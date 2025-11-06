SÁENZ RECLAMA AL CONGRESO LEY DE DERRIBO TRAS LA CAÍDA DE AVIONETA NARCO EN ROSARIO DE LA FRONTERA

Gustavo Sáenz
Salta - El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó al Congreso nacional la aprobación de una Ley de Derribo y un plan integral de radarización en las fronteras del Norte argentino, tras el hallazgo de una avioneta boliviana estrellada que transportaba cocaína en Rosario de la Frontera.
La aeronave se precipitó al intentar aterrizar en una pista clandestina y, tras un operativo conjunto entre fuerzas provinciales y federales, fueron detenidas dos personas y se secuestraron 364 kilos de cocaína que habían sido enterrados en la zona.
“El hallazgo de esta avioneta narco demuestra que necesitamos con urgencia radarización y una ley de derribo”, afirmó el mandatario salteño en un video difundido a través of sus redes sociales.
Sáenz agradeció el trabajo conjunto realizado por la Policía de Salta, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía Rural y la Fiscalía Federal a cargo del fiscal Villalba. “La verdad es que no nos da tregua la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo.
El gobernador remarcó que su gestión logró por primera vez la presencia de todas las fuerzas federales custodiando la frontera salteña, aunque advirtió que eso “no alcanza” para frenar el avance del narcotráfico.
“Tenemos más de 700 kilómetros de frontera. Es necesario que los legisladores nacionales traten la Ley de Derribo y la Radarización de todas las fronteras. Esto es fundamental para seguir firmes en nuestra lucha contra el narcotráfico”, afirmó.
Salta comparte más de 890 kilómetros de frontera internacional: 534 con Bolivia, 294 con Chile y 66 con Paraguay, lo que la convierte en una de las provincias más expuestas al tránsito ilegal de drogas.
Sáenz también se alineó con la política del Gobierno nacional en materia de seguridad y narcotráfico. “Gracias nuevamente a la ministra Bullrich, al ministro Petri y a todos los que entendieron que la frontera Norte estaba absolutamente descuidada. Vamos a seguir trabajando juntos, con más fuerza que nunca, para terminar de una vez por todas con estos delincuentes y con el crimen organizado”, concluyó.
Informe: NA y Agensur.info
