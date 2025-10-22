RENUNCIA EL CANCILLER GERARDO WERTHEIN

Gerardo Werthein
Nacionales - El canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas con diversas fuentes oficiales.
Durante el fin de semana pasado, la continuidad de Werthein se puso en tela de juicio no solo dentro del Gobierno, sino también desde su propio entorno.
El desgaste se aceleró luego de las desprolijidades en la reunión del presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
En el medio de la última gira presidencial a Estados Unidos, en el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo (y en otros ajenos) mascullaron bronca contra el canciller por, supuestamente, no haber informado correctamente a Donald Trump sobre el tipo de elecciones que se aproximan (se especuló con que el estadounidense pensaba que en Argentina había elecciones presidenciales y no de medio término), o de asegurarse que así lo hicieran sus asesores.
Desde Las Fuerzas del Cielo, espacio que se encolumna detrás de Caputo, criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro entre Milei y Trump.
Otro factor fueron los trascendidos por el malestar e incomodidad por parte de Werthein que generó el rumor del desembarco del asesor Caputo en el gabinete.
Werthein desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año, en lugar de la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria.
La salida de Mondino tuvo como detonante final el voto argentino en la ONU en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba.
Tras esa toma de postura, Milei decidió desplazar a Mondino y designar a Werthein que se había desempeñado hasta hace un año atrás como embajador argentino en Estados Unidos.
Durante los últimos días se especuló con la posibilidad de que el exvicepresidente Carlos Ruckauf sea su reemplazante. Al interior del Gobierno tampoco miran con malos ojos de que pueda llegar a serlo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero esta última opción parece altamente improbable.
Informe: NA, Infobae y Agensur.info
0 comments :
Publicar un comentario