Explotó el enojo de la tropa de Santiago Caputo con las listas de candidatos de LLA

Por Daniela Romero

El principal "herido" por el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires fue el tercer vértice del triángulo -no tan- de hierro , Santiago Caputo, quien no consiguió imponerle lugares a su tropa de las Fuerzas del Cielo en el armado de Sebastián Pareja. Si bien no asoman ni por poco con romper La Libertad Avanza, algunos referentes de la militancia apuntaron contra el brazo bonaerense de Karina Milei y su participación en la campaña es por lo menos dudosa.

Al principio hubo una tregua silenciosa que primó durante las primeras horas después del cierre de listas el sábado 19 de julio. Los referentes de la militancia de Caputo en redes, Agustín Romo, Daniel Parisini ("El Gordo Dan"), Lucas "Sagaz" Luna y Nahuel Sotelo se abstuvieron de opinar, al menos hasta el cierre de esta nota, sobre cómo quedaron los lugares en la lista de "El Jefe".

Pero hubo uno que resaltó por ser el único orador de los tuiteros, el usuario "Traductor Te Ama" que esconde en anonimato a Esteban Glavinich, que criticó fuertemente a Pareja por haber incluido a hombres vinculados con el kirchnerismo en las listas. " Osada jugada la de mear a los que te dieron y sostuvieron el poder para priorizar paracaidistas sin ideas ni moral", fue el posteo que rompió el hielo temprano el lunes.

Le siguió durante la jornada otro que lo llama abiertamente un "hijo de puta" por haberle dado un lugar a Pablo Morillo en la Segunda Sección electoral. Se trata de un exfuncionario del gobernador Axel Kicillof que ejerció como director de Logística y Servicios Auxiliares en 2021 hasta que el año pasado asumió como director nacional de Desarrollo Socio-Comunitario en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la cartera del ministro Luis Caputo.

Otro que aludió a la interna es el influencer Nicolás Promanzio, conductor del programa "La Trinchera" en el stream Carajo, que también reproduce "La Misa" del Gordo Dan. Este lunes comparó a Pareja, en su descripción como el armador Karina, con Carlos Kikuchi, el primer desplazado de la hermana del Presidente en 2023, exiliado de LLA por haber querido cerrar con peronistas en la provincia de Buenos Aires. " Pareja es el Kikuchi del 2025 ", dijo Promanzio, cercano a Santiago Caputo y habitué de los pasillos de la Casa Rosada.

El ruido creció en X con memes y posteos virales que además fueron incendiados por la eliminación de una cuenta que se le atribuye al asesor presidencial. Todos promoviendo algo que ya venían anticipando desde Balcarce 50: Caputo había sido apartado del armado electoral .

Pareja tiene la bendición de Karina Milei pero también responde al asesor Eduardo "Lule" Menem y, de hecho, los tres aparecen en la foto oficial del cierre de las listas junto a Cristian Ritondo y Diego Santilli en el búnker de La Plata. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, es otro de los integrantes del clan de Karina que rivaliza con el ala del asesor presidencial.

"No existe tal interna", dicen desde ese sector, no porque niegan el conflicto, sino porque entienden que nadie tiene oportunidad de batallar contra la hermana del Presidente . Hasta ahora, pruebas sobran de que quienes buscan saltearse el aval de Karina terminan decapitados del espacio: Ramiro Marra y Victoria Villarruel son los ejemplos más emblemáticos.

Por su parte, en el menemismo creen que en realidad Caputo nunca formó parte del armado porque el presidente Javier Milei le encomendó la tarea del partido exclusivamente a Karina. Desde el ala de Caputo por lo menos se atribuyen que fueron en parte arquitectos de la alianza con el PRO, pero los recorridos extraoficiales de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo no tuvieron frutos en las listas.

Como anticipó El Cronista , cuando Cristina Fernández de Kirchner había adelantado su candidatura en la Tercera previo al fallo de la Corte Suprema, hubo un acuerdo entre ambas alas libertarias -la de Karina y Caputo- para el perfil de su candidato, pero eso se rompió cuando la expresidenta quedó fuera de la cancha y el intento de las Fuerzas del Cielo de encabezar con un libertario de pura cepa en la zona sur no prosperó .

La lapicera de Pareja vio en Bondarenko la oportunidad de representar la bandera de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, pese a su pasado compartiendo boleta con Facundo Manes y Emilio Monzó . Además también aparece en las listas de Lanús un ex randazzista llamado Ignacio "Nacho" Moroni, quien encabeza los concejales en el distrito y supo competir de la mano de Horacio Rodríguez Larreta en 2023 pero perdió contra Diego Kravetz, hoy el "señor 8" de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) que controla Santiago Caputo.

"El purista es el que defiende las ideas puramente. Lo importante es de acá para adelante", defienden allegados al armado. Según explicaron a El Cronista desde el ala de Karina, lo que ellos priorizan a la hora de encontrar "fieles" es construirlos: "Es sobre a quién le deben el lugar. Si se lo deben a un gobernador, no es un puro. Si se lo deben a Karina, sí ".

Desde Las Fuerzas del Cielo habían anticipado que la campaña en redes no iba a ser respaldada hacia los candidatos de Pareja que para ellos no representen la figura de Milei, pero los Menem no creen que eso vaya a tener incidencia en el resultado electoral.

Karina se va a encargar, de todos modos, de llevar al jefe de Estado a la provincia para nacionalizar la elección local en septiembre. Ya puso la cara junto con sus ministros estrella en el Congreso de Pareja en La Plata , y se espera que en las próximas semanas lo vuelva a hacer.

© El Cronista