AUMENTA AL 2,3 % LA INFLACIÓN DE OCTUBRE Y ACUMULA UNA SUBA DEL 31,3 % INTERANUAL CON ALZA DE 24,8 % EN 10 MESES

El INDEC difundió el IPC que registró los mayores

aumentos en transporte, viviendas, agua, electricidad,

gas y otros combustibles

- La inflación de octubre se aceleró al 2,3%, luego del 2,1% registrado en septiembre. Así lo informó el INDEC este miércoles, al difundir el Índice de Precios al Consumidor, en un mes marcado por la volatilidad cambiaria en la previa a las elecciones legislativas.

De esta manera, se ubicó en línea con lo que esperaba el mercado: el REM del BCRA había anticipado un 2,2% para el décimo mes del año.

Con el aumento de octubre, el IPC acumuló una suba del 31,3% interanual y registró un alza de 24,8% los primeros diez meses del año.

De esta manera, la inflación se mantiene por encima del 2% y, de acuerdo a los primeros relevamientos de consultoras privadas, la tendencia continuaría en noviembre, impulsada sobre todo por los alimentos.

Los rubros que impulsaron la suba

Según informó INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

En tanto, la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones mensuales, fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

Al analizar los datos oficiales, el ministro de Economía Luis Caputo se refirió a la variación interanual (31,3%), "registrándose dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior". "Esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018", señaló.

En tanto, sostuvo que "la inflación acumulada en los primeros 10 meses del año fue la menor para este período del año desde 2017 (19,4%)".

"La media móvil de 6 meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018. Así, el proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses. Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos", concluyó en su mensaje Caputo.

Datos para noviembre

Más allá del dato de octubre, hay diferentes rubros que se están moviendo en este inicio de noviembre. De hecho, para las principales consultoras económicas, la primera semana del mes fue más caliente, en cuanto a la suba de los precios, que lo esperado.

EconViews (Miguel Kiguel) y Eco Go (Marina dal Poggetto) midieron 1,1% en la primera semana del mes. A Orlando Ferreres le dio 1,5 por ciento.

Para Eco Go, la estimación de IPC para este mes trepa al 2,5%. Con un liderazgo de los alimentos, que aumentarían 2,9% en promedio.

El motivo principal de la suba del índice es lo que está sucediendo con la carne. Desde las elecciones hasta acá, el kilo vivo en Cañuelas ya se incrementó 13%. Un ajuste que se está trasladando paulatinamente a las carnicerías de barrio y a las góndolas.

"El novillo Cañuelas valía $3.100 antes de las elecciones; post elecciones pasó a $3.500, ayer, y esta semana cerrará en $3650 o parecido", comentó a iProfesional el productor ganadero y director de la Sociedad Rural, Andrés Costamagna.

Es decir, del 13% que el precio de la hacienda ya escaló en Cañuelas podría finalizar esta semana con una suba acumulada del 18 por ciento.

Un incremento que, más temprano que tarde, se mudará a las góndolas y a las carnicerías de barrio.

"El cálculo es que hasta fin de año habrá más incrementos en los precios y que el novillo termine con un aumento acumulado del 25% entre fin de octubre y Navidad", resume Costamagna, en diálogo con iProfesional.

Las últimas inundaciones en la provincia de Buenos Aires condicionaron los precios, justo en una época donde el precio de la hacienda suele aumentar. "Hay animales que no pueden salir de los campos y eso perjudica el comercio, más allá de las cuestiones puramente estacionales", dice Carlos Tarditti, dueño de supermercados en la zona sur de la provincia.

El impacto en el índice de precios del ajuste en la carne es grande: el rubro pesa algo más del 9% en el IPC.

Las subas en los precios en este comienzo de mes trascienden a los distintos cortes de carne. Hay otros alimentos que siguen ese camino: las frutas y las verduras arrancaron un recorrido alcista que en los últimos meses se había aletargado.

"Tanto frutas como verduras se ubicaron al alza esta semana, y registraron aumentos del 5,7% y 2,3%, respectivamente. En el caso de las frutas, la caída de la manzana (- 0,3%) no fue suficiente para compensar la suba en frutas cítricas y otras frutas, que anotaron subas del 14% y 5,3%. En lo que respecta a las verduras, se destacó el aumento de la categoría "otras verduras frescas y congeladas" y la papa, que alcanzaron el 2,7%, destaca el último reporte de Eco Go.

"En promedio, en noviembre, los precios de los alimentos acumulan un incremento de 2,1% mensual. Este dato incorpora el arrastre de octubre (1,1%)", concluye el informe.

Lo dicho más arriba: la estimación es que el rubro alimenticio tenga un alza promedio del 2,9% este mes.

Tarifas y combustible

Sebastián Menescaldi, economista jefe de la consultora, agrega —en diálogo con iProfesional— que el rubro servicios también aportará a la inflación de noviembre.

Las tarifas de luz y gas se incrementaron 3,8% promedio este mes, bien por encima del IPC esperado.

También habrá un impacto en el índice por el encarecimiento de los combustibles, que también vienen subiendo por encima de la inflación.

"Yo creo que a partir de ahora también tendremos el inicio de la recomposición de los márgenes de las empresas. En forma paulatina", asegura Menescaldi.

Informe: iProfesional