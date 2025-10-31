GUILLERMO FRANCOS PRESENTA SU RENUNCIA A LA JEFATURA DE GABINETE Y LO REEMPLAZA MANUEL ADORNI

El vocero presidencial se hará cargo el próximo

lunes manteniendo su actual función y no asumirá

su banca de diputado nacional por CABA

Guillermo Francos y Manuel Adorni

Nacionales - Tras varias semanas de rumores y desmentidas, Guillermo Francos confirmó su renuncia a la Jefatura de Gabinete. El exfuncionario se reunió este viernes por la tarde con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y al término del encuentro oficializó su salida a través de las redes sociales. Su reemplazante será Manuel Adorni.

Minutos después, también se oficializó la salida de Lisandro Catalán, principal funcionario allegado a Francos y que había asumido en septiembre de este año como ministro del Interior. Tampoco seguirá como secretario de Estrategia Nacional José Luis Vila, uno de los candidatos a ser titular del Servicio de Inteligencia. Javier Milei ya les aceptó las renuncias.

Según explicaron desde la cúpula del Gobierno, el cambio “responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”.

El propio Francos confirmó su dimisión a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, en la que atribuyó su decisión a los "persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional".

La dimisión de Francos, que se produce tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho inminente según habían informado fuentes cercanas al Gobierno a Noticias Argentinas.

Esta agencia (NA) había adelantado que el vocero presidencial, Manuel Adorni, es su reemplazante en la Jefatura de Gabinete, y que el asesor Santiago Caputo asumiría al frente de Interior.

En su carta, Francos explicó que su salida busca que Milei pueda "afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia" tras los comicios.

"Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", expresó el funcionario saliente.

Francos también destacó lo que llamó una "extraña coincidencia" en su gestión: "mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos".

"Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo", concluyó.

Mensaje de Adorni

Manuel Adorni, anunció este viernes que fue designado como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Guillermo Francos, y agradeció al presidente Javier Milei por la confianza para encabezar “una nueva etapa” del Gobierno nacional.

“Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, expresó Adorni en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El funcionario también destacó el acompañamiento del resto del gabinete y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Agradezco a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente”, sostuvo.

El próximo lunes, según oficializó la Oficina del Presidente de la Nación, asumirá Manuel Adorni como reemplazo de Francos. El actual portavoz presidencial fue electo como legislador porteño, ganando las elecciones en mayo en la ciudad de Buenos Aires con 30,1% de los votos. Finalmente, no asumirá su banca. Adorni no dejará de ser portavoz presidencial y mantendrá a Javier Lanari como secretario.

Informe: NA, Infobae, Ámbito.com y Agensur.info