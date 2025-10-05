ESPERT RENUNCIA A SU CANDIDATURA ACORRALADO POR LA CONEXIÓN CON EL NARCOTRAFICANTE «FRED» MACHADO

La información la dio el propio legislador quien será reemplazado en la boleta electoral por el diputado

nacional Diego Santilli

José Luis Espert

Nacionales - La saga de la candidatura de José Luis Espert llegó a su fin. El propio economista confirmó su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En su mensaje, Espert no solo oficializó su salida, sino que denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", inició Espert en su publicación, confirmando así el adelanto presidencial.

El comunicado de Espert, cargado de críticas hacia quienes lo vincularon con el empresario Fred Machado, calificó el escándalo como un "despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando".

El excandidato libertario aseguró que no tiene "nada que ocultar" y prometió demostrar su inocencia "ante la Justicia, sin fueros ni privilegios". En un claro desafío, afirmó: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".

Espert también dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, pidiéndoles que "no se dejen psicopatear".

"Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro", instó.

Finalmente, el economista, que días atrás había llorado en una entrevista televisiva responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra, cerró su mensaje con un agradecimiento y una frase de optimismo: "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert".

Santilli encabezará la lista

El diputado nacional Diego Santilli encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia a la postulación que confirmó este domingo a la noche José Luis Espert, en medio de una tormenta política por sus vínculos con el empresario condenado por cargos de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Calificadas fuentes de la Justicia Electoral confirmaron a Infobae, que el plazo para modificar los nombres y el orden de los candidatos que estarán en las boletas únicas de papel (BUP) ya se agotó, por lo cual, más allá de la decisión de dar un paso al costado, la foto de Espert quedará en los documentos con los que votarán los 14 millones de bonaerenses.

“La instancia de impresión ya está precluida, no se puede retrotraer”, respondió a este medio una alta fuente del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de las elecciones en el distrito más populoso de la Argentina: hay 13.353.974 habilitados para votar.

Desde la Justicia Electoral explicaron que las BUP no solo están impresas, sino que también empezó con el operativo para su fraccionamiento y despliegue. “Para cambiar las boletas, se debería hacer un repliegue de las boletas, su destrucción y reimpresión. A menos de tres semanas, no es posible hacerlo”, abundaron.

Además, aclararon que la situación implica que todos los candidatos varones deban “moverse un puesto”, por lo cual, la lista que votarán los bonaerenses será encabezada por Diego Santilli, mientras que en segundo lugar se mantendrá Karen Reichardt, una personalidad que fue elegida por el presidente Javier Milei para ocupar la segunda posición en las boletas.

Fuentes libertarias anticiparon que los apoderados de La Libertad Avanza, partido que preside a nivel nacional la secretaria General, Karina Milei, van a presentar un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para cambiar el orden. En las fuentes de la Justicia Electoral habían planteado que es una opción posible, más allá de que también estén habilitados para “hacer subir todos un escalón”.

Informe: NA, Infobae y Agensur.info