRESIDENTE

El postulante ultraderechista obtuvo el 58,61 % de los

Chile - El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con el 83,4 % de los votos escrutados. Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,61 % de los votos frente al 41,39 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

Ambos candidatos competían por suceder al progresista Gabriel Boric en La Moneda, la sede del Gobierno, en una segunda vuelta histórica, marcada por la mayor participación electoral en la historia de Chile, debido a la implementación del voto obligatorio para todo el censo. Más de 15,7 millones de personas fueron convocadas a las urnas.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

Kast será el primer dirigente identificado con el pinochetismo en llegar a La Moneda en democracia y recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de manos de Boric, su rival en las elecciones de 2021, en las que perdió por amplio margen.

Kast llegó al balotaje con una ventaja, ya que si bien sacó 23,92% en la primera vuelta, en la que quedó segundo detrás de Jara, todos los candidatos de centroderecha y derecha sumados superaron el 50%.

Jara, por su parte, llegó al 26,85% y necesitaba todos los votos de los candidatos de izquierda más Franco Paris y, además, algo de Evelyn Matthei, objetivo que no consiguió.

Para Kast y su entorno, el resultado es algo más que una alternancia en el poder. Funciona como un veredicto sobre el gobierno de Boric y sobre la promesa de cambios “fundacionales” que marcó el ciclo político abierto tras el estallido social de 2019. Para la izquierda, en cambio, la derrota confirmó el costo electoral de la inseguridad, el estancamiento económico y la frustración acumulada luego de dos procesos constitucionales fallidos. El presidente electo asumirá el próximo 11 de marzo.

Jara reconoce su derrota

Ante la contundencia de los resultados, la izquierdista Jeannette Jara admitió pronto su derrota frente Kast.

«La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile», señaló en redes sociales la candidata del progresismo que, al frente de la coalición más amplia de la historia en Chile, también agradeció a quienes apoyaron su candidatura.

En Santiago, la vocera oficial, Camila Vallejo, aseguró desde temprano que el traspaso de mando a la próxima Administración se realizará conforme a la tradición institucional chilena, independientemente de quién resultara ganador.

«Tengan la seguridad que en el trabajo en nuestro Gobierno será un traspaso tranquilo, republicano, resguardando la tradición democrática que ha primado en todos los cambios de mando en democracia», agregó.

Informe: EFE, AFP, DW, agencias y Agensur.info