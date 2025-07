Pese al revés legislativo, el Gobierno busca recuperar el vínculo con los gobernadores aliados

Por Sofia Rojas

El revés en la Cámara de Senadores parece no haber alterado las intenciones del Gobierno de convocar a los gobernadores aliados para retomar el vínculo, ordenar el discurso oficial y sumar adhesiones a su intención de vetar o judicializar la sesión.

El pasado jueves, el Poder Ejecutivo vio por televisión cómo la oposición logró aprobar el aumento del bono jubilatorio, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, pero también la reforma de la coparticipación y el rechazo del veto al fondo de emergencia para Bahía Blanca en una sola jornada.

Sin embargo, detectaron gestos de los mandatarios provinciales que hasta entonces se nucleaban bajo el paraguas de Juntos por el Cambio, luego de que bajaran la orden a sus senadores de ausentarse o abstenerse en el tratamiento de los proyectos -que contaban con media sanción en Diputados- y ponen en jaque el equilibrio fiscal.

En una clara muestra de buena voluntad, cuatro mandatarios provinciales dialoguistas hicieron un paréntesis en los insistentes reclamos por fondos coparticipables que unieron a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño e intentaron desarticular la sesión.

Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) aportaron cinco ausencias (los dos mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, los dos entrerrianos Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla, y el chaqueño Victor Zimmermann) e Ignacio Torres ordenó a sus dos senadoras Andrea Cristina y Edith Elizabeth Terenzi que se abstengan de votar -a excepción de la Ley de Emergencia en Discapacidad-.

De esa forma, cumplieron con lo anticipado: solo respaldaron los proyectos que proponen la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.

Lo cierto es que vínculo con las provincias preocupa a un sector del Gobierno con la mira hacia el futuro, a tal punto que el tópico fue incluido en el temario abordado en la pasada reunión de Gabinete del jueves.

Con la intención de recuperar la sintonía, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene la misión de convocar a los aliados a un nuevo encuentro que está en los planes en el corto plazo, pero que aún no tiene fecha programada, en el que se espera la participación -aunque exprés- del mandatario.

Esta mañana, el titular de ministros mostró una vez más su habilidad para acercar posiciones, incluso cuando la tensión escala, y no solo desestimó que "esté todo roto", sino que dejó en claro que "siempre hay posibilidades de conversar”.

"Con algunos vamos a tener acuerdos electorales. Las posibilidades de conversación están siempre abiertas", planteó en declaraciones radiales, y añadió: "No todos los gobernadores son lo mismo. Hay gobernadores que se dedican a gastar y otros que son más serios en la administración de los recursos públicos".

Los dichos del funcionario traducen la voluntad que sobrevuela en Balcarce 50 de recuperar aliados en un contexto desfavorable para el oficialismo. Es que como contó anteriormente la Agencia Noticias Argentinas, Milei supo detectar incongruencias en los mensajes a las provincias cuyas interlocuciones llevan Eduardo "Lule" Menem, alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, y quiere poder aclararlo en primera persona, además de retomar el vínculo con las provincias dialoguistas.

"Palo y zanahoria", sintetizó una importante voz libertaria con acceso al despacho presidencial sobre la relación del Ejecutivo con las provincias, después de que el mandatario arremetiera contra los gobernadores "independientemente del color político".

Las opciones que maneja el Ejecutivo

Tras la sanción de las leyes, el Gobierno trabaja en la búsqueda de respaldos para sostener el veto en alguna de las dos cámaras, y en el peor de los escenarios, elevar a la justicia la sesión por considerar que la convocatoria fue de origen ilegítimo.

"Ayer se vulneró el reglamento. Esa sesión no fue legal, no importa si Victoria estuvo sentada ahí o no", expresaron en uno de los despachos de Casa Rosada, y añadieron: "Ahora hay que ver si se veta y después se judicializa o qué conviene".

Algunas horas más tarde de la derrota en la Cámara Alta, el propio Milei advirtió sus intenciones de “vetar” o “judicializar” los proyectos por considerar que atenta contra el equilibrio fiscal y en eso trabajan los abogados del Gobierno.

Además de definir al Congreso como una “madriguera inmunda” habitada por “degenerados fiscales”, el mandatario especificó los pasos que tiene en mente. “A la luz de lo que pasó, apuesto a que todos saben lo que voy a hacer: vamos a vetar”, admitió durante su exposición en el acto del 171 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“Pero si se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar, y si de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad y lo trata en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar sería mínimo porque el 11 de diciembre se la vamos a revertir”, postuló además.

Las críticas a Villarruel

Pese a las -pocas- voces que eximen de responsabilidad a la titular del Senado luego de haber conducido el inicio de la sesión, interlocutores de peso de la talla del Presidente y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargaron de hacer públicos sus cuestionamientos.

El libertario lo hizo sin nombrarla, pero de forma lapidaria al calificar de “traidora”. “Todo lo que hicimos fue con el 15 por ciento de los diputados, siete senadores, una traidora y el mejor jefe de Gabinete de la historia: Guillermo Francos”, sostuvo al ponderar el desempeño del oficialismo en materia legislativa.

Bullrich se manifestó en sintonía, aunque con nombre y apellido, lo que abrió una instancia de debate con la propia titular del Senado que no dudó en responder. "Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor", sostuvo la ministra a través de su cuenta de X, y sentenció: "Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia".

"Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país", retrucó con dureza Villarruel, quien además defendió su rol y rechazó la legalidad de la sesión.

Los dardos de Casa Rosada son direccionados solo contra la compañera del fórmula de Milei, ya que justifican la asistencia del bloque de La Libertad Avanza al sostener que, logrado el quorum, debían dejar en claro la postura del oficialismo por lo que sentaron posición y se retiraron, acompañados por el grueso del PRO y de la Unión Cívica Radical.

